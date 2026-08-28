ETV Bharat / bharat

हैंडलूम से बुनी सूती राखियां: फुलिया के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कारीगर अभिनव की एक नई पहल

बंगाल के हैंडलूम कारीगर अभिनव के द्वारा बनाई गईं हैंडलूम राखियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

Woven Cotton Rakhians from Handloom
हैंडलूम से बुनी सूती राखियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शांतिपुर (पश्चिम बंगाल) : पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाईयों को राखी बांधती हैं. रक्षाबंधन में राखी का विशेष महत्व होता है. बाजार में मिलने वाली राखियों से इतर पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम से राखियां बनाई जाती हैं. इतना ही नहीं यहां की बना हैंडलूम की राखियां पहले भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी हैं.

नादिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक के फुलिया के राष्ट्रपति से सम्मानित हैंडलूम कारीगर के द्वारा बनाई गईं हैंडलूम की राखियां पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं. यह परंपरा न सिर्फ भाई-बहन के बीच के रिश्ते को मजबूत करती है, बल्कि भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी दुआ करती है. जाहिर है, राखी के व्यापारी इस त्योहार की तैयारी में पूरे साल काम करते हैं, और अक्सर नए डिजाइन बनाते हैं.

वहीं हैंडलूम कारीगर अभिनव बसाक को 500 काउंट की साड़ी बुनने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था. उन्होंने इस बार हैंडलूम की राखियां बनाकर क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है. अभिनव के पिता बिरेन बसाक भी हैंडलूम के लिए मशहूर हैं.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स समेत कई रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
इतना ही नहीं हैंडलूम कारीगर अभिनव बसाक को संत कबीर हैंडलूम अवॉर्ड मिल चुके हैं. साथ ही उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है.

पिता को मिल चुका है पद्मश्री सम्मान
दूसरी तरफ अभिनव के पिता बिरेन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य लोगों से भी सम्मान मिला है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. अब, बिरेन के बेटे अभिनव के जरिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है. दो अलग-अलग राखी डिजाइन को सीधे शुद्ध सूती कपड़ा पर बारीकी से बुना गया है. अब तक इन राखियों के 65 पीस बनाए जा चुके हैं और फुलिया से देश भर के अलग-अलग ऑफिस में भेजे जा चुके हैं.

'बड़ों व बच्चों को ध्यान में रखकर राखी बनाई'
हैंडलूम कारीगर अभिनव बसाक कहते हैं, "शुरू से ही, मैं राखी पूर्णिमा के लिए कुछ अनोखा बनाना चाहता था. इसी आइडिया ने मुझे कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल करके राखियां बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया. क्योंकि अब डिजाइन पूरी तरह से कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है. अभी के लिए, हमने दो डिजाइन और दो साइज में राखियां बनाना शुरू कर दिया है, यह पक्का करते हुए कि वे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सही हों."

इस साल 65 राखी बनाई
उन्होंने कहा, 'इस साल अब तक हमने 65 राखियां बनाई हैं. हमने पहले ही इन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े लोगों को भेजने की कोशिश की है.

हालांकि, हम इन राखियों की मार्केटिंग पर भी विचार कर रहे हैं ताकि भविष्य में आम लोग इनका इस्तेमाल कर सकें." उन्होंने कहा कि भविष्य की योजनाएं इन राखियों की मांग पर निर्भर करेंगी.

अभिनव बसाक का यह भी कहना है कि चूंकि राखियां पूरी तरह से कॉटन फैब्रिक से बनी हैं, इसलिए इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- इस साल रक्षाबंधन पर युवाओं के बीच चांदी की राखी का क्रेज

TAGGED:

PHULIA WEST BENGAL
HANDLOOM ARTISAN ABHINAV BASAK
UNIQUE COTTON RAKHI
रक्षाबंधन
HANDLOOM WOVEN COTTON RAKHIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.