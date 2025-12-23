ETV Bharat / bharat

हंसखाली गैंगरेप और मर्डर: TMC नेता को 5 साल जेल, बेटे समेत तीन को उम्रकैद

राणाघाट: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप और मर्डर केस में कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता के बेटे समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

आरोपी टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. 9 लोगों को सोमवार, 22 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था. राणाघाट सब-डिविजनल कोर्ट ने मंगलवार को सभी की सजा का ऐलान किया.

इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रज गयाली, रंजीत मलिक और प्रभाकर पोद्दार को गैंग रेप के लिए सेक्शन 376 (DA) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तीनों आरोपियों को POCSO एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल, सेक्शन 506 के तहत 7 साल और सेक्शन 201 के तहत 3 साल की सजा भी दी गई है. साथ ही तीनों दोषियों पर कई दूसरी धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है.

बाकी तीन दोषियों, समरेंद्र गयाली, दीप्टो गयाली और पीयूष भक्ता को सेक्शन 506 के तहत पांच साल और सेक्शन 201 के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है. सुरजीत रॉय और आकाश बारुई को उनकी कम उम्र की वजह से, एक साल के लिए उनके अपने बेल बॉन्ड (50,000 रुपये के) पर रिहा किया गया है. अगर इस साल उनका व्यवहार अच्छा रहा, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. नहीं तो, यह फैसला पलटा जा सकता है. एक और आरोपी, अंशुमान बागची को सेक्शन 201 के तहत तीन साल और सेक्शन 102(B) के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है.

मंगलवार दोपहर को कोर्ट का फैसला आने के बाद, बचाव पक्ष के वकील राजा बंद्योपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, सीबीआई ने इस केस में ठीक से जांच नहीं की. राज्य पुलिस ने 28 गवाहों की गवाही से यह केस निपटा दिया. उन्होंने कहा कि, आज के कोर्ट के फैसले में आरोपियों को सही इंसाफ नहीं मिला. बचाव पक्ष के वकील ने काह कि, वे इंसाफ के लिए आगे कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.