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हलद्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद पर SC आयोग का बड़ा बयान, कहा- 'इसमें कोई दलित एंगल नहीं'

नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े कथित "शुद्धिकरण" की घटना में कोई अनुसूचित जाति का एंगल नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि इस घटना के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है. कांग्रेस ने दावा किया कि ऐसी घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) का सीधा उल्लंघन है. इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

ईटीवी भारत ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से खास बातचीत की. उन्होंने इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "किसी भी नजरिए से इस मामले में कोई अनुसूचित जाति (SC) का एंगल नहीं था."

यह पूछे जाने पर कि क्या अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के नाते वे उत्तराखंड सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगेंगे, उन्होंने कहा, "जो कुछ भी हुआ, उसका अनुसूचित जाति से कोई लेना-देना नहीं था. इसलिए, उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगने का सवाल ही नहीं उठता." लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक था."

कथित "शुद्धिकरण" अनुष्ठान के विवाद के अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की. जाति जनगणना से जुड़े एक सवाल के जवाब में, मकवाना ने कहा, "जनगणना का काम इस समय किया जा रहा है. इसी के आधार पर, हमारे विभिन्न जाति समूहों को भी ध्यान में रखा जाएगा. नीतियां भी इसी आधार पर तैयार की जाएंगी. इसलिए, आखिरकार यह फायदेमंद ही साबित होगा."

यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि पिछले महीने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. उन्होंने मांग की थी कि इसके लिए अभी जो प्रश्नावली (क्वेश्चनेयर) तय की गई है उसे हटा दिया जाए और एक नया फॉर्मेट तैयार किया जाए, जिससे अंततः हर जाति और समुदाय की बिल्कुल सटीक आबादी का रिकॉर्ड दर्ज करने में मदद मिल सके.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने चुनौतियां

मकवाना ने कहा कि आयोग के सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं, और आयोग चुनौतियों को खत्म करने तथा अवसरों का लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारे सामने अवसर यह है कि आज अनुसूचित जाति समुदाय के युवा अपनी प्रतिभा के दम पर कई नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही, भारत सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं. इसलिए, अनुसूचित जाति के युवा भारत सरकार की विभिन्न नीतियों का लाभ उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. यह हमारे सामने एक बड़ा अवसर है."

चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए, मकवाना ने किसी का नाम लिए बिना कहा, "हमारे सामने चुनौती यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है. इसलिए, यह हमारे सामने एक चुनौती है."

NCSC अध्यक्ष के रूप में दो साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके मकवाना ने बताया कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब आयोग के पास लगभग 1.10 लाख मामले लंबित थे, और अब तक 75 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है.