ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में तीन साल में हज के लिए आवेदन में 64 प्रतिशत की गिरावट, जानें वजह

आबादी के हिसाब से, जम्मू-कश्मीर को ऑल इंडिया कोटे का 4.8% मिलता है, जो लगभग 5,000 है. भारत सरकार, संबंधित हज कमेटी के सालाना आकलन के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश को और सीटें देती है.

कुरैशी ने बताया कि हज 2026 के लिए जाने वाले यात्रियों में 2,200 महिला यात्री शामिल हैं, जिनमें से 13 महिलाएं बिना 'महरम' (करीबी रिश्तेदार) के हज यात्रा पर जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस साल जम्मू-कश्मीर से 4732 यात्रियों में से 1000 दिल्ली से जाएंगे, जबकि 50 महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होंगे. बाकी यात्री श्रीनगर एयरपोर्ट से पवित्र यात्रा पर निकलेंगे. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कुल 320 यात्री भी हज 2026 के लिए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. शुजात कुरैशी ने ईटीवी भारत को बताया कि लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा का खर्च उठाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल मिले 5232 आवेदन में से 500 सिर्फ इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदक फीस की पहली किस्त जमा नहीं कर सके.

हज सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा है. जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी मुख्य वजहें आसमान छूती यात्रा लागत और गिरती आय को बताया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछले साल श्रीनगर एयरपोर्ट पर हज यात्रियों को विदा किया था. (IANS)

एक साल बाद 2024 में, जम्मू-कश्मीर के लिए तय 11,500 के कोटे के मुकाबले सिर्फ 7,800 आवेदन मिले. 2025 में यह संख्या और भी कम हो गई, जब भारत सरकार के तय 8100 के कोटे के मुकाबले सिर्फ 4300 हज आवेदन मिले. साल 2026 में, कुल 4732 तीर्थयात्री पवित्र यात्रा पर जाएंगे. हालांकि आवेदन थोड़े बढ़े हैं, फिर भी यह संख्या अभी भी निर्धारित 7900 के कोटे का लगभग आधा ही है.

श्रीनगर: साल 2023 में, जम्मू-कश्मीर से कुल 14,500 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था, जबकि उस साल कोटा 12,000 का था. इतने अधिक आवेदन आने की वजह से, प्रदेश हज कमेटी को यात्रियों को चुनने के लिए 'कुर्रा' (ड्रॉ के जरिये आवेदकों का रैंडम सिलेक्शन) का तरीका अपनाना पड़ा, जबकि बाकी लोगों को प्राइवेट ऑपरेटरों पर निर्भर रहना पड़ा.

हज यात्रियों की घटती संख्या के कारण?

हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हज यात्रियों की घटती संख्या के बारे में पूछे जाने पर, कुरैशी ने कई कारण बताए, जिनमें आसमान छूती टिकट की कीमतें और कुल यात्रा का खर्च मुख्य वजह थी.

2000 के दशक की शुरुआत में हर व्यक्ति के लिए टिकट की कीमत 1 लाख रुपये से कम थी, जो 2017-18 तक बढ़कर लगभग 1.1 लाख रुपये हो गई और कुछ साल पहले यह 4 लाख रुपये से भी अधिक हो गई. प्राइवेट ऑपरेटरों के जरिये यात्रा का खर्च और भी अधिक है, जो 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से ज्यादा है.

श्रीनगर में हज के लिए रवाना होने से पहले तीर्थयात्रियों ने अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहा (File/ ANI)

कुरैशी के मुताबिक, लोग अब 'उमरा' (हज के महीनों के अलावा मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा) करना अधिक पसंद कर रहे हैं. कुरैशी ने दावा किया, "इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों से, हज की तारीखें सऊदी अरब में बहुत ज्यादा गर्मी के बीच पड़ रही हैं, जिससे भी गिरावट आई है."

जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती का बयान

ईटीवी भारत से बात करते हुए, जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, नासिर-उल-इस्लाम ने भी हाल के वर्षों में इस इलाके में हज यात्रियों की घटती संख्या के लिए बहुत अधिक यात्रा खर्च को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही कुछ और वजहें भी बताईं.

नासिर-उल-इस्लाम ने मौलवियों पर 'हज के धार्मिक महत्व और फायदों को कम आंकने' का भी आरोप लगाया, साथ ही हाल ही में इस पवित्र तीर्थयात्रा से जुड़ी फिजूलखर्ची और फैशन स्टेटमेंट पर भी दुख जताया. ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, "हज यात्रियों को रिश्तेदारों के लिए तोहफे और गहनों के बारे में कई बार सोचना पड़ता है. नहीं तो, पवित्र कुरान सिर्फ उन लोगों को हज की सलाह देता है जो तीर्थयात्रा का खर्च उठा सकते हैं."

श्रीनगर के एक युवक, जिसके पिता ने 2023 में हज किया था, उसी साल यात्रा का खर्च तेजी से बढ़ा था, ने पवित्र तीर्थयात्रा के लिए अपने पिता के सामने आए "मुश्किल समय" को याद किया. युवक ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्होंने 4 लाख रुपये बचाए थे, जो उस समय टिकट की कीमत ज्यादा थे, लेकिन हवाई टिकट की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और मेरे पिता खुश-किस्मत थे कि उन्होंने इसे मैनेज कर लिया."

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हज हाउस के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी (File/ ANI)

श्रीनगर के एक नौजवान मंजूर ने हज यात्रियों को लाने-ले जाने वाली एयरलाइनों के बीच एक ओपन बिडिंग सिस्टम का सुझाव दिया, ताकि विकेंद्रीकरण हो सके और कुछ चयनित एयरलाइनों का एकाधिकार खत्म करते हुए एयर टिकट की कीमतों को मैनेज किया जा सके. उन्होंने कहा, "जब एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, तो यह साफ है कि एयर टिकट की कीमतें गिरेंगी."

हज यात्रियों के लिए पहली बार स्मार्टवॉच

हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCI) ने पहली बार, हज 2026 में जाने वाले करीब 1.25 लाख तीर्थयात्रियों के लिए स्मार्टवॉच पेश की हैं. यह कदम डिजिटल इनोवेशन के जरिये तीर्थयात्रा सपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एचसीआई के प्रयासों का हिस्सा है.

जम्मू-कश्मीर हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. शुजात कुरैशी ने कहा कि हज यात्रियों को पवित्र यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले सऊदी अरब के मीना में हज हाउस से स्मार्टवॉच लेनी होंगी.

उन्होंने कहा, "स्मार्ट वॉच उन तीर्थयात्रियों के लिए प्रभावी और कुशल साबित होगी जो कम पढ़े-लिखे हैं या स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. अगर वे यात्रा के दौरान कहीं खो जाते, तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होता. स्मार्ट वॉच बुजुर्ग तीर्थयात्रियों, खासकर कम पढ़े-लिखे तीर्थयात्रियों को आसानी से ट्रैक करने के लिए लाई गई थीं, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े."

यह भी पढ़ें- मुंबई में हज यात्रा के लिए मेडिकल जांच शुरू, BMC के इन दो अस्पतालों में होगी स्क्रीनिंग