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अनुराग ठाकुर संसद रत्न अवॉर्ड से सम्मानित, उनके नेतृत्व वाली संसदीय समिति को मिला पुरस्कार

अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह उपलब्धि सामूहिक प्रयास, गहन शोध, निरंतर परिश्रम और प्रभावी संसदीय निगरानी का परिणाम है. संसदीय समितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियों की गहन समीक्षा और सरकार के कामकाज की निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम हैं".

अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व वाली यह समिति संसद के दोनों सदनों की चयनित चार संसदीय समितियों में शामिल है, जिन्हें प्रभावी संसदीय निगरानी और उत्कृष्ट कार्य के लिए इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया. पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने जूरी सदस्यों और प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया. उन्होंने सम्मान को समिति के सभी सदस्यों के साथ-साथ सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को समर्पित किया.

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को उनके उत्कृष्ट संसदीय योगदान के लिए एक बार फिर सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 16वें संसद रत्न पुरस्कार समारोह में उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को वर्ष 2026 का संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया. समिति को यह सम्मान मूल रिपोर्टों की प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है.

जून 2024 से अब तक अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति ने 64 बैठकें आयोजित कर 29 व्यापक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं. समिति ने महत्वपूर्ण रणनीतिक विषयों पर अध्ययन और समीक्षा की है. इनमें KABIL के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, घरेलू खनिज अन्वेषण में तेजी, धुले हुए कोयले के उत्पादन में वृद्धि, इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरत, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं.

समिति का कार्य देश की ऊर्जा सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों से सीधे जुड़ा है. इसकी रिपोर्टों में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं.

सांसद अनुराग ठाकुर को मिला संसद रत्न अवॉर्ड (@Anurag Thakur)

अनुराग ठाकुर वर्तमान में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के साथ लोक लेखा समिति एवं विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके अलावा वे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर संयुक्त संसदीय समिति, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति तथा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय निकायों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

उन्हें इससे पहले वर्ष 2019 में व्यक्तिगत रूप से संसद रत्न पुरस्कार मिल चुका है. वर्ष 2011 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद पुरस्कार और 2014 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता दी गई थी. अब उनके नेतृत्व वाली संसदीय समिति को संसद रत्न पुरस्कार मिलने से हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के लिए भी यह गौरव का विषय बना है.

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