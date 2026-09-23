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गरीब मजदूर का बेटा सेना के लिए बनाएगा रडार को चकमा देने वाला ड्रोन, रक्षा मंत्रालय से 3.50 करोड़ की ग्रांट मंजूर

भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाएगा हमीरपुर का पॉलिटेक्निक छात्र, रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए 3.50 करोड़. समित राठौर की रिपोर्ट.

Hamirpur Polytechnic College Student Sarvesh Sharma Developed Advanced Drone
सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाएगा पॉलिटेक्निक का छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:07 PM IST

5 Min Read
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हमीरपुर: कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती और प्रतिभाशाली बच्चे को कोई भी मुश्किल आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. इस उदाहरण को सच साबित किया राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) के छात्र सर्वेश शर्मा ने. सर्वेश शर्मा ने भारतीय थल सेना की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकालते हुए एक ऐसा ड्रोन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जो न तो दुश्मन के राडार की पकड़ में आएगा और न ही कोई भी जैमर इसे जाम कर पाएगा.

सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाएगा पॉलिटेक्निक का छात्र

कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा ने बताया कि, "इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (डीआईओ) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडैक्स) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने (सोमवार, 21 सितंबर को) इस बजट को स्वीकृति प्रदान की है."

सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाएगा पॉलिटेक्निक का छात्र (ETV Bharat)

गरीब परिवार का बेटा बनाएगा रडार को चकमा देने वाला ड्रोन

गरीब परिवार से संबंध रखने वाले सर्वेश शर्मा के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. ऐसे में सर्वेश की इस उपलब्धि ने न केवल अपने परिवार एवं संस्थान को, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है. सर्वेश ने आईआईटी जोधपुर और कोनार्क कोर के राष्ट्रीय स्तरीय ओपन कार्ड बोर्ड ड्रोन कंपीटिशन में भाग लिया था. इसमें देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों की 50 टीमों ने भाग लिया था और अपने-अपने इनोवेटिव आइडिया रखे थे. इसी दौरान भारतीय सेना की बॉर्डर सर्विलांस से संबंधित समस्या पर भी चर्चा की गई. इस प्रतियोगिता में सर्वेश की टीम ने 10 लाख रुपये का चौथा पुरस्कार हासिल किया था.

Hamirpur Polytechnic College
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) (ETV Bharat)

इस पुरस्कार से प्रेरित होकर सर्वेश ने भारतीय सेना की समस्या के समाधान के लिए ड्रोन तैयार करने पर काम शुरू किया और इसमें कामयाबी भी हासिल की. इस प्रोजेक्ट पर 87 हजार रुपये खर्च हुए. इसके बाद सर्वेश ने डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडैक्स) के प्रोजेक्ट के तहत स्टार्टअप के लिए आवेदन किया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

Hamirpur Polytechnic Student Sarvesh Sharma
कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा (ETV Bharat)

जैमर से भी ड्रोन नहीं होगा जाम

सर्वेश शर्मा अब भारतीय सेना के लिए रुद्रा ऐज टी-1 (स्पेक्ट्रा) ड्रोन तैयार करेंगे, जो बॉर्डर पर निगरानी में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा. इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि, यह दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आएगा और जैमर भी इसे जाम नहीं कर पाएगा.

Hamirpur Polytechnic College Principal
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर (ETV Bharat)

IIT रुड़की की लैब में ड्रोन पर काम

रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 20 दिन का समय दिया है. इसका इनक्यूबेशन सेंटर आईआईटी रुड़की में बनाया गया है. सर्वेश अब आईआईटी रुड़की की लैब में इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसे 20 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सर्वेश शर्मा की इस उपलब्धि पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रशेखर, संस्थान के कंप्यूटर इंजीनियिरिंग के विभागाध्यक्ष समीर भारती और अन्य शिक्षकों ने सर्वेश को बधाई दी है.

सर्वेश की सफलता की कहानी

  • सर्वेश शर्मा, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) के 5वें सेमेस्टर के छात्र
  • रडार और जैमर को चकमा देने वाला रुद्रा ऐज टी-1 (स्पेक्ट्रा) ड्रोन बनाने में कामयाबी
  • रक्षा मंत्रालय से 3.50 करोड़ रुपए की मंजूरी
  • IIT जोधपुर में 50 टीमों के नेशनल ड्रोन प्रतियोगिता में जीता 10 लाख रुपए के साथ चौथा पुरस्कार
  • इनक्यूबेशन सेंटर आईआईटी रुड़की में 20 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य
  • दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं पिता

संस्थान को सर्वेश की उपलब्धि पर गर्व

राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने सर्वेश की उपलब्धि पर खुशी जताई है. प्रिंसिपल ने कहा है, "हमारे लिए खुशी का मौका है कि, हमारे कॉलेज के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा का आइडिया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडैक्स) रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्तिगत कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है. इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है. इनका चयन मुख्यरूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हुआ है. इस प्रजोक्ट के लिए आईआईटी रुड़की में इन्हें मेंटर बनाया गया है. 20 महीने के भीतर इन्हें अपने आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होगा. ये सफलता सिर्फ इनका व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संस्थान और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी है."

यहां से हुई है सर्वेश की प्रारंभिक पढ़ाई

सर्वेश शर्मा के पिता संजीव शर्मा दिहाड़ी-मजदूरी करते हैं. सर्वेश ने प्रारंभिक और सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहनवीं से ही हासिल की है. सीमित संसाधनों के बावजूद हासिल की गई यह उपलब्धि उनके परिवार, संस्थान और क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. गरीब परिवार के बेट सर्वेश की इस बड़ी उपलब्धि पर हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में चर्चा हो रही है.

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