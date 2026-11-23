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सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (फाइल फोटो) ( ANI )

कोलकाता: कोलकाता में साम्राज्यवाद और लोकतंत्र पर हुए एक सेमिनार में बीजेपी-आरएसएस की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लेकर धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

सीताराम येचुरी फाउंडेशन के तहत रविवार को हुए इस इवेंट में भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी का वीडियो एड्रेस दिखाया गया. क्यूबा के एम्बेसडर जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा भी इसमें शामिल हुए और अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने साम्राज्यवाद, अमेरिका बैन, फिलिस्तीन के हालात और बड़े अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संकट जैसे विषयों पर बात की.

अपने वीडियो मैसेज में सीताराम येचुरी के राजनीतिक दर्शन पर बात करते हुए हामिद अंसारी ने धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि येचुरी का मानना ​​था कि भारत में राइट-विंग सांप्रदायिक ताकत के बढ़ने और बीजेपी के सत्ता में आने से देश के धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक संरचना के लिए खतरा बढ़ गया है. लोकतांत्रिक ताकतों के बीच एकता की जरूरत पर जोर देते हुए अंसारी ने कहा, 'सांप्रदायिक तत्वों का सामना करने और संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए विपक्षी राजनीतिक ताकतों का एक साथ आना जरूरी है.' येचुरी के राजनीतिक रुख के बारे में बताते हुए, उन्होंने आर्थिक नीति पर हमले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने को देश पर 'तीनतरफा हमला' बताया.