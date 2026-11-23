सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी
कोलकाता में 'साम्राज्यवाद और लोकतंत्र' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वर्चुअल रूस से शामिल हुए.
Published : November 23, 2026 at 9:45 AM IST
कोलकाता: कोलकाता में साम्राज्यवाद और लोकतंत्र पर हुए एक सेमिनार में बीजेपी-आरएसएस की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लेकर धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
सीताराम येचुरी फाउंडेशन के तहत रविवार को हुए इस इवेंट में भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी का वीडियो एड्रेस दिखाया गया. क्यूबा के एम्बेसडर जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा भी इसमें शामिल हुए और अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने साम्राज्यवाद, अमेरिका बैन, फिलिस्तीन के हालात और बड़े अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संकट जैसे विषयों पर बात की.
अपने वीडियो मैसेज में सीताराम येचुरी के राजनीतिक दर्शन पर बात करते हुए हामिद अंसारी ने धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि येचुरी का मानना था कि भारत में राइट-विंग सांप्रदायिक ताकत के बढ़ने और बीजेपी के सत्ता में आने से देश के धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक संरचना के लिए खतरा बढ़ गया है.
लोकतांत्रिक ताकतों के बीच एकता की जरूरत पर जोर देते हुए अंसारी ने कहा, 'सांप्रदायिक तत्वों का सामना करने और संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए विपक्षी राजनीतिक ताकतों का एक साथ आना जरूरी है.' येचुरी के राजनीतिक रुख के बारे में बताते हुए, उन्होंने आर्थिक नीति पर हमले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने को देश पर 'तीनतरफा हमला' बताया.
अंसारी ने बताया कि कैसे कट्टरपंथी ताकतें राजनीतिक और आर्थिक संकटों का फायदा उठाकर समाज में फूट डालती हैं. उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी ताकतों, नव उदार आर्थिक नीतियों और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ संघर्ष को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, बल्कि, तीनों मोर्चों पर मिलकर विरोध करना होगा.
अंसारी ने चेतावनी दी कि भारत में धार्मिक पहचान को बांटने के लिए पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का ट्रेंड सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है. उन्होंने संविधान, बहुलवाद और सिविल राइट्स को बनाए रखने में पॉलिटिकल एकता के महत्व पर भी जोर दिया.
अपने भाषण में क्यूबा के एम्बेसडर जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने अमेरिका की आर्थिक नाकाबंदी और सैन्य हमले की नीति की कड़ी आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि क्यूबा पर लंबे समय से लगे बैन, तेल बैन और आर्थिक दबाव से बिजली, हेल्थकेयर, खाना, ट्रांसपोर्टेशन और दवा के एरिया में संकट पैदा हो रहा है.
फिलिस्तीन के हालात पश्चिम एशिया में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय सिस्टम की अहमियत पर जोर देते हुए राजदूत ने कहा, 'ताकत के इस्तेमाल से दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है.' उन्होंने क्यूबा के प्रति अमेरिका की नीति को एक आजाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश बताया.