16 साल पुरानी ऑल्टो का हिमाचल में कटा एक लाख रुपये का चालान, जानें क्या थी वजह

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार में किए गए मॉडिफिकेशन न केवल गैरकानूनी थे, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों और राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते थे. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी का चालान कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा है, क्योंकि यह चालान अब तक के बड़े चालानों में से एक माना जा रहा है.

कार 2010 में पंजीकृत है. इसका वैध पंजीकरण 2030 तक है. कार का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A(1) के तहत चालान किया गया है. जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने गांधी चौक हमीरपुर के पास नियमित नाकाबंदी और वाहन जांच अभियान के दौरान एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका, जब पुलिस ने वाहन की बारीकी से जांच की तो पाया गया कि चालक ने अपनी कार के टायरों को नियमों के विपरीत मॉडिफाई करवाया हुआ था. इसके अलावा वाहन के अधिकृत ढांचे से भी छेड़छाड़ की गई थी, जो मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है.

हमीरपुर: जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में नियमों के खिलाफ कार को मॉडिफाई करवाने पर एक ऑल्टो कार चालक का विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख रुपये का चालान काटा गया है. यह कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के दौरान की गई, जिससे शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

पुलिस का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. वहीं, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने कहा कि 'जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गाड़ी में किए गए बदलाव किसी भी तरह से आरटीओ या सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं थे. इसके चलते पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालक पर एक लाख रुपये का भारी-भरकम चालान किया. जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी ऐसे विशेष चेकिंग अभियान जारी रहेंगे और जो भी व्यक्ति नियमों की अनदेखी करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

मॉडिफिकेशन न करवाने की सलाह

एसपी हमीरपुर ने कहा कि सभी वाहन चालक अपने वाहनों को नियमों के अनुरूप रखें और किसी भी तरह का अवैध मॉडिफिकेशन न करवाएं. यातायात नियम केवल चालान काटने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. नियमों का पालन करके ही सड़क दुर्घटनाओं और अनावश्यक खतरों से बचा जा सकता है.

क्या है गाड़ियों में मॉडिफिकेशन के नियम?

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरटीओ की मंजूरी के बिना गाड़ियों में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या बदलाव अवैध होता है. गाड़ी में साइज से अधिक बड़े टायर लगवाना, बंपर के आगे लोहे का गार्ड लगवाना, इंजन की क्षमता (सीसी) बदलने, गाड़ी का रंग बदलना, साइलेंसर को मॉडिफाई करना, इसके साथ गाड़ी में तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न लगवाना, हाई-इंटेंसिटी एलईडी लाइट्स लगवाना और अन्य एक्सेसरीज या किसी भी तरह का बदलाव बिना आरटीओ मंजूरी के करवाना अवैध है और इस पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है. गाड़ी में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करवाने से पहले आरटीओ से मंजूरी लेनी पड़ती है.

