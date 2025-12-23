ETV Bharat / bharat

हंसखाली गैंगरेप और मर्डर: TMC नेता को 5 साल जेल, बेटे समेत तीन को उम्रकैद

4 अप्रैल 2022 को नदिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और मर्डर किया गया था.

Hanskhali Gang-Rape and Murde
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राणाघाट: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप और मर्डर केस में कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता के बेटे समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

आरोपी टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. 9 लोगों को सोमवार, 22 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था. राणाघाट सब-डिविजनल कोर्ट ने मंगलवार को सभी की सजा का ऐलान किया.

इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रज गयाली, रंजीत मलिक और प्रभाकर पोद्दार को गैंग रेप के लिए सेक्शन 376 (DA) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तीनों आरोपियों को POCSO एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल, सेक्शन 506 के तहत 7 साल और सेक्शन 201 के तहत 3 साल की सजा भी दी गई है. साथ ही तीनों दोषियों पर कई दूसरी धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है.

बाकी तीन दोषियों, समरेंद्र गयाली, दीप्टो गयाली और पीयूष भक्ता को सेक्शन 506 के तहत पांच साल और सेक्शन 201 के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है. सुरजीत रॉय और आकाश बारुई को उनकी कम उम्र की वजह से, एक साल के लिए उनके अपने बेल बॉन्ड (50,000 रुपये के) पर रिहा किया गया है. अगर इस साल उनका व्यवहार अच्छा रहा, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. नहीं तो, यह फैसला पलटा जा सकता है. एक और आरोपी, अंशुमान बागची को सेक्शन 201 के तहत तीन साल और सेक्शन 102(B) के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई है.

मंगलवार दोपहर को कोर्ट का फैसला आने के बाद, बचाव पक्ष के वकील राजा बंद्योपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, सीबीआई ने इस केस में ठीक से जांच नहीं की. राज्य पुलिस ने 28 गवाहों की गवाही से यह केस निपटा दिया. उन्होंने कहा कि, आज के कोर्ट के फैसले में आरोपियों को सही इंसाफ नहीं मिला. बचाव पक्ष के वकील ने काह कि, वे इंसाफ के लिए आगे कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

4 अप्रैल 2022 को नदिया जिले के हंसखली पुलिस स्टेशन इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और मर्डर किया गया था. लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि 14 साल की लड़की को बर्थडे पार्टी के बहाने तृणमूल ग्राम पंचायत के एक सदस्य के घर बुलाया गया, जहां उसे शराब पिलाई गई और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया. बाद में ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से लड़की की मौत हो गई.

आरोप है कि पीड़िता की मौत के बाद, उसके शव को बिना किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के गांव के एक श्मशान घाट में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया. घटना के चार दिन बाद लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उस समय हंसखाली ग्राम पंचायत के तृणमूल सदस्य समरेंद्र गायली के बेटे ब्रज समेत कई लोगों का नाम शिकायत में था. शुरुआत में राज्य पुलिस ने घटना की जांच शुरू की.

बाद में, 14 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई ने 85 दिनों के अंदर कोर्ट में 209 पेज की चार्जशीट पेश की. तीन साल 8 महीने से अधिक लंबी जांच और ट्रायल प्रोसेस के बाद, 22 दिसंबर को रानाघाट सब-डिविजनल कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया. मंगलवार को जज ने दोषियों की सजा का ऐलान किया.

ये भी पढें: ओडिशा: नौकरी का लालच देकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

HANSKHALI GANG RAPE AND MURDER
LIFE IMPRISONMENT
HANSKHALI IN WEST BENGAL
MINOR GIRL RAPE MURDER CASE
HANSKHALI GANG RAPE AND MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.