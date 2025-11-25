ETV Bharat / bharat

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दुबई एयर शो में हवाई करतब के दौरान हुई घटना के बारे में आधिकारिक सफाई जारी की है. कंपनी ने कहा कि यह हादसा एक अलग तरह की घटना थी और खास हालात की वजह से हुई.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई जानकारी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि यह घटना एक तय हवाई करतब के दौरान हुई. कंपनी ने जोर देकर कहा कि स्थिति काबू में है और इसमें कोई सिस्टम से जुड़ी समस्या नहीं है.

कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि दुबई एयर शो में हवाई करतब के दौरान हुई हालिया घटना एक अलग घटना है, जो खास हालात की वजह से हुई है.' यह सफाई इस घटना पर बड़े पैमाने पर चर्चा और मीडिया कवरेज के बीच आई है. जिससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को जनता और स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं को औपचारिक रूप से दूर करने के लिए प्रेरित किया गया है.

बिजनेस या डिलीवरी पर कोई असर नहीं

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना से उसके कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या चल रहे कमिटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है. कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन शेड्यूल और आगे की डिलीवरी ट्रैक पर है.