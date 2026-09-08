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हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पुलिस ने कसी कमर

हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है.

HALDWANI RAILWAY ENCROACHMENT CASE
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 5:28 PM IST

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हल्द्वानी: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है. एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए. क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी. पुलिस ने छतों पर पत्थर, ईंट या मलबा जमा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुनवाई: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला (Etv Bharat)

पुलिसकर्मियों को किया गया ब्रीफ: इसी क्रम में हल्द्वानी कोतवाली के मीटिंग हॉल में बनभूलपुरा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया. एसपी क्राइम एवं ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में हुई ब्रीफिंग में पुलिसकर्मियों को सरकारी कार्रवाई के दौरान संयम बरतने और किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के निर्देश दिए गए.

HALDWANI RAILWAY ENCROACHMENT CASE
कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)

ऐसे रहेगी सिक्योरिटी: सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो सुपर जोन, चार जोन, दो एसपी, पांच सीओ, 15 इंस्पेक्टर और एसओ, 45 एसआई और एडिशनल एसआई समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा दो कंपनी पीएसी और दो ड्रोन टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहेंगी. पुलिस ने ड्रोन के जरिए छतों, गलियों और संवेदनशील स्थानों पर हवाई निगरानी की तैयारी की है.चार फायर यूनिट, चार ट्रैफिक टीमें, एक बम निरोधक दस्ता, दो हॉक पुलिस यूनिट, दो टियर गैस टीमें, दो एंटी-रायट टीमें और दो फायरिंग स्क्वाड भी तैनात रहेंगे.

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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर: पुलिस ने साफ किया है कि छतों पर पत्थर, रोड़ी, ईंट, मलबा या हथियार जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी. अफवाह फैलाने, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डालने और माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. नैनीताल पुलिस ने आम जनता से न्यायालय के फैसले का सम्मान करने, शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

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