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हमीरपुर: तीन साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल

पोस्टमार्टम के बाद गमगीन माहौल में सुपुर्द-ए-खाक हुई मासूम, गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मुस्करा थानाक्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत के मामले में सोमवार को भी तनाव और गम का माहौल बना रहा. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव घर पहुंचा तो मां उसे देखकर फफक-फफककर रोने लगी.

मां और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उसे फांसी देने और उसके मकान को पूरी तरह गिराने की मांग की. इस बीच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है.

आरोपी हीरालाल के घर पर चला बुलडोजर. (Video Credit: ETV Bharat) पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार: बच्ची का पोस्टमार्टम सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे राठ में दो डॉक्टरों के पैनल ने किया. पैनल में डॉक्टर अखिलेश्वर और डॉक्टर निरंजन शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के गुप्तांग में चोट के संकेत मिले हैं. गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई गई है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार: जांच के लिए स्वैब और स्लाइड के नमूने भेजे गए हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के निष्कर्षों पर आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार किया है. उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. दोपहर करीब दो बजे एंबुलेंस से बच्ची का शव घर पहुंचा तो मां और परिजन बिलखने लगे. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बच्ची के शव को मोक्षधाम ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया. मां ने पड़ोसी पर लगाए गंभीर आरोप: मां ने रोते हुए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी को फांसी देने की मांग की. उसने कहा कि उसकी बेटी बहुत प्यारी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आता था. बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि उसकी तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोसी हीरालाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. मां के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके ही लोअर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी. उसने यह भी आरोप लगाया कि वारदात के बाद आरोपी बच्ची को तलाशने का दिखावा करता रहा. पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली: पुलिस ने मामले की जांच और खुलासे के लिए तीन टीमें बनाई थीं. पुलिस के मुताबिक, नामजद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे गए अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. चित्रकूटधाम मंडल के डीआईजी राजेश एस पहुंचे घटनास्थल. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. उसे पहले सीएचसी मुस्करा में प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस टीम के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से पर चला बुलडोजर: बच्ची की मौत के बाद से परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सोमवार सुबह करीब 10:10 बजे अपर पुलिस अधीक्षक और SDM मौदहा करनवीर सिंह पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल से मुख्य सड़क तक सड़क की नाप कराई. इसके बाद प्रशासन की टीम आरोपी हीरालाल के मकान पर पहुंची. दोपहर करीब तीन बजे बुलडोजर से मकान के बाहरी हिस्से को गिराया गया. कार्रवाई के बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. बच्ची के पिता और अन्य परिजन पूरे मकान को गिराने की मांग कर रहे थे. डीआईजी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण: मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के डीआईजी राजेश एस. भी सोमवार दोपहर करीब 3:45 बजे घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने उस अरहर के खेत का निरीक्षण किया, जहां बच्ची का शव मिला था. डीआईजी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत की. हमीरपुर में बच्ची की हत्या से आक्रोश. (Photo Credit: ETV Bharat) डीआईजी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले सुबह अपर पुलिस अधीक्षक और SDM भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके थे. प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.