हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला, क्या राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगी गूंज? एक्शन में कांग्रेस
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2026 at 6:14 PM IST
देहरादून/दिल्ली: हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है. इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर मल्लू रवि, वामसी गड्डम और अन्य नेताओं समेत कांग्रेस के कई सांसद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे. सभी ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा.
इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा उनकी इस मामले को लेकर बैठक हुई. जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से समय देंने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा वे हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में ज्ञापन सौपेंगे.
कांग्रेस पार्टी का आज SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम बना है जिसमें 32 सांसद शामिल हुए और तमाम विषयों पर चर्चा हुई..! pic.twitter.com/OIHbG78wwc— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) September 7, 2026
इस मामले में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. अभी हमारे सभी सांसदों ने बैठकर बातचीत की और यह तय किया हम सभी मिलकर संसद मार्ग (Parliament Street) जाएंगे. वहां थाने में जाकर एक शिकायत देंगे. साथ ही मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा हल्द्वानी शुद्धिकरण घटना से हम सभी और हमारा पूरा समाज आहत है.उन्होंने कहा सवाल सिर्फ खरड़े या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है. सवाल इस देश के दलित, अति-पिछड़े और वंचित लोगों का है.
📍संसद मार्ग, थाना..! pic.twitter.com/M0v7fR6q3D— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) September 8, 2026
वहीं, इस मामले में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस को घेरा है. धन सिंह रावत ने कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वाधिक सामाजिक समरसता की बात करती है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा विकास का है. उत्तराखंड की जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने साढ़े नौ साल में विकास के जो काम किए हैं, हम तीसरी बार फिर वहां सरकार बनाने जा रहे हैं. धन सिंह रावत ने कहा बीजेपी ने हर क्षेत्र में काम किया है.
#WATCH दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने शुद्धीकरण विवाद पर कहा, " भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वाधिक सामाजिक समरसता की बात करती है। उत्तराखंड में एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा विकास का है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी… pic.twitter.com/UsWCPzDBhP— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2026
बता दें हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' के मामले में एक और FIR दर्ज की है. यह FIR कांग्रेस कार्यकर्ता अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज की गई. BNS की धारा 196 और 299 के साथ-साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत मामला दर्ज किया गया है। नैनीताल के SSP मंजूनाथ TC ने जांच SP क्राइम जगदीश चंद्र को सौंप दी है. नैनीताल SSP मंजूनाथ TC ने बताया कि पुलिस को पूरे उत्तराखंड से 80 शिकायतें/याचिकाएं मिली थीं, जिनमें नैनीताल ज़िले की 19 शिकायतें शामिल थीं, जिनमें इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. SSP ने कहा शिकायतों की कानूनी जांच के बाद, अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया; अंजू ही वह पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.
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