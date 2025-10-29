ETV Bharat / bharat

शर्मनाक! खेत में किसी काम से गई बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप, फिर किया मर्डर

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अज्ञात लोगों ने एक 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. यह दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे भिवंडी तालुका के एक गांव में सामने आई.

घटना की सूचना मिलने पर, ठाणे ग्रामीण के एएसपी अभिनव मित्तल और उप-विभागीय अधिकारी राहुल झालटे के साथ गणेशपुरी पुलिस घटनास्थल और अस्पताल पहुंची. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कमलेश बच्छव ने बताया कि, इस मामले में बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक बुजुर्ग महिला मंगलवार को अपने खेत पर गई थी, उसी दौरान परिवार को उसके साथ रेप और हत्या की जानकारी मिली. घटना की सूचना मिलते ही परिवार खेत की ओर दौड़ पड़े. खबर के मुताबिक, इस दौरान महिला बेहोश थी.

परिवार द्वारा गणेशपुरी पुलिस को सूचित करने के बाद, गणेशपुरी थाने की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गई. गोपनीय जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस जांच जारी है.

खबर के मुताबिक, सामूहिक बलात्कार के बाद मृतक महिला के गले में पहने लगभग पांच-छह तोले के सोने के आभूषण चोरी नहीं हुए थे. ऐसे में परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या चोरी के इरादे से नहीं, बल्कि महिला के साथ बलात्कार के इरादे से की गई थी.