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उत्तराखंड के जिस मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई जनसभा, उसका हुआ शुद्धिकरण, तेज हुई पॉलिटिक्स

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है. इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा के बाद अब एक और विवाद खड़ा हो गया है. 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने कांग्रेस की जनसभा के बाद उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां से खड़गे ने अपना भाषण दिया था. जिसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है. इसके जरिए भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं



विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुट गई हैं. जिससे आगामी चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज हो सके. इसी क्रम में भाजपा के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है. इन दौरों के दौरान राष्ट्रीय नेता कहा एक और संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं तो वहीं दूसरी और जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के साथ विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है. साथ ही युवाओं को भरोसा दिया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को बिना भ्रष्टाचार और सिफारिश के रोजगार दिया जाएगा.

हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण (ETV Bharat)

हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा में बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ किया. संगठन के लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले यहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ. जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए, जो यहां पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे. ये एक सांस्कृतिक मंच है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के लिए मंच न दिया जाए चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लिहाजा, मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया है.