हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एलसीए तेजस प्रशिक्षक विमान, 'एचटीटी-40' और 'ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर' सौंपे
कार्यक्रम में घरेलू एयरोस्पेस क्षेत्र को मजबूत करने में एचएएल और उसके उद्योग साझेदारों की भूमिका को रेखांकित किया गया.
Published : September 18, 2026 at 10:42 PM IST
बेंगलुरु: सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना को दो सीट वाला एलसीए तेजस एफओसी प्रशिक्षक विमान और 'एचटीटी-40' बुनियादी प्रशिक्षण विमान तथा 'पवन हंस' को 'ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर' सौंपे.
एचएएल द्वारा इन विमानों और हेलीकॉप्टर को सौंपे जाने के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू की मौजूदगी में इनका प्रदर्शन किया गया और पूजा भी की गई. अधिकारियों ने बताया कि समारोह स्थल पर प्रदर्शित ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठकर राजनाथ सिंह ने इसका निरीक्षण भी किया. यह एचएएल द्वारा डिजाइन और निर्मित 5.5 टन वजनी, हल्का, दो इंजन वाला बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है.
इसे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में घरेलू एयरोस्पेस क्षेत्र को मजबूत करने में एचएएल और उसके उद्योग साझेदारों की भूमिका को रेखांकित किया गया. एचएएल के अधिकारियों के अनुसार कंपनी ने भारतीय वायुसेना को दो एलसीए एफओसी प्रशिक्षक विमान सौंपे हैं. इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) को चार 'ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर' सौंपे गए.
'एचटीटी-40' विमान, जिसे शुक्रवार को 'अंकुर' नाम दिया गया, भी भारतीय वायुसेना को सौंपा गया. इसके साथ ही 70 विमानों के अनुबंध के तहत आपूर्ति की शुरुआत हो गई है. एचटीटी-40 (हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40) स्वदेश में डिजाइन और विकसित किया गया प्रशिक्षक विमान है, जिसे भारतीय रक्षा सेवाओं की शुरुआती प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Union Defence Minister Rajnath Singh and Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Ram Mohan Naidu attend a multi-platform handover ceremony at Hindustan Aeronautics Limited (HAL).— ANI (@ANI) September 18, 2026
In a major boost to 'Aatmanirbhar Bharat', HAL officially handed… pic.twitter.com/R4Oprrl9FX
एचएएल के एक बयान के अनुसार, एलसीए एफओसी प्रिशक्षु विमान एक हल्का, हर मौसम में काम करने वाला और कई तरह की भूमिकाएं निभाने वाला 4.5-जेनरेशन का विमान है, जिसे मुख्य रूप से वायुसेना की प्रशिक्षण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. बयान के अनुसार, "इन तकनीकों ने भारत को एक उन्नत दो-सीट वाला लड़ाकू विमान क्षमता विकसित करने और उसे संचालित करने में सक्षम बनाया है."
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