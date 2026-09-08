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हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में एफआईआर दर्ज, एसपी क्राइम को सौंपी गई जांच

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही मामले की जांच तेज कर दी गई है.

HALDWANI PURIFICATION CASE FIR
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 4:46 PM IST

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हल्द्वानी: शुद्धिकरण मामले को लेकर आखिरकार पहली FIR दर्ज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में रैली के बाद हुए शुद्धिकरण को लेकर अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है. साथ ही मामले की जांच एसपी क्राइम जगदीश चंद्र को सौंपी है.

हल्द्वानी में शुद्धिकरण मामले को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने पहली FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद शुद्धिकरण की कार्रवाई की गई थी.

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस पूरे मामले में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति घृणा एवं हीनता का भाव रखने जैसी गतिविधियां की गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

HALDWANI PURIFICATION CASE FIR
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

पुलिस ने इस मामले की जांच एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र को सौंपी है. अब जांच अधिकारी शिकायत में लगाए गए आरोपों, घटना से जुड़े वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेंगे. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास होगा कि शुद्धिकरण की कार्रवाई में कौन-कौन लोग शामिल थे. इसके पीछे किसकी भूमिका रही? इसको लेकर भी जांच की जाएगी.

HALDWANI PURIFICATION CASE FIR
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला (ETV Bharat)

इस मामले को लेकर कांग्रेस लंबे समय से मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही थी. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी. ऐसे में अब FIR दर्ज होने के बाद राजनीतिक विवाद के बीच पुलिस जांच भी शुरू हो गई है. खास बात यह है कि यह कार्रवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी दौरे से ठीक पहले हुई है. ऐसे में शुद्धिकरण मामले में FIR दर्ज होने के बाद हल्द्वानी की सियासत एक बार फिर गरमाने के आसार हैं. अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर रहेगी.

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