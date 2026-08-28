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हैंडलूम से बुनी सूती राखियां: फुलिया के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कारीगर अभिनव की एक नई पहल

शांतिपुर (पश्चिम बंगाल) : पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाईयों को राखी बांधती हैं. रक्षाबंधन में राखी का विशेष महत्व होता है. बाजार में मिलने वाली राखियों से इतर पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम से राखियां बनाई जाती हैं. इतना ही नहीं यहां की बना हैंडलूम की राखियां पहले भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी हैं.

नादिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक के फुलिया के राष्ट्रपति से सम्मानित हैंडलूम कारीगर के द्वारा बनाई गईं हैंडलूम की राखियां पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं. यह परंपरा न सिर्फ भाई-बहन के बीच के रिश्ते को मजबूत करती है, बल्कि भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी दुआ करती है. जाहिर है, राखी के व्यापारी इस त्योहार की तैयारी में पूरे साल काम करते हैं, और अक्सर नए डिजाइन बनाते हैं.

वहीं हैंडलूम कारीगर अभिनव बसाक को 500 काउंट की साड़ी बुनने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था. उन्होंने इस बार हैंडलूम की राखियां बनाकर क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है. अभिनव के पिता बिरेन बसाक भी हैंडलूम के लिए मशहूर हैं.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स समेत कई रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

इतना ही नहीं हैंडलूम कारीगर अभिनव बसाक को संत कबीर हैंडलूम अवॉर्ड मिल चुके हैं. साथ ही उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है.

पिता को मिल चुका है पद्मश्री सम्मान

दूसरी तरफ अभिनव के पिता बिरेन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य लोगों से भी सम्मान मिला है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. अब, बिरेन के बेटे अभिनव के जरिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है. दो अलग-अलग राखी डिजाइन को सीधे शुद्ध सूती कपड़ा पर बारीकी से बुना गया है. अब तक इन राखियों के 65 पीस बनाए जा चुके हैं और फुलिया से देश भर के अलग-अलग ऑफिस में भेजे जा चुके हैं.