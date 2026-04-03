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रिटायर्ड फौजी बने हैंडबॉल कोच, 150 बच्चों को फ्री में देते हैं ट्रेनिंग, रूढ़िवादी सोच पर मारी मेडल की चोट

भारतीय सेना से रिटायर्ड राजेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र में हैंडबॉल खेल अकादमी चला रहे हैं. यहां वो बच्चों को फ्री में हैंडबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं.

Handball Academy in Kurukshetra
Handball Academy in Kurukshetra (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 3, 2026 at 3:29 PM IST

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कुरुक्षेत्र: भारतीय सेना से रिटायर्ड राजेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र में हैंडबॉल खेल अकादमी चला रहे हैं. सारसा गांव में वो फ्री में गांव के बच्चों को हैंडबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं. जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. उनके बच्चों को राजेंद्र खेल किट और जरूरी सामान भी मुहैया कराते हैं. आज उनकी अकादमी में 150 के करीब बच्चे सुबह और शाम हैंडबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. इनमें लड़कियां भी शामिल हैं.

कुरुक्षेत्र में हैंडबॉल खेल नर्सरी: दरअसल राजेंद्र कुमार खेल कोटे से ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. 17 साल की सेवा में वो भारतीय सेना में हैंडबॉल टीम का हिस्सा रहे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने महसूस किया कि गांव में कोई खेल नर्सरी और स्टेडियम नहीं है. जिसके चलते गांव बच्चे मोबाइल फोन और नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं. इसे देखते हुए राजेंद्र कुमार ने ठाना कि वो गांव के बच्चों को फ्री में हैंडबॉल की कोचिंग देंगे.

रिटायर्ड फौजी बने हैंडबॉल कोच, 150 बच्चों को फ्री में देते हैं ट्रेनिंग, देखें वीडियो (Etv Bharat)

रिटायर्ड फौजी ने 4 साल पहले की थी शुरुआत: इसी सोच के साथ उन्होंने चार साल पहले गांव के बच्चों को हैंडबॉल की ट्रेनिंग देनी शुरू की. शुरुआत में कई समस्याएं आई. अभिभावक इसके लिए तैयार नहीं थे. पहले राजेंद्र ने अभिभावकों को समझाया. इसके बाद अभिभावकों ने बच्चों के भेजा शुरू किया. ज्यादा समस्या बेटियों को लेकर आई. लोगों ने निक्कर में बेटियों के खेलने पर सवाल उठाए, लेकिन जब बेटियों ने मेडल जीतना शुरू किया, तो सब चुप हो गए. अब ग्रामीण उनका पूरा सहयोग करते हैं.

Handball Academy in Kurukshetra
सारसा गांव के साथ लगते गावों के भी बच्चे यहां करते हैं प्रैक्टिस (Etv Bharat)

150 से ज्यादा बच्चों को फ्री देते हैं कोचिंग: उन्होंने बताया कि उन्होंने मात्र 11 बच्चों के साथ अकादमी की नींव रखी. आज उनकी अकादमी में 150 से अधिक लड़के और लड़कियां प्रशिक्षण ले रहे हैं. केवल सारसा गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों के बच्चे भी यहां प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने कहा कि उनको ये अकादमी चलाते हुए उन्हें 4 साल हो गए हैं. यहां वो बच्चों को फ्री में सिखाते हैं.राजेंद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती 2 वर्ष में उन्होंने अकादमी को ऐसे ही चलाया. 2 साल पहले हरियाणा सरकार की खेल नीति के जरिए यहां नर्सरी स्थापित की गई. अब यहां 25 खिलाड़ियों की डायट और कुछ महीने के पैसे भी दिए जाते हैं.

Handball Academy in Kurukshetra
कोच राजेंद्र 150 से ज्यादा बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं. (Etv Bharat)

सामाजिक रूढ़ियों को दी मात, किया बड़ा बदलाव: उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लड़कियों के पहनावे और उनके खेलों में भाग लेने को लेकर संकीर्ण सोच होती है. शुरुआत में राजेंद्र को भी विरोध झेलना पड़ा. जब लोगों ने कहा कि बच्चियों का निकर में खेलना ठीक नहीं. जब अकादमी के 21 बच्चों ने स्टेट लेवल पर मेडल जीते, तो आलोचकों के मुंह बंद हो गए और गांव वालों का नजरिया बदल गया. आज वही गांव अपनी बेटियों पर गर्व करता है.

मुफ्त प्रशिक्षण और नशे के खिलाफ जंग: राजेंद्र कुमार ने बताया कि उद्देश्य केवल खिलाड़ी बनाना नहीं, बल्कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखना है. उनका उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देना है. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जूते, ड्रेस और उपकरणों का खर्च वो खुद और गांव के युवा संगठन और समाजसेवी मिलकर उठा रहे हैं.

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बच्चे सुबह और शाम खेल नर्सरी में प्रैक्टिस करते हैं. (Etv Bharat)

संसाधनों का अभाव और भविष्य की मांग: कोच राजेंद्र का मानना है कि यदि गांव में एक अच्छा स्टेडियम और आधुनिक सुविधाएं मिल जाएं, तो वो यहां से केवल राज्य स्तर के ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं. उनकी इस पहल को देखकर रिटायर आर्मीमैन और पूर्व में रहे खिलाड़ी बच्चों को सिखा रहे हैं.

राजेंद्र के साथी ने भी किया सहयोग: हैंडबॉल कोच राजेंद्र ने अकेले ही इस अकादमी की शुरुआत की थी. उनकी इस पहल देखते हुए आर्मी में उनके साथ नौकरी करने वाले एक और हैंडबॉल खिलाड़ी संजय भी उनके साथ जुड़ गए. संजय भी यहां कोच के तौर पर प्रशिक्षण दे रहे हैं.

Handball Academy in Kurukshetra
8 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है. (Etv Bharat)

बच्चों में बढ़ रहा खेल को लेकर रुझान: संजय ने कहा कि कोच राजेंद्र ने एक अच्छा कदम उठाया है. वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर उनके एरिया में कोई एकेडमी नहीं है. जिसे खेलों में बच्चों का रुझान कम था, लेकिन अब राजेंद्र की पहल से बच्चों में खेलों को लेकर रूची बढ़ी है. वो खुद अपने खर्चे पर सुबह-शाम जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनकी बेटी भी इस अकादमी में खेलने के लिए आती हैं. जबकि कोच राजेंद्र का बेटा भी इस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है. वो भी राजेंद्र के साथ आर्मी में हैंडबॉल खेला करते थे. जितना भी उनका तजुर्बा है. उसके जरिए वो बच्चों को हैंडबॉल सीखने का काम कर रहे हैं.

Handball Academy in Kurukshetra
खेल नर्सरी में प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (Etv Bharat)

मेडल जीत रही बेटियां: अकादमी में खेलने के लिए आने वाली खिड़की सिया ने कहा कि राजेंद्र सर का ये एक अच्छा प्रयास है. जिसकी बदौलत वो 2 सालों में ही स्टेट लेवल पर मेडल जीत चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनके गांव में और आसपास कहीं भी कोई खेल अकादमी नहीं थी. दूर अकादमी में जाना संभव नहीं था. क्योंकि परिवार वाले मना करते थे. ऐसे में उनके गांव में ये एकेडमी चल रही है, तो यहां पर ज्यादातर लड़कियां प्रशिक्षण लेने के लिए आ रही हैं.

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खेल की बारीकियों को समझाते कोच राजेंद्र कुमार (Etv Bharat)

सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी: एक अन्य खिलाड़ी यश ने कहा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़कों के लिए भी एक बड़ी समस्या थी. खेल हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन सुविधाएं ना होने के चलते उनको परेशानी होती थी. गांव में एकेडमी होने से अब वो यहां पर खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं. उम्मीद है कि आने वाले समय में वो अपने देश का नाम विदेश में रोशन करेंगे. इसके लिए वो सुबह और शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं.

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प्रैक्टिस से पहले वार्मअप करते खिलाड़ी (Etv Bharat)

'कोच काफी सहयोग करते हैं': अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी जैस्मिन ने कहा कि वो चार सालों से यहां पर प्रशिक्षण ले रही हैं. कोच का काफी सहयोग रहता है. उनको अगर किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, तो कोच उनको मुहैया करवाते हैं, ताकि खिलाड़ी अपना उज्जवल भविष्य बना सके.

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