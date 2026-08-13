हल्द्वानी ग्राउंड शुद्धिकरण मामला: खड़गे ने की गिरफ्तारी की मांग, प्रियंका गांधी ने BJP-RSS को घेरा
हल्द्वानी ग्राउंड शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस आक्रामक मोड में है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 13, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 2:18 PM IST
टिहरी/देहरादून: हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामला गरमा गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया. साथ ही उन्होंने इस मामले में एक्शन की बात की है. वहीं, उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका.
हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
हल्द्वानी में जो हुआ, वह देश के लिए सही नहीं है और यह देश को बांटने का काम करता है. अगर BJP के उसूलों में विश्वास रखने वाले लोग धर्म के नाम पर शुद्धिकरण करते हैं, तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं. मैं इस रवैये की निंदा करता हूं. हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया, उन पर Untouchability Act के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.
हल्द्वानी में जो हुआ, वह देश के लिए सही नहीं है और यह देश को बांटने का काम करता है।— Congress (@INCIndia) August 13, 2026
अगर BJP के उसूलों में विश्वास रखने वाले लोग धर्म के नाम पर शुद्धिकरण करते हैं, तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं इस रवैये की निंदा करता हूं।
हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वाले सभी… pic.twitter.com/0eHElDxkOG
वहीं, इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है. प्रियंका गांधी ने कहा-
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के स्टेज का शुद्धिकरण करना BJP-RSS की गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है. PM मोदी को इसका खंडन कर माफी मांगनी चाहिए. संसद सत्र पूरा हो गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए हैं, तो कैसे ये लोकतंत्र और पार्लियामेंट चलेगा?
प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामले पर बयान दिया. उन्होंने कहा यह इस भाजपा-RSS, इनकी सरकार और इनकी विचारधारा पर धिक्कार है कि आज के दिन जहां एक ओर ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं और जगह-जगह इस तरह के आयोजन करते हैं, वहीं पर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खरगे जिनको दुनिया मानती है, जिनको देश मानता है उनका अपमान किया गया और हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं. भाजपा शासित प्रदेश उत्तराखंड में, जहां ये बड़े-बड़े दावे करते हैं, मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस जगह पर रैली की, हम सबने की, वहां पर ये शुद्धिकरण किस बात का?
शुद्धिकरण तो उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी नीच सोच जो इन लोगों की है. शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसे लोग वहां पर आज के दिन शासन कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, जब इस तरह की बात होती है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस मंच से जनता को संबोधित किया, उसी मंच का भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा ‘शुद्धिकरण’ किया जाना बेहद आहत करने वाला और निंदनीय है. यह घटना जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है.
हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के भाषण के स्टेज का शुद्धिकरण करना BJP-RSS की गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है।— Congress (@INCIndia) August 13, 2026
PM मोदी को इसका खंडन कर माफी मांगनी चाहिए।
संसद सत्र पूरा हो गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए हैं, तो… pic.twitter.com/ZZfuFpvD0M
हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामले को लेकर प्रदेशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. टिहरी जिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. नई टिहरी के हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों को पुलिस ने कई स्थानों पर रोककर परेशान किया. कांग्रेस ने इसे विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में प्रशासनिक हस्तक्षेप बताते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दिया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर भी सवाल उठाए. कांग्रेस का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित समुदाय से होने के कारण मंच के कथित शुद्धिकरण की घटना सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. नई टिहरी के हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. कांग्रेस ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों के कार्यक्रमों में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं.
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