हलद्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद पर SC आयोग का बड़ा बयान, कहा- 'इसमें कोई दलित एंगल नहीं'
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद पर ETV Bharat संवाददाता संतू दास के साथ खास बातचीत की.
Published : September 8, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े कथित "शुद्धिकरण" की घटना में कोई अनुसूचित जाति का एंगल नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि इस घटना के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है. कांग्रेस ने दावा किया कि ऐसी घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) का सीधा उल्लंघन है. इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.
ईटीवी भारत ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से खास बातचीत की. उन्होंने इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "किसी भी नजरिए से इस मामले में कोई अनुसूचित जाति (SC) का एंगल नहीं था."
यह पूछे जाने पर कि क्या अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के नाते वे उत्तराखंड सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगेंगे, उन्होंने कहा, "जो कुछ भी हुआ, उसका अनुसूचित जाति से कोई लेना-देना नहीं था. इसलिए, उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगने का सवाल ही नहीं उठता." लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक था."
कथित "शुद्धिकरण" अनुष्ठान के विवाद के अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की. जाति जनगणना से जुड़े एक सवाल के जवाब में, मकवाना ने कहा, "जनगणना का काम इस समय किया जा रहा है. इसी के आधार पर, हमारे विभिन्न जाति समूहों को भी ध्यान में रखा जाएगा. नीतियां भी इसी आधार पर तैयार की जाएंगी. इसलिए, आखिरकार यह फायदेमंद ही साबित होगा."
यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि पिछले महीने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. उन्होंने मांग की थी कि इसके लिए अभी जो प्रश्नावली (क्वेश्चनेयर) तय की गई है उसे हटा दिया जाए और एक नया फॉर्मेट तैयार किया जाए, जिससे अंततः हर जाति और समुदाय की बिल्कुल सटीक आबादी का रिकॉर्ड दर्ज करने में मदद मिल सके.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने चुनौतियां
मकवाना ने कहा कि आयोग के सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं, और आयोग चुनौतियों को खत्म करने तथा अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहा है.
उन्होंने कहा, "हमारे सामने अवसर यह है कि आज अनुसूचित जाति समुदाय के युवा अपनी प्रतिभा के दम पर कई नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही, भारत सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं. इसलिए, अनुसूचित जाति के युवा भारत सरकार की विभिन्न नीतियों का लाभ उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. यह हमारे सामने एक बड़ा अवसर है."
चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, मकवाना ने किसी का नाम लिए बिना कहा, "हमारे सामने चुनौती यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है. इसलिए, यह हमारे सामने एक चुनौती है."
NCSC अध्यक्ष के रूप में दो साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके मकवाना ने बताया कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब आयोग के पास लगभग 1.10 लाख मामले लंबित थे, और अब तक 75 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है.
फर्जी प्रमाण पत्रों पर सख्त कार्रवाई
यह स्वीकार करते हुए कि आयोग को विभिन्न राज्यों से फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं, उन्होंने कहा कि इन मामलों से कड़ाई से निपटा जा रहा है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "हमें कई राज्यों से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने की शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार की एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं." उन्होंने आगे कहा, "आयोग इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है. हम इस पर पैनी नजर रख रहे हैं."
भविष्य का रोडमैप
मकवाना ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में सामाजिक समरसता और अधिक बढ़े. उन्होंने आगे कहा, "बाबासाहेब ने हमें 'बंधुत्व' शब्द दिया था. समाज में बंधुत्व की भावना बढ़नी चाहिए और साथ ही सामाजिक समरसता का माहौल बनना चाहिए. हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले समय में, हम जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर संवाद-आधारित कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे, ताकि बाबासाहेब आंबेडकर के सपने और संकल्प को पूरा किया जा सके." उन्होंने कहा कि आयोग इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है.
'शुद्धिकरण' विवाद क्या है?
यह विवाद उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से जुड़ा है. अगस्त 2026 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया था. रैली के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग उस मैदान का गंगाजल से कथित रूप से "शुद्धिकरण" करते नजर आ रहे थे.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि इस घटना ने आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोगों की "मानसिकता" को उजागर कर दिया है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह घटना छुआछूत के बराबर है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. इसके बाद, इस घटना को जातिवादी रंग देने के आरोप वाली एक शिकायत के आधार पर हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है.
इसी सिलसिले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर इस मामले को लेकर एक विस्तृत बैठक की और इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस मुद्दे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपने का भी एलान किया है.
इसे भी पढ़ेंः
- खड़गे की जनसभा के बाद 'शुद्धिकरण' का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट, 2 FIR का खुलासा; सरकार बोली- होगी निष्पक्ष जांच
- खड़गे की जनसभा के बाद मैदान के 'शुद्धिकरण' पर बवाल, BJP नेताओं पर FIR; जानें राहुल गांधी पर क्यों हुआ केस
- खड़गे 'शुद्धिकरण' विवाद और राहुल गांधी पर FIR पर भड़की कांग्रेस; देशव्यापी आंदोलन की तैयारी
- खड़गे के मंच के 'शुद्धीकरण' पर सियासी बवाल, भड़के राहुल गांधी; BJP-RSS पर बोला तीखा हमला