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हज के लिए 18 अप्रैल से शुरू होंगी उड़ानें, दिल्ली से 3226 लोग करेंगे पवित्र यात्रा; तैयारियां तेज

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की ओर से हज यात्रा के इंतजामों को सुनिश्चित करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है.

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की ओर से बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की
दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की ओर से बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 11:57 AM IST

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नई दिल्ली: 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज उड़ानों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से केवल दिल्ली के हज यात्री ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के हज यात्री हज सफर के लिए प्रस्थान करते हैं. ऐसे में दिल्ली से हज सफर पर प्रस्थान करने वाले हज यात्रियों के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी भी हज यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो. हाजियों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ-साथ वॉलिंटियर्स की भी तैनाती की जाती है.

बैठकों का दौर शुरू
आगामी हज यात्रा को लेकर दिल्ली प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां द्वारा दिल्ली के विभिन्न संबंधित विभागों, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सिविल डिफेंस आदि के अधिकारियों के साथ हज व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है.

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने लिया तैयारियों का जायजा
दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने लिया तैयारियों का जायजा (ETV BHARAT)

बैठक में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी, उपकार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली और हज कमेटी के संबंधित स्टाफ भी शामिल हुए. इससे पहले कौसर जहां द्वारा रामलीला मैदान में हज यात्रियों के लिए लगाए जाने वाले हज कैंप स्थल का निरीक्षण भी किया गया था.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी के मुताबिक, साल 2026 में दिल्ली प्रदेश से कुल 3226 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर रवाना होंगे, जबकि दिल्ली हज अंबरीकेशन पॉइंट से उत्तर भारत के कुल 22 हज़ार हज यात्री हज सफर पर रवाना होंगे. दिल्ली से प्रस्थान करने वाले सभी हाजियों के विशेष व्यवस्था की जा रही है. रामलीला मैदान में लगने वाले ट्रांजिट कैंप से एयरपोर्ट तक हज यात्रियों के लिए AC बसों का इंतजाम किया जाएगा. इसके साथ ही बुजुर्ग हज यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी.

उत्तर भारत से करीब 22 हजार यात्री करेंगे प्रस्थान
उत्तर भारत से करीब 22 हजार यात्री करेंगे प्रस्थान (ETV BHARAT)

मिली जानकारी के मुताबिक, हज सफर 2026 के लिए दिल्ली से कुल 54 उड़ने रवाना होगी. सभी उड़ानों को सऊदी एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाएगा. पहले चरण में 31 उड़ानों हज यात्रियों के लिए रवाना होगी. सभी 31 उड़ानों से हज यात्री मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे, जबकि दूसरे चरण में कुल 23 उड़ानों से हज यात्री मक्का मुकर्रमा के लिए प्रस्थान करेंगे.

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