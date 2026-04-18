HAJ YATRA 2026: दिल्ली से मदीना के लिए हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना, परिजनों ने दी भावुक विदाई
हज 2026 का पहला जत्था 371 जायरीन के साथ नई दिल्ली से मदीना के लिए रवाना हुआ.
Published : April 18, 2026 at 11:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली से हज 2026 के पहले जत्थे की रवानी का भावुक और खुशनुमा नज़ारा दिखा. दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की मौजूदगी में 371 जायरीन (तीर्थयात्रियों) का पहला जत्था मदीना, सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ. इस मौके पर सऊदी दूतावास के अधिकारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद रहे. उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं दीं और उनके सुरक्षित सफर की कामना की.
हज के इस मुबारक सफर पर निकलने वाले जायरीन के चेहरों पर खुशी, सुकून और इबादत का जज़्बा साफ नजर आया. रवाना होने से पहले जायरीन ने अपने परिवार वालों से दुआओं के साथ विदाई ली, जिससे माहौल भावुक नजर आया.
#WATCH दिल्ली | हज 2026 के यात्रियों का पहला बैच जल्द ही सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना होगा। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां भी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखीं। pic.twitter.com/F7iZdwjD4A— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2026
दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने बताया कि इस साल हज 2026 का पहला जत्था 371 यात्रियों का है, जो आज मदीना के लिए रवाना हो रहा है. मैं सभी जायरीन को दिल से मुबारकबाद देती हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. मौजूदा वैश्विक स्तर पर जिस तरह का युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए हम अपने हज यात्रियों की हर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि उनका सफर पूरी तरह सुरक्षित और सुगम रहे.
#WATCH दिल्ली: हज 2026 के यात्रियों का पहला बैच आज सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना होगा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2026
दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, " आज हज 2026 की पहली फ्लाइट है, जिसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी के… pic.twitter.com/QoKAmWvPTF
बता दें कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा लोग हज यात्रा पर जाते हैं. हर साल करीब 1.5 लाख से 2 लाख भारतीय हज के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं, जो सऊदी सरकार के तय कोटा के तहत होते हैं. इस बार हज 2026 में भी बड़ी संख्या में जायरीन के जाने की उम्मीद है. वैश्विक तनाव और युद्ध का माहौल, सऊदी अरब की भीषण गर्मी, फ्लाइट व लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आदि इस साल हज यात्रा को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं. हालांकि इन सभी चुनौतियों के बीच भारत सरकार और हज कमेटी पूरी तरह अलर्ट है. यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
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