ETV Bharat / bharat

शर्मनाक! खेत में किसी काम से गई बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप, फिर किया मर्डर

बुजुर्ग महिला अपने खेत पर गई थी. उसी दौरान परिवार को उसके साथ रेप और हत्या की जानकारी मिली.

Accused
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अज्ञात लोगों ने एक 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. यह दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे भिवंडी तालुका के एक गांव में सामने आई.

घटना की सूचना मिलने पर, ठाणे ग्रामीण के एएसपी अभिनव मित्तल और उप-विभागीय अधिकारी राहुल झालटे के साथ गणेशपुरी पुलिस घटनास्थल और अस्पताल पहुंची. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कमलेश बच्छव ने बताया कि, इस मामले में बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक बुजुर्ग महिला मंगलवार को अपने खेत पर गई थी, उसी दौरान परिवार को उसके साथ रेप और हत्या की जानकारी मिली. घटना की सूचना मिलते ही परिवार खेत की ओर दौड़ पड़े. खबर के मुताबिक, इस दौरान महिला बेहोश थी.

परिवार द्वारा गणेशपुरी पुलिस को सूचित करने के बाद, गणेशपुरी थाने की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गई. गोपनीय जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस जांच जारी है.

खबर के मुताबिक, सामूहिक बलात्कार के बाद मृतक महिला के गले में पहने लगभग पांच-छह तोले के सोने के आभूषण चोरी नहीं हुए थे. ऐसे में परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या चोरी के इरादे से नहीं, बल्कि महिला के साथ बलात्कार के इरादे से की गई थी.

मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि कुछ लोगों ने हत्या के बाद तीन लोगों को इलाके से भागते देखा था. परिवार वालों और लोगों ने पुलिस से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील संघ की अध्यक्ष किरण चन्ने ने कहा कि, बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या एक अत्यंत निंदनीय घटना ह. महिला को भविष्य में आरोपियों को पहचानने के डर से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई.

उन्होंने कहा कि, देश और प्रदेश में अत्याचार करने वाले अपराधियों के प्रति पुलिस और व्यवस्था का डर खत्म हो गया है. इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं. यह घटना समाज के लिए शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि, पुलिस को तुरंत बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. वहीं, इस घटना को लेकर इलाके में रोष का माहौल है.

ये भी पढ़ें: 'पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 4 बार मेरा रेप किया', लेडी डॉक्टर ने हाथ में लिखा सुसाइड नोट, पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप

TAGGED:

GANG RAPE IN THANE
OLD WOMAN MURDER CASE
THANE CRIME
MAHARASHTRA POLICE
GANG RAPE IN THANE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.