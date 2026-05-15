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दिल्ली: हज यात्री मेट्रो से IGI एयरपोर्ट पहुंचे; कौसर जहां बोलीं- 'PM का आह्वान हमारी प्राथमिकता...'

दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने हज यात्रियों को बसों की जगह मेट्रो से एयरपोर्ट पहुंचाने की शुरुआत की.

कौसर जहां बोलीं- 'PM का आह्वान हमारी प्राथमिकता'
कौसर जहां बोलीं- 'PM का आह्वान हमारी प्राथमिकता' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 10:05 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: वैश्विक ईंधन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का समर्थन करते हुए दिल्ली राज्य हज समिति ने शुक्रवार को एक विशेष पहल की. हज यात्रा 2026 के हज यात्रियों को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली स्टेट हज कमेटी द्वारा लगाए गए हज कैंप से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) के टर्मिनल 3 तक एयरलाइन एक्सप्रेस-वे-मेट्रो से ले जाया गया.

दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, "पीएम मोदी की ऊर्जा और ईंधन बचत की अपील हर देशवासी का कर्तव्य है. पूरी दुनिया फिलहाल ऊर्जा संकट से जूझ रही है. इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं. भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां सरकार ने पूरा प्रयास किया कि इस संकट का असर आम आदमी पर कम से कम पड़े." कौसर जहां ने आगे कहा, "इतने बड़े संकट के बावजूद सरकार की कोई जनकल्याण योजना नहीं रुकी. पीएम मोदी की यह अपील सोच-समझकर और देशहित में की गई है. हम सभी उनके साथ खड़े हैं. इन्हीं भावनाओं के साथ दिल्ली हज समिति ने फैसला किया है कि सभी हज यात्री एयरपोर्ट तक की यात्रा मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से करेंगे.''

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नागरिकों से अपील की थी कि वे अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें और ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दें. जिसके बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों को बसों के स्थान पर हवाई अड्डे तक मेट्रो से ले जाने का यह सराहनीय प्रयास किया गया. इस पहल से ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में सार्वजनिक परिवहन के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.

ज्ञात हो कि पवित्र हज यात्रा 2026 के लिए दिल्ली से सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के लिए हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला पिछले 18 अप्रैल से चल रहा है. इस विशेष अवसर पर नई दिल्ली एयरलाइन एक्सप्रेस-वे-मेट्रो स्टेशन पर हज यात्रियों को एयरपोर्ट रवाना करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरर्पसन कौसर जहां, कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी, उप कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली पुलिस, सउदी एयरलाईंस, हज कमेटी ऑफ इंडिया और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे और हज यात्रियों के साथ-साथ यात्रा की.

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