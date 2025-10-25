ETV Bharat / bharat

हम पार्टी ने 11 नेताओं को 6 सालों के लिए किया निष्कासित, ये एक गलती करने पर लिया गया बड़ा एक्शन

हम पार्टी ने 11 नेताओं को 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित ( ETV Bharat )

ये हुए हैं निष्कासित: हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में सभी निष्कासित नेताओं के नाम बताए गए हैं. निष्कासित नेताओं में हम पार्टी के संगठन प्रभारी राजेश रंजन, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्रवण भुईया शामिल हैं.

हम के 11 बड़े नेता 6 साल के लिए निष्कासित : हम के 11 बड़े नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं. इस संबंध में हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे के द्वारा प्रेस जारी की गई है. जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी को पार्टी के नीतियों के विरुद्ध कार्य करने में सहभागी पाया गया है. ऐसे में इन्हें सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.

गया: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जीतन राम मांझी की हम पार्टी में बड़ा भूचाल आया है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने 11 प्रमुख नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

पार्टी के प्रवक्ता भी निष्कासित: राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी को भी निष्कासित कर दिया गया है. वहीं प्रदेश महासचिव चंदन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रपोष्ठ शिवकुमार राम, जिला अध्यक्ष पूर्णिया राजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर बैजू यादव, श्रीमती मंजू सरदार, बीके सिंह आदि भी इस लिस्ट में शामिल है.



"पार्टी की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने में कई नेताओं को सहभागी पाया गया है. इसे लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और फिलहाल सभी को प्राथमिक सदस्यता एवं पदों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है.' -राजेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हिंदुस्तानी अभाव मोर्चा (सेकुलर)

अनुशासन के विपरीत कार्यों में लिप्त : राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने पत्र में लिखा है कि सभी को पार्टी की नीतियों और अनुशासन के विपरीत कार्यों में लिप्त पाया गया है, इसलिए उन्हें पार्टी की सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.

पार्टी के अंदर अनुशासन सख्त करने के लिए उठाया बड़ा कदम :इस निर्णय को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर अनुशासन सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. निष्कासित नेताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जो संगठन में लंबे समय से सक्रिय थे।.

अनुशासनहीनता या गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी : पार्टी नेतृत्व ने साफ किया है कि संगठन में अनुशासनहीनता या गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह कार्रवाई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से.) के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियों को नया मोड़ दे सकती है.

