ETV Bharat / bharat

इंसानी राख, गले में नरमुंड… बिहार में धधकती चिताओं के बीच खेली गई मसाने की होली

कौनहारा घाट पर मसान की होली खेली गई, जहां एक तरफ धधकती चिताएं थी, तो दूसरी ओर श्रद्धा और उल्लास का रंग.

Hajipur MASAN HOLI
धकती चिताओं के बीच भक्तों ने किया तांडव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 28, 2026 at 4:00 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हाजीपुर : आधी रात का सन्नाटा, श्मशान की वो भूमि जहां लोग दिन में जाने से कतराते हैं, और हवा में उड़ती हुई इंसानी राख... यह कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बिहार के हाजीपुर स्थित ऐतिहासिक 'कौनहारा घाट' की उस हकीकत का मंजर है, जिसने शुक्रवार 27 फरवरी की रात एक नया इतिहास रच दिया.

जहां एक तरफ जलती चिताओं की आंच थी. वहीं दूसरी तरफ हजारों शिव और शक्ति के भक्तों का हुजूम. ऐसा लग रहा था मानों मौत के साम्राज्य में जीवन ने अपना सबसे बड़ा उत्सव शुरू कर दिया हो. कौनहारा घाट, जो अब तक केवल 'गज और ग्राह' की लड़ाई और 'हरि-हर' के मिलन के लिए जाना जाता था, अब वहां 'मसान होली' का एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है.

देखें किस तरह खेली गई मसान होली (ETV Bharat)

कृष्ण भक्ति से उत्सव का शंखनाद : ​कार्यक्रम की शुरुआत शाम करीब 6:00 बजे भगवान कृष्ण की दिव्य आरती के साथ हुई. गंगा और गंडक के संगम स्थल पर एक विशाल मंच सजाया गया था. यह वह समय था जब श्मशान की भूमि पर वैराग्य की जगह भक्ति की सुगंध फैल रही थी. कार्यक्रम का उद्घाटन हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष संगीता कुमारी, कबीर मठ के महंत अर्जुन दास बाबा, अम्बु सिंह सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ. जबकि कार्यक्रम का बखूबी संचालन पातालेश्वर नाथ मंदिर के सदस्य सोनू सिंह आर्य ने किया.

तरह-तरह की होलियों की झांकियां पेश की गईं : कार्यक्रम में शामिल हुए मशहूर सिंगर बसंत ठाकुर ने अपने मखमली आवाज की जादू से मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. शुरुआती दौर में माहौल पूरी तरह पारंपरिक था. देश के कोने-कोने में खेली जाने वाली विविध होलियों की झांकियां पेश की गईं. मथुरा-वृंदावन की सुप्रसिद्ध 'लड्डू होली' और बरसाने की 'लठमार होली' व देश मे प्रसिद्ध"मटका फोड़ होली" ने उपस्थित हजारों लोगों को ब्रज की गलियों का एहसास करा दिया. मंच से गूंजते भजनों और अबीर-गुलाल की बौछारों ने पूरे माहौल को 'होली मय' कर दिया था.

Hajipur MASAN HOLI
कार्यक्रम की शुरुआत में झांकियां निकाली गईं (ETV Bharat)

जब पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा : महाकाल बाबा ने इस बार 50 हजार लोगों की भीड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. संगम की रेतीली जमीन पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी. भीड़ इस कदर बढ़ गई कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा. खुद पुलिस अधिकारियों ने माइक संभालकर लोगों से शांति की अपील की. रात 10:30 बजे तक स्थिति ऐसी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो चुका था.

भक्ति के साथ प्रसाद की गंगा : मां तारा ​आयोजन समिति ने भक्तों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा था. श्मशान की भूमि पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों के लिए 'पूरी, सब्जी और बुंदिया' का प्रसाद तैयार किया गया था. भक्ति के इस महाकुंभ में आने वाला हर भक्त प्रसाद ग्रहण कर धन्य हो रहा था.

Hajipur MASAN HOLI
कार्यक्रम की शुरुआत भगवान कृष्ण की दिव्य आरती के साथ हुई (ETV Bharat)

रात 10:30 से शुरू हुई मसान होली : जैसे ही घड़ी ने रात के साढ़े दस बजाए, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आया. यह वह समय था जब अबीर और गुलाल का समय समाप्त हो रहा था और 'अघोर परंपरा' की शुरुआत होने वाली थी. जिन लोगों को केवल रंगों से सरोकार था, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, वे सुरक्षा की दृष्टि से धीरे-धीरे घर लौटने लगे. चकाचौंध रोशनी और रंग-बिरंगी लाइटों के बीच अब मैदान तैयार था उस 'मसान होली' के लिए, जिसका इंतजार साधक कर रहे थे.

11 बोरी इंसानी राख और शिव का स्वांग : रात के ठीक 11 बजे के बाद वह दृश्य सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए. 11 बोरी इंसानी राख (चिता की भस्म) को विशेष रूप से कपड़े से छानकर और साफ करके लाया गया था. मंच के ठीक सामने श्मशान की लकड़ियों को एकत्रित कर जलाया गया. धधकती हुई उन लकड़ियों के चारों ओर शिव, पार्वती, भूत और बेताल का स्वांग रचे कलाकारों ने तांडव शुरू किया. जब 11 बोरी राख हवा में उड़ाई गई, तो ऐसा लगा मानो पूरा कौनहारा घाट चांदी की चादर में लिपट गया हो. भक्त अपनी सुध-बुध खोकर उस राख को अपने शरीर पर मल रहे थे.

Ashes of dead bodies will create ruckus in Hajipur
रात 10:30 से शुरू हुई मसान होली (ETV Bharat)

मसान होली गहरी साधना है : शिव के रूप में सजे कलाकार जब राख उड़ाते हुए नाच रहे थे, तो साक्षात कैलाश का मसान जाग उठा था. लोगों की आंखों में न डर था, न संकोच. बस एक असीम आनंद था. इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य सूत्रधार महाकाल बाबा ने बताया कि मसान होली केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है.

Hajipur MASAN HOLI
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

"लोगों को लगता है कि चिता की राख अपवित्र है, लेकिन जो शिव को प्रिय है, वह अपवित्र कैसे हो सकती है? आज यहां 50 हजार से भी अधिक भक्तों ने इस भस्म को अपने माथे पर लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है.'' - श्री महाकाल बाबा, मां तारा तंत्रपीठ के महंत

Hajipur MASAN HOLI
11 बोरी इंसानी राख और शिव का स्वांग (ETV Bharat)

हाजीपुर ने रचा नया इतिहास : ​रात के 12:00 बजे जब यह 6 घंटे लंबा कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब तक कौनहारा घाट की रेत पर इंसानी राख और अबीर-गुलाल की एक मोटी परत जम चुकी थी. यह केवल एक होली नहीं थी, बल्कि यह बिहार की उस पुरातन तांत्रिक और आध्यात्मिक संस्कृति की पुनर्स्थापना थी जिसे समय की धूल ने ढंक दिया था.

राख का त्योहार है मसान की होली : मसान होली को राख का त्योहार भी कहा जाता है. मसान' का अर्थ श्मशान होता है और 'मसान होली' का अर्थ श्मशान की होली है, यहां आए भोलेनाथ के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं. ये त्योहार मोह माया के जाल से मुक्त होने को दर्शाता है. यह उत्सव मृत्यु पर विजय और जीवन-मृत्यु के चक्र से परे आत्मा की अमरता का प्रतीक है.

Hajipur MASAN HOLI
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कैसे हुई मसान होली की शुरुआत : कथाओं के मुताबिक मसान की होली की शुरूआत भगवान शिव ने की थी. दरअसल रंगभरी एकादशी के दिन भोलेनाथ पहली बार मां गौरी के साथ शादी के बाद काशी आए थे. उस दिन मां का स्वागत गुलाल के रंग से किया था. शिवजी ने अपने गणों के साथ गुलाल से होली खेली लेकिन भूत-प्रेत, यक्ष, गंधर्व और प्रेत के साथ नहीं खेली इसीलिए रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन मसाने की होली खेली जाती है.

इन खबरों को भी पढ़िए-

TAGGED:

HOLI 2026
BIHAR NEWS
MASAN HOLI
हाजीपुर में मसान होली
MASANE KI HOLI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.