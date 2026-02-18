ETV Bharat / bharat

हज 2026: दिल्ली से रवाना होंगे 25 हज़ार हज यात्री, कुल 55 फ्लाइटें, 18 अप्रैल को पहली फ्लाइट

दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मुताबिक दिल्ली सरकार की 24 अस्पतालों में हज यात्रियों की मेडिकल जांच जारी है.

हज सफर 2026
हज सफर 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 10:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हज सफर 2026 को लेकर तैयारियों का दौर जारी है. हज सफर 2026 को लेकर भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, हज कमेटी ऑफ़ इंडिया और दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है. सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश अनुसार यात्रियों की मेडिकल जांच भी की गई है.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी के मुताबिक, दिल्ली स्टेट हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों के लिए 2 फरवरी से 17 फरवरी तक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था. 15 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के हज यात्रियों को हज और उमरा के तरीके, जरूरी नियम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई.

हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप: ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मस्जिद अल कुरैश के इमाम और खतीब एवं जमीयत उलेमा ए हिंद के दारुल क़ज़ा के मुफ्ती मोहम्मद शमी अहमद, आलिमा सबीहा जमाल सालेहाती, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के डिप्टी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन अली, फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर बदरुल इस्लाम किरानवी, महिला फिटनेस ट्रेनर कौसर और अन्य क्षेत्रीय ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई. रमजान के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाएगा.

दिल्ली के 24 अस्पतालों में हज यात्रियों की मेडिकल जांच जारी: दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की 24 अस्पतालों में हज यात्रियों की मेडिकल जांच जारी है. जिसमें लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आदि शामिल है. ऐसे हज यात्री जिन्होंने मेडिकल जांच अभी तक नहीं कराई है वह अस्पतालों में जाकर जांच करवा सकते हैं. जांच के बाद मेडिकल कार्ड लेकर आसिफ अली रोड, तुर्कमान गेट के पास स्थित दिल्ली हज कमेटी के कार्यालय में जाकर जरूरी टीका लगवाने भी अनिवार्य है.

दिल्ली से रवाना होंगे 25 हज़ार हज यात्री: मिली जानकारी के मुताबिक, 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली से हज यात्रियों की पहली उड़ान रवाना होगी. 20 मई तक उड़ानों के रवाना होने का सिलसिला जारी रहेगा. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 55 उड़ने रवाना होगी. जिसमें से 4 मई तक 31 फ्लाइट मदीना मुनव्वरा जाएगी और 6 मई से 20 मई तक 23 फ्लाइट मक्का मुनव्वरा जाएगी. आखरी 6 उड़ने कम अवधि वाले हज यात्रियों की होगी.

हाई सफल 2026 के लिए दिल्ली से लगभग 3200 लोग हज पर जाएंगे. जिम 1661 पुरुष और 1560 महिलाएं शामिल है. इसके अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी के प्रबंधन में दिल्ली एंबार्क्वेश्चन पॉइंट से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बिहार के लगभग 23000 हज यात्री रवाना होंगे.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

HAJ PILGRIMAGE 2026
HAJ COMMITTEE OF INDIA
हज सफर 2026
DELHI HAJ 2026 NEWS
HAJ YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.