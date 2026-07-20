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सैनिक से स्नेकमैन का सफर, पत्नी के साथ हादसे ने बदला जसवीर का जीवन, जहरीले सांपों के रेस्क्यू से दे रहे ये संदेश

पहले देश की रक्षा, अब देशवासियों की सर्पदंश से सुरक्षा कर रहे हैं वीरभूमि के पूर्व सैनिक जसवीर सिंह पटियाल. सुमित राठौर की रिपोर्ट.

Hamirpur Snake Man Jasveer Patiyal
सैनिक से 'स्नेक मैन' बनने का सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 11:41 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 12:52 PM IST

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हमीरपुर: भारतीय सेना का वीर ही ऐसी सच्ची, सुंदर, प्रेरक और अनूठी कहानियां रच सकता है. वीरभूमि हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले सैनिक जसवीर सिंह पटियाल ने बीस साल देश की सीमाओं की सुरक्षा की. सेना में सेवाओं के दौरान (9 अगस्त 2012 को) ही इस सैनिक की पत्नी के साथ एक हादसा हो गया. उनकी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया. तीन दिन कोमा में रहने के बाद पत्नी के प्राण लौट आए. जीवनसाथी के तीन दिन तक प्राण से संघर्ष ने सैनिक जसवीर के मन में एक प्रण का पौधा रोप दिया. यहीं से शुरू होती है सैनिक से स्नेकमैन जसवीर सिंह की अनूठी कहानी. पहले तो जसवीर सिंह ने दो दशक तक भारतीय सेना के समर्पित सिपाही बनकर देश की रक्षा की और अब देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं. ये सुरक्षा सर्पदंश के खतरे से है.

सैनिक से 'स्नेक मैन' बनने का सफर

जसवीर सिंह पटियाल साल 2000 में सेना में भर्ती हुए थे. 2021 में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. जसवीर एक कुशल स्नेकमैन हैं. जसवीर पटियाल ने बताया कि भारतीय सेना में सेवा के दौरान उन्हें सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने और उनसे निपटने का विशेष प्रशिक्षण मिला था. वे न केवल जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ते हैं, बल्कि जनता को बचाव के सरल व प्रभावी तरीके भी बताते हैं. वे अब तक एक हजार से अधिक जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर जंगलों में उन स्थानों पर छोड़ देते हैं, जहां सांपों का नेचुरल ठिकाना होता है.

सैनिक से 'स्नेक मैन' बनने का सफर (ETV Bharat)

पत्नी के साथ हुए हादसे ने बनाया स्नेकमैन

ETV भारत ने से बात करते हुए स्नेक कैचर एवं पूर्व सैनिक जसवीर पटियाल ने कहा, "9 अगस्त 2012 की तारीख को जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता. जहरीले सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था. देखते ही देखते हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरी पत्नी कोमा में चली गई. वह कोमा में तीन दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही. आखिरकार, तीन दिन के बाद उसे जब होश आया तो जैसे लगा कि दूसरी जिंदगी मिल मिल गई है. उसी समय संकल्प लिया कि सर्पदंश से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना चाहिए. उसके बाद सेना में सांप पकड़ने की ट्रेनिंग ली."

Hamirpur Snake Man Jasveer Patiyal
पूर्व सैनिक हैं जसवीर सिंह पटियाल (ETV Bharat)

स्नेक कैचर एवं पूर्व सैनिक जसवीर पटियाल ने कहा, बरसात के मौसम में लगातार बारिश के कारण सांप अपने बिलों से निकलकर घरों, बाथरूम, रसोई, पशुशालाओं और अन्य स्थानों तक पहुंच जाते हैं. सांप दिखाई देने पर घबराने के बजाय सतर्क रहें. किसी भी स्थिति में सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश न करें, बल्कि सुरक्षित दूरी बनाकर तुरंत प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम, वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें.

Hamirpur Snake Man Jasveer Patiyal
सैनिक से 'स्नेक मैन' (ETV Bharat GFX)

सर्पदंश के बाद झाड़-फूंक में समय न गंवाने की सलाह

जसवीर पटियाल कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज ही जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है.

सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए स्नेक रेस्क्यू का कार्य शुरू किया और पिछले 13-14 वर्षों से लगातार इस सेवा में जुटे हुए हैं. उन्होंने बताया कि, हिमाचल प्रदेश में सांपों की लगभग 20 से 21 प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें स्पेक्टैकल्ड कोबरा (नाजा), रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट प्रमुख विषैले सांप हैं, जबकि कई अन्य प्रजातियां हल्के विष वाली या पूरी तरह बिना विष की हैं.

Hamirpur Snake Man Jasveer Patiyal
सांप के दांतों के निशान से पहचान (ETV Bharat)

निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं जसवीर पटियाल

जसवीर सिंह पटियाल अब तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ते हैं और उसे प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ देते हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए वह किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, केवल आने-जाने का वाहन खर्च लेते हैं. यदि कोई गरीब परिवार यह खर्च भी नहीं दे पाता तो उन्हें निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है.

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पिछले 13-14 वर्षों से स्नेक कैचर का काम कर रहे जसवीर सिंह पटियाल (ETV Bharat)

जसवीर पटियाल ने बताया कि, उन्होंने हमीरपुर के अलावा अन्य जिलों में भी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, बाबा बालकनाथ मंदिर और औद्योगिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्नेक रेस्क्यू किए हैं. हाल ही में डबरेड़ा गांव के एक घर के बाथरूम से सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जहां लगभग 60 से 70 लोग एकत्र हो गए थे. रेस्क्यू के बाद उन्होंने लोगों को करीब आधे घंटे तक सांपों की पहचान, उनके व्यवहार और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया.

बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते सांप

जसवीर पटियाल ने बताया कि, "सांप प्रकृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते. अधिकतर घटनाएं तब होती हैं जब लोग उन्हें मारने या पकड़ने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के चक्कर में कई बार लोग अपनी बेशकीमती जान गंवां बैठते हैं. प्रशिक्षित व्यक्ति भी पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू करते हैं. इसलिए आम लोगों को ऐसे जोखिम भरे प्रयास नहीं करने चाहिए. हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले से रेस्क्यू के लिए फोन आते हैं. अन्य राज्यों से भी लोग संपर्क करते हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाने की स्थिति में स्थानीय स्नेक कैचर का संपर्क उपलब्ध करवा देते हैं. अब तक वह करीब 10 अलग-अलग प्रजातियों के सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं."

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निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं जसवीर पटियाल (ETV Bharat)

10 अलग-अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू

जसवीर पटियाल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सांपों की पहचान, उनके व्यवहार और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, ताकि लोग जागरूक बनें और सांपों को नुकसान न पहुंचाएं. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि वर्षों से समाज सेवा करने के बावजूद आज तक किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था ने उन्हें सम्मानित नहीं किया. इसके बावजूद उनका उद्देश्य केवल लोगों की जान बचाना और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है. उनका मानना है कि यदि लोग जागरूक हो जाएं तो स्नेक बाइट से होने वाली अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है. स्थानीय निवासी विशाल राणा ने कहा कि सांप हमारे वन्यजीव और इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं.

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बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते सांप (ETV Bharat)

'सांपों को दुश्मन नहीं प्रकृति मित्र समझने की जरूरत'

स्नेक कैचर जसवीर कहते हैं, यदि सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित नहीं करेंगे तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए लोगों को सांपों को दुश्मन नहीं बल्कि प्रकृति का मित्र समझना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए.

स्थानीय लोग भी जसवीर के कार्य की करते हैं सराहना

वहीं स्थानीय निवासी अरविंद शर्मा ने जसवीर पटियाल के कार्य की सराहना करते हुए कहा, बरसात के दिनों में घरों में सांप घुसने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे समय में लोग स्वयं जोखिम उठाने के बजाय प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू विशेषज्ञ को सूचना दें. जसवीर पटियाल सांपों का जीवित रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण भी सुनिश्चित होता है.

जसवीर सिंह पटियाल को लेकर क्या कहते हैं स्थानीय लोग (ETV Bharat)

सांप के दांतों के निशान से पहचान

सबसे पहले दांतों के निशान देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को किस सांप ने काटा है. जहरीले सांप के काटने से विषैले दांतों की वजह से दो गहरे पंचर निशान/फैंग मार्क्स दिखाई देते हैं. वहीं, बिना जहरीले सांपों के काटने पर कई सारी पंक्तियों में चाप के आकार में छोटे-छोटे निशान दिखते हैं. भारतीय रैट स्नेक/धामन के काटने से छोटे-छोटे दांतों के निशान दिखाई देते हैं, जबकि कोबरा या करैत जैसे जहरीले सांप के काटने पर दो प्रमुख निशान दिखाई देते हैं. जहरीले सांप काटने से दो नीले निशान नजर आते हैं. बिना जहरीले सांप के काटने पर ये निशान नहीं दिखाई पड़ते.

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सांप के दांतों के निशान से पहचान (ETV Bharat)

इन लक्षणों पर दें ध्यान

जसवीर पटियाल ने बताया कि, "जहरीले सांप के काटने के लक्षण चंद मिनटों में दिखाई पड़ने लगते हैं. भारत में जहरीले सांप में कोबरा, करैत, रसेल्स वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर हैं. जहरीले सांपों के काटने से अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है. कोबरा-करैत सांपों के काटने पर पलकें भारी होना लगती हैं, धुंधला दिखने लगते हैं और सांस लेने में तकलीफ होना, लकवा और बेहोशी. रसेल्स वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर सांप काटने के स्थान पर तेज सूजन, खून का रिसाव, काले धब्बे और पेट दर्द की शिकायत होती है. बीपी लो होना, पल्स तेज होना, थकान, सिर दर्द होना, बुखार होना, मांसपंशियों की कमजोरी, दस्त होना, घाव के चारों तरफ सूजन और जलन होना भी प्रमुख लक्षणों में से एक हैं. बिना जहरीले सांप के काटने पर दर्द और हल्की सूजन, इसमें गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देते."

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इन लक्षणों पर दें ध्यान (ETV Bharat GFX)

सांप काटने पर क्या करें?

सांप का विष बहुत तेजी से शरीर में फैलता है, ऐसे में अगर पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा तो बेहद सूझबूझ के साथ फौरन कुछ जरूरीर कार्य करने चाहिए. सांप के काटने के बाद शांत रहें, घबराहट होने से तेजी से फैलता है विष. शरीर के जिस स्थान पर सांप ने काटा है, वहां बिना रगड़े हल्के साबुन के साथ पानी से घाव को धोएं. पीड़ित को हिलने-डुलने से रोकें, ताकि जहर शरीर में ज्यादा न फैले. सांप के काटने का स्थान हाथ या पैर पर है, तो उसे दिल के नीचे रखें. सर्पदंश के बाद सूजन बढ़ने से पहले चूड़ियां, अंगूठी या जूते आदि निकाल दें. सांप काटने पर पीड़ित को फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं. डॉक्टर को दिखाकर एंटी-वेनम का इंजेक्शन लगवाएं.

WHAT TO DO AFTER SNAKEBITE
सांप के काटने पर क्या करें? (ETV Bharat GFX)

सर्पदंश के बाद क्या न करें?

पूर्व सैनिक एवं स्नेक कैचर जसवीर पटियाल ने कहा कि, घाव को चूसने, काटने या गर्म करने की कोशिश न करें. घाव के स्थान को कसकर न बांधें, ऐसा करने से ऊतक डैमेज हो सकते हैं. सांप के काटने के बाद झाड़-फूंक या देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें. पीड़ित को अल्कोहल या किसी प्रकार का कैफीनयुक्त कोई भी पेय न दें. डॉक्टर के निर्देश के बिना पीड़ित को कोई भी दवा न दें. सर्पदंश के बाद परंपरागत इलाज या तांत्रिकों पर भरोसा न करें, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं.

WHAT NOT TO DO AFTER SNAKEBITE
सर्पदंश के बाद क्या न करें? (ETV Bharat GFX)

घर से दूर भगाने के लिए अपनाएं ये

पूर्व सैनिक एवं स्नेक कैचर जसवीर पटियाल ने कहा कि, Peta की एक रिपोर्ट के अनुसार सांप गंध से दूर भागते हैं. सांप को दूर भगाने के लिए लहसुन और तेल के मिश्रण घर के चारों ओर फेंकें ऐसा करने से दुर्गंध के कारण सांप नहीं आते हैं. घर के चारों ओर नीम के तेल का छिड़काव छिड़काव करें. नींबू के रस में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर घर में रखें. साथ ही सफेद सिरका में दालचीनी पाउडर मिलाकर घर में रखें और बाहर छिड़काव कर सकते हैं, ऐसा करने से सांप दूर भागते हैं.

Tips for repelling snakes
सांप को दूर भगाने के लिए अपनाएं ये टिप्स (ETV Bharat GFX)

सांपों की प्रजातियों का डाटा

सांपों की प्रजातियों पर रिसर्च करने वाले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉ. ओमेश भारती कहते हैं, "दुनिया में हर साल सांप के काटने से 50 हजार से अधिक मौतें होती हैं. इसमें से अधिकांश मौतें भारत में होती हैं. सर्पदंश से हिमाचल में हर साल लगभग 100 लोगों की जान जाती है. सांप के काटने पर बहुत से लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं. ऐसे में सांपों की प्रजातियों पर ये रिसर्च की जा रही है कि किस तरह से मौत के आंकड़ों को कम करने और लोगों के अंगों को बचाया जा सके. रिसर्च में सामने आया है कि हिमाचल में सांपों की कुल 21 प्रजातियां हैं, जिसमें तीन सबसे अधिक जहरीली हैं."

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Last Updated : July 20, 2026 at 12:52 PM IST

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