महिला ने किया था बेटी का मर्डर, अब अररिया कोर्ट ने दी फांसी की सजा
बिहार की अदालत ने एक मां को अपनी ही 10 साल की बेटी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है.
Published : November 28, 2025 at 9:20 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले में हत्या की आरोपी एक मां (35 वर्ष) को अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने अपने आदेश में कहा है कि ''आरोपी महिला के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये.''
महिला को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा : सरकारी वकील प्रभा कुमारी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई हुई. अररिया सिविल कोर्ट में एडिजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने नरपतगंज निवासी एक महिला को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहां कि महिला को फांसी के फंदे पर तक तक लटकाया जाय, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाय.
12 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया : साथ ही, कोर्ट ने धारा 328 के अंतर्गत 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. वहीं धारा 201/120बी के अंतर्गत 5 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 18 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
किन किन धाराओं में सजा? : सरकार की ओर से एपीपी (सहायक लोक अभियोजक) प्रभा कुमारी ने बताया कि, यह सजा एसटी 582/2023 और नरपतगंज थाना कांड संख्या 380/2023 में सुनायी गयी है. इस मामले में अभियुक्त पूनम देवी का ट्रायल चल रहा था. जिसमें 302, 201, 120बी और 328 में चार्ज फ्रेम हुआ. जिसमें 302 में मुत्युदंड मिला है.
क्या था पूरा मामला? : एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि, 10 जुलाई 2023, उस दिन बच्ची ने अपने मां को किसी के साथ संबंध बनाते देख लिया था. पति पंजाब में नौकरी करता था. वो घर आनेवाला था. महिला को शक हुआ कि उसकी बच्ची अपने पिता को पूरा सच बता देगी. जिस कारण महिला ने बच्ची को पहले खाने में जहर (कीटनाशक) खिला दिया. जब वो बेहोश हो गई तो चाकू से पेट, गला और सिर में कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
बेटी को जहर दिया, फिर कर दी हत्या : उन्होंने कहा कि, ''इसके बाद, महिला ने बच्ची के शव को एक कमरे में मक्के के ढेर में छिपा दिया. फिर उसने शोर मचा कर सबको यह बताया कि उसकी बच्ची का अपहरण हो गया. आसपास के गांव से सगे-संबंधी पहुंचे. पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. हालांकि बाद में शव को उसी ने ढूंढा.''
एपीपी प्रभा कुमारी के मुताबिक, पोर्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के पेट, चेहरे और गले पर गहरे निशान थे. बिसरा जांच के लिए भागलपुर भेजा गया. जिसमें जहर पाया गया. इस जहर का प्रयोग कीटनाशक में होता है.
2 साल बाद आरोपी मां को सजा : स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले में जिले के नरपतगंज थाना में 2023, 11 जुलाई को केस दर्ज किया गया था. जांच के बाद साल 2024, पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट के आरोप गठित करने के बाद मामले में आरोपी मां ने अपना पक्ष रखा. जिसके बाद से मामले की सुनवाई जारी थी. आखिरकार गुरुवार को कोर्ट ने महिला को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई.
