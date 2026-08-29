हल्द्वानी में किसने किया मंच शुद्धिकरण? दलित अपमान पर कैसे छिड़ा घमासान, एक क्लिक में जानिए
हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस फ्रंटफुट पर खेल रही है. कांग्रेस इसे दलितों का बड़ा अपमान बता रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 29, 2026 at 2:22 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण के मामले पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हल्द्वानी शुद्धिकरण के मामले को दलितों के अपमान से जोड़ते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठाया. इसके साथ ही राहुल गांधी ने हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर बात की.
राहुल गांधी ने कहा भारत को आजाद हुए करीब 80 साल हो गए. इसके बाद भी आज भी देश में घड़ा छू लेने, मूंछ रखने, मूर्ति छू लेने और घोड़े पर बारात निकालने पर दलित के अत्याचार किया जाता है. यहां तक कि देश की वर्तमान राष्ट्रपति को दिल्ली के मंदिर में अंदर तक नहीं जाने दिया गया.
We will ensure action is taken against the culprits. pic.twitter.com/sDWuTXEZfu— Congress (@INCIndia) August 29, 2026
राहुल गांधी ने कहा एक दलित व्यक्ति जितना सफल होता है, उस पर उतनी ही ताकत के साथ आक्रमण होता है. ये हर रोज करोड़ों लोगों के साथ होता है. उन्होंने इसके उदाहरण भी दिये. इसमें उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के CLP टीकाराम जूली का नाम लिया. जिनके मंदिर जाने पर शुद्धिकरण करवाया गया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा उनके मंदिर जाने पर भी शुद्धिकरण होता है.
देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है।— Congress (@INCIndia) August 29, 2026
• संविधान की विचारधारा
• BJP-RSS की विचारधारा
इस देश में हजारों साल से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आज संविधान लागू होने के बाद भी उनके साथ हिंसा की जा रही है, जो कि गैरकानूनी है।
देश के कई स्कूलों में दलित बच्चों से टॉयलेट… pic.twitter.com/PbVe9t3YFB
इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाया. उन्होंने कहा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उनके भाषण के बाद शुद्धिकरण होता है. राहुल गांधी ने कहा ये BJP-RSS के लोग करते हैं. हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ये अपराध है.
राहुल गांधी ने कहा 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में रैली थी. 10 अगस्त को BJP-RSS के लोग उनके भाषण मंच का शुद्धिकरण करते हैं. इस घटना के बारे में 13 अगस्त को संसद में उठाया जाता है. इसके बाद भी उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष खुलकर कहते हैं कि शुद्धिकरण किया गया है और इसमें कोई समस्या नहीं है.
8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में रैली होती है और 10 अगस्त को BJP-RSS के लोग उनके भाषण मंच का शुद्धिकरण करते हैं।— Congress (@INCIndia) August 29, 2026
इस घटना के बारे में 13 अगस्त को खरगे जी संसद में बताते हैं कि शुद्धिकरण की घटना अपराध है और यह मेरा व देश के हर दलित का अपमान है।… pic.twitter.com/K2XABUiQiV
राहुल गांधी ने कहा शुद्धिकरण SC/ST act के तहत अपराध है. 20 दिन हो गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा जिन लोगों ने उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो. राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी को भी घेरा. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कहते हैं- वो हर जाति के हैं लेकिन उत्तराखंड में BJP का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ.
राहुल गांधी ने कहा आज लड़ाई संविधान और BJP-RSS की विचारधारा के बीच है और शुद्धिकरण की घटना इनकी मानसिकता को दिखाती है. BJP-RSS के लोग नहीं चाहते कि देश के दलित प्रगति करें, सफल हों और सम्मान के साथ जिएं। यानी, इनकी कथनी-करनी में फर्क साफ है.
शुद्धिकरण SC/ST act के तहत अपराध है, लेकिन 20 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।— Congress (@INCIndia) August 29, 2026
हमारी मांग है- जिन लोगों ने उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो।
नरेंद्र मोदी कहते हैं- वो हर जाति के हैं लेकिन उत्तराखंड में BJP का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण… pic.twitter.com/SP7dFaCWnX
किसने किया खड़गे के मंच का शुद्धिकरण: बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा के बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने मंच का शुद्धिकरण किया.
श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन के लोगों ने कहा यहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ. जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए, जो यहां पर नहीं लगाए जाने चाहिए थे. ये एक सांस्कृतिक मंच है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के लिए मंच न दिया जाए चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लिहाजा, मंच को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया है.
ये सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के हर दलित व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है।— Congress (@INCIndia) August 29, 2026
अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खुलेआम, बिना झिझक के ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो सोचिए... स्कूल में बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा?
ये हमारे लिए… pic.twitter.com/ktnQMIKHMP
शुद्धिकरण के बाद छिड़ा सियासी घमासान: मंच शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस ने इस मामले को जोर शोर से उठाया. उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा भाजपा की सोच आज यहां तक रह गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है और वो मंच पर आए, इसलिए मंच का शुद्धिकरण होना चाहिए. जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं. इसके बाद सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाया गया. देश की संसद में भी शुद्धिकरण का मामला पहुंचा.
शुद्धिकरण पर तेज हुई उत्तराखंड की सियासत, गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बोला हमला @INCUttarakhand@INCIndia@UKGaneshGodiyal@RahulGandhi@kharge@drhsrawatuk— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 12, 2026
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बीजेपी ने लगाया विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप: शुद्धिकरण मामले पर उत्तराखंड सीएम ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम धामी ने कहा कांग्रेस ने हल्द्वानी में फ्लॉप रैली के बाद प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है.
कांग्रेस ने हल्द्वानी में फ्लॉप रैली के बाद प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस बांटो और राज करो की राजनीति कर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दलित प्रेम सिर्फ वोटों की फसल काटने तक रहता है। pic.twitter.com/jsVUPYQfhi— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 14, 2026
सीएम धामी ने कहा कांग्रेस बांटो और राज करो की राजनीति कर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दलित प्रेम सिर्फ वोटों की फसल काटने तक रहता है.
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