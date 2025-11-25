दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं
दुबई में एक एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसके बाद लड़ाकू विमान पर सवाल खड़े किए जाने लगे.
Published : November 25, 2025 at 8:59 AM IST
बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दुबई एयर शो में हवाई करतब के दौरान हुई घटना के बारे में आधिकारिक सफाई जारी की है. कंपनी ने कहा कि यह हादसा एक अलग तरह की घटना थी और खास हालात की वजह से हुई.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई जानकारी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि यह घटना एक तय हवाई करतब के दौरान हुई. कंपनी ने जोर देकर कहा कि स्थिति काबू में है और इसमें कोई सिस्टम से जुड़ी समस्या नहीं है.
कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि दुबई एयर शो में हवाई करतब के दौरान हुई हालिया घटना एक अलग घटना है, जो खास हालात की वजह से हुई है.' यह सफाई इस घटना पर बड़े पैमाने पर चर्चा और मीडिया कवरेज के बीच आई है. जिससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को जनता और स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं को औपचारिक रूप से दूर करने के लिए प्रेरित किया गया है.
बिजनेस या डिलीवरी पर कोई असर नहीं
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना से उसके कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या चल रहे कमिटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है. कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन शेड्यूल और आगे की डिलीवरी ट्रैक पर है.
बयान में आगे कहा गया, 'हम यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या उसकी भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.' इस सफाई से निवेशकों की भावना को शांति मिलेगी और उनके कंपनी के परफॉर्मेंस आउटलुक में भरोसा बनाए रखने की उम्मीद है.
जांच एजेंसियों को पूरा समर्थन
कंपनी ने यह भी पक्का किया कि वह घटना की जांच कर रही एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि वह जांच प्रोसेस में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी बड़े बदलाव पर संबंधित हितधारकों को अपडेट करती रहेगी.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा, 'कंपनी जांच करने वाली एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दे रही है और रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स को पूरी जानकारी देने के अपने इरादे को दोहराया.