हमीरपुर: तीन साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल
यूपी के हमीरपुर में 3 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी हीरालाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 6:04 PM IST
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मुस्करा थानाक्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत के मामले में सोमवार को भी तनाव और गम का माहौल बना रहा. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव घर पहुंचा तो मां उसे देखकर फफक-फफककर रोने लगी.
मां और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उसे फांसी देने और उसके मकान को पूरी तरह गिराने की मांग की. इस बीच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है.
पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार: बच्ची का पोस्टमार्टम सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे राठ में दो डॉक्टरों के पैनल ने किया. पैनल में डॉक्टर अखिलेश्वर और डॉक्टर निरंजन शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के गुप्तांग में चोट के संकेत मिले हैं. गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई गई है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार: जांच के लिए स्वैब और स्लाइड के नमूने भेजे गए हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के निष्कर्षों पर आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार किया है. उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. दोपहर करीब दो बजे एंबुलेंस से बच्ची का शव घर पहुंचा तो मां और परिजन बिलखने लगे. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बच्ची के शव को मोक्षधाम ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया.
मां ने पड़ोसी पर लगाए गंभीर आरोप: मां ने रोते हुए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी को फांसी देने की मांग की. उसने कहा कि उसकी बेटी बहुत प्यारी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आता था. बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि उसकी तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोसी हीरालाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. मां के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके ही लोअर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी. उसने यह भी आरोप लगाया कि वारदात के बाद आरोपी बच्ची को तलाशने का दिखावा करता रहा.
पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली: पुलिस ने मामले की जांच और खुलासे के लिए तीन टीमें बनाई थीं. पुलिस के मुताबिक, नामजद आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे गए अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. उसे पहले सीएचसी मुस्करा में प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस टीम के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से पर चला बुलडोजर: बच्ची की मौत के बाद से परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सोमवार सुबह करीब 10:10 बजे अपर पुलिस अधीक्षक और SDM मौदहा करनवीर सिंह पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल से मुख्य सड़क तक सड़क की नाप कराई. इसके बाद प्रशासन की टीम आरोपी हीरालाल के मकान पर पहुंची.
दोपहर करीब तीन बजे बुलडोजर से मकान के बाहरी हिस्से को गिराया गया. कार्रवाई के बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. बच्ची के पिता और अन्य परिजन पूरे मकान को गिराने की मांग कर रहे थे.
डीआईजी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण: मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के डीआईजी राजेश एस. भी सोमवार दोपहर करीब 3:45 बजे घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने उस अरहर के खेत का निरीक्षण किया, जहां बच्ची का शव मिला था. डीआईजी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत की.
डीआईजी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले सुबह अपर पुलिस अधीक्षक और SDM भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके थे. प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
DIG ने दो महीने में विवेचना पूरी करने का दिया भरोसा: डीआईजी चित्रकूटधाम परिक्षेत्र राजेश एस. ने सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पुलिस वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर अधिकतम दो महीने में विवेचना पूरी करने का प्रयास करेगी. आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी. डीआईजी ने परिजनों और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील भी की.
डीआईजी के मुताबिक, रविवार दोपहर बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची दोपहर करीब तीन बजे घर के सामने रहने वाले लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ खेल रही थी. इसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए. करीब दो से तीन घंटे तक परिजन बच्ची को ढूंढते रहे और इस दौरान आरोपित व्यक्ति भी उनके साथ घूमता रहा.
डीआईजी ने बताया कि आरोपित व्यक्ति परिजनों को इधर-उधर भटकाकर गुमराह करता रहा. बाद में गहरौली रोड पर नई बस्ती के पास बंबे किनारे अरहर के खेत में बच्ची का शव मिला. घटनास्थल घर से करीब 700 मीटर दूर है. पुलिस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर जांच आगे बढ़ा रही है.
आरोपी के मकान का पांच फीट हिस्सा ढहाया, फिर किया सील: सोमवार दोपहर करीब तीन बजे राजस्व टीम की निगरानी में बुलडोजर से आरोपी के मकान के आगे निकले करीब पांच फीट हिस्से को ढहा दिया गया. इसके बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा. मृतका के परिजन पूरे मकान को गिराने की मांग कर रहे थे.
अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों और पुलिस के बीच नोकझोंक: सोमवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची का शव परिजनों के घर पहुंचा. इसके बाद करीब 2:35 बजे श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बच्ची के फूफा और अन्य परिजनों की राठ इंस्पेक्टर अनूप सिंह से नोकझोंक हो गई. क्षेत्राधिकारी ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया. तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस और पीएसी तैनात रही.
पथराव में सीओ की गाड़ी समेत पांच पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त: रविवार रात बच्ची का शव उठाने के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी बातचीत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. इसी दौरान हुए पथराव में सीओ की गाड़ी समेत चार अन्य थाना क्षेत्रों के पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. सीओ की गाड़ी का अगला शीशा भी टूट गया. घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की.
दो लोग नामजद, एक आरोपी गिरफ्तार: डीआईजी राजेश एस. ने बताया कि मामले में दो लोगों को नामजद किया गया है. इनमें से एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि दूसरे के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बांदा में पिछले वर्ष हुई इसी तरह की एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा दिलाई गई थी.
डीआईजी ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर अधिकतम दो महीने में विवेचना पूरी करने का प्रयास करेगी. आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी. उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की.
गांव में तनाव, भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात: घटना के बाद से मुस्करा कस्बे में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई है. इससे पहले बच्ची का शव उठाने के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था. इस घटना में सीओ राठ की गाड़ी समेत करीब आधा दर्जन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं. प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. वहीं, पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ा है. मामले में पोस्टमार्टम और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
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