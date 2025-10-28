भारत में होगा SJ-100 विमान का प्रोडक्शन, HAL का PJSC-UAC के साथ समझौता
SJ-100 एक डुअल इंजन और नेरो बॉडी वाला विमान है जो वर्तमान में 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ परिचालन में है.
Published : October 28, 2025 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (PJSC-UAC) ने भारत में पहली बार एक यात्री विमान एसजे-100, के प्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक प्रेस रिलीज के अनुसार सोमवार को मॉस्को में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. एचएएल ने हस्ताक्षर की जानकारी साझा करते हुए कहा, "एचएएल और सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने 27 अक्टूबर 2025 को रूस के मॉस्को में नागरिक कम्यूटर विमान एसजे-100 के प्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए."
प्रेस रिलीज में कहा गया है, "एसजे-100 एक डुअल इंजन और नेरो बॉडी वाला विमान है जो वर्तमान में 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ परिचालन में है. ऐसे 200 से अधिक विमानों का उत्पादन पहले ही किया जा चुका है."
एसजे-100 के निर्माण का अधिकार
कंपनी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एचएएल को भारत के घरेलू ग्राहकों के लिए एसजे-100 के निर्माण का अधिकार होगा, जिसे सरकार की उड़ान योजना के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह सहयोग 1961 में शुरू हुई और 1988 में समाप्त हुई AVRO HS-748 परियोजना के बाद पहली बार भारत में एक पूर्ण यात्री विमान के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है.
आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद
विज्ञप्ति के अनुसार, HAL और UAC के बीच साझेदारी, एयरोस्पेस परियोजनाओं पर वर्षों के सहयोग से विकसित हुए दोनों संगठनों के आपसी विश्वास को दर्शाती है. इस पहल से भारत की बढ़ती विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
उद्योग के अनुमान बताते हैं कि अगले दशक में देश को क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए इस श्रेणी के 200 से ज़्यादा जेट विमानों की आवश्यकता होगी, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और आस-पास के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 350 अतिरिक्त विमानों की भी आवश्यकता होगी.
नए अध्याय की शुरुआत
विज्ञप्ति में कहा गया है, "एसजे-100 विमान का निर्माण भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है." एचएएल ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, निजी उद्योग की भागीदारी के अवसर उपलब्ध होने और विमानन मूल्य श्रृंखला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.
