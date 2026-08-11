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Haj 2027: 17 अगस्त तक राशि जमा न करने पर हज सीट बिना पूर्व सूचना रद्द हो सकती है: DSHC

हज यात्रा 2027 के लिए दिल्ली प्रदेश के कुल 2706 हज आवेदकों का हज यात्रा के लिए चयन हुआ है.

हज यात्रियों से मिलती कौसर जहां
हज यात्रियों से मिलती कौसर जहां (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2027 के लिए चयनित यात्रियों द्वारा हज खर्च की अग्रिम राशि जमा करने की अवधि बढ़ाते हुए अल्प अवधि के हज के लिए प्रथम चरण में चयनित सभी उम्मीदवारों को मंजूरी प्रदान कर दी है. अब हज यात्री प्रति व्यक्ति 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं.

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी (Delhi State Haj Committee) की चेयरपर्सन कौसर जहां ने हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा अग्रिम राशि जमा करने की अवधि बढ़ाने और अल्प अवधि के हज के लिए प्रथम चरण में चयनित सभी उम्मीदवारों को मंजूरी देने के फैसले को एक सराहनीय कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे इन हज यात्रियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होने में मदद मिलेगी.

हज यात्रियों को हर चरण में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने पहले से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस संबंध में संबंधित विभागों से संपर्क किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अग्रिम राशि जमा करने की अवधि में अब कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा. 17 अगस्त तक राशि जमा नहीं करने वाले चयनित उम्मीदवारों की हज सीट बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है. हज यात्री निर्धारित राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड की गई संबंधित बैंक की निर्धारित पे-इन स्लिप के माध्यम से अपना बैंक रेफरेंस दर्ज कराकर राशि जमा की जा सकती है. राशि जमा करने के बाद चिकित्सकीय जांच और आवश्यक दस्तावेज जमा करने व प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में हज यात्रियों को अलग से सूचना दे दी जाएगी.

हज यात्रा 2027 के लिए दिल्ली प्रदेश के कुल 2706 हज आवेदकों का हज यात्रा के लिए चयन हुआ है. चयनित 2706 हज यात्रियों में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 440, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 34, बैकलॉग श्रेणी में 81 और सामान्य श्रेणी में 2151 यात्रियों का चयन किया गया है.

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