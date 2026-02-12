ETV Bharat / bharat

हल्द्वानी डबल मर्डर: 30 साल के युवक की हुई शिनाख्त, युवती की पहचान की कोशिश जारी

हल्द्वानी: शहर की नवीन गल्ला मंडी में गुरुवार सुबह डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. अज्ञात बदमाशों ने करीब 22 साल की युवती और 30 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्याकांड को लेकर ऐसा लग रहा है कि या तो किसी की इनसे कोई भयंकर रंजिश थी. या फिर किसी बात का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो. क्योंकि हत्यारों ने युवक और युवती दोनों से सिर बुरी तरह पत्थर से कुचले हैं.

हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी फैली: जिस पत्थर से युवक और युवती के सिर कुचले गए हैं, वो शवों के पास में ही पड़ा मिला. पत्थर पर खून के निशान साफ देखे जा सकते हैं. पत्थर काफी बड़ा और वजनी है. फॉरेंसिक टीम ने पत्थर को सबूत के तौर पर चिन्हित किया है. शवों की हालत ऐसी है कि चेहरे देखकर कोई भी उन्हें नहीं पहचान सकता है.

मृतक युवक की शिनाख्त हुई: मृतक युवक की पहचान अल्मोड़ा निवासी शुभम कुमार टम्टा के रूप में हुई है. दरअसल उसकी जेब से पुलिस को उसका आधार कार्ड मिल गया. आधार कार्ड में शुभम की जन्मतिथि 31 दिसंबर 1995 लिखी हुई है. आधार कार्ड में लिखे मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसके बारे में जानकारी हासिल की. युवती की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है. पुलिस विभिन्न माध्यमों से उसकी पहचान करने में लगी है.