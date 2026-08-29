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हल्द्वानी में किसने किया मंच शुद्धिकरण? दलित अपमान पर कैसे छिड़ा घमासान, एक क्लिक में जानिए

राहुल गांधी ने कहा 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में रैली थी. 10 अगस्त को BJP-RSS के लोग उनके भाषण मंच का शुद्धिकरण करते हैं. इस घटना के बारे में 13 अगस्त को संसद में उठाया जाता है. इसके बाद भी उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष खुलकर कहते हैं कि शुद्धिकरण किया गया है और इसमें कोई समस्या नहीं है.

इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाया. उन्होंने कहा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उनके भाषण के बाद शुद्धिकरण होता है. राहुल गांधी ने कहा ये BJP-RSS के लोग करते हैं. हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ये अपराध है.

राहुल गांधी ने कहा एक दलित व्यक्ति जितना सफल होता है, उस पर उतनी ही ताकत के साथ आक्रमण होता है. ये हर रोज करोड़ों लोगों के साथ होता है. उन्होंने इसके उदाहरण भी दिये. इसमें उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के CLP टीकाराम जूली का नाम लिया. जिनके मंदिर जाने पर शुद्धिकरण करवाया गया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा उनके मंदिर जाने पर भी शुद्धिकरण होता है.

राहुल गांधी ने कहा भारत को आजाद हुए करीब 80 साल हो गए. इसके बाद भी आज भी देश में घड़ा छू लेने, मूंछ रखने, मूर्ति छू लेने और घोड़े पर बारात निकालने पर दलित के अत्याचार किया जाता है. यहां तक कि देश की वर्तमान राष्ट्रपति को दिल्ली के मंदिर में अंदर तक नहीं जाने दिया गया.

देहरादून : हल्द्वानी शुद्धिकरण के मामले पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हल्द्वानी शुद्धिकरण के मामले को दलितों के अपमान से जोड़ते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठाया. इसके साथ ही राहुल गांधी ने हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर बात की.

राहुल गांधी ने कहा शुद्धिकरण SC/ST act के तहत अपराध है. 20 दिन हो गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा जिन लोगों ने उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो. राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी को भी घेरा. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कहते हैं- वो हर जाति के हैं लेकिन उत्तराखंड में BJP का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ.

राहुल गांधी ने कहा आज लड़ाई संविधान और BJP-RSS की विचारधारा के बीच है और शुद्धिकरण की घटना इनकी मानसिकता को दिखाती है. BJP-RSS के लोग नहीं चाहते कि देश के दलित प्रगति करें, सफल हों और सम्मान के साथ जिएं। यानी, इनकी कथनी-करनी में फर्क साफ है.

किसने किया खड़गे के मंच का शुद्धिकरण: बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा के बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने मंच का शुद्धिकरण किया.

श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन के लोगों ने कहा यहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ. जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए, जो यहां पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे. ये एक सांस्कृतिक मंच है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के लिए मंच न दिया जाए चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लिहाजा, मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया है.

शुद्धिकरण के बाद छिड़ा सियासी घमासान: मंच शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस ने इस मामले को जोर शोर से उठाया. उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा भाजपा की सोच आज यहां तक रह गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है और वो मंच पर आए, इसलिए मंच का शुद्धिकरण होना चाहिए. जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं. इसके बाद सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाया गया. देश की संसद में भी शुद्धिकरण का मामला पहुंचा.

बीजेपी ने लगाया विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप: शुद्धिकरण मामले पर उत्तराखंड सीएम ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम धामी ने कहा कांग्रेस ने हल्द्वानी में फ्लॉप रैली के बाद प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है.

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस बांटो और राज करो की राजनीति कर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दलित प्रेम सिर्फ वोटों की फसल काटने तक रहता है.

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