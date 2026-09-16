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हज 2027: 30 सितंबर तक करा सकेंगे मेडिकल जांच, सिर्फ सरकारी अस्पताल का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा मान्‍य

हज सफर 2027 के लिए मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है.

Hajj 2027
हज यात्रियों के साथ कौसर जहां (File Photo) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 11:28 AM IST

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नई दिल्ली: हज सफर 2027 के लिए चयनित यात्रियों के लिए राहत की खबर है. मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब चयनित हज यात्री 30 सितंबर 2026 तक किसी भी सरकारी अस्पताल में निर्धारित मेडिकल जांच करा सकते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं.

दिल्ली प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को 1 अक्टूबर 2026 तक फिटनेस सर्टिफिकेट और हज खर्च की अग्रिम राशि की रसीद हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. यात्री चाहें तो ये दस्तावेज दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यालय हज मंजिल में भी जमा कर सकते हैं.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हज 2027 के लिए चयनित यात्रियों की पहले चरण की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई है. यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी अस्पताल से मेडिकल जांच कराने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्धारित प्रोफार्मा में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा.

निजी अस्पताल और लैब की रिपोर्ट मान्य नहीं

मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित जांच कराना अनिवार्य है. इनमें सीबीटी, एलएफटी, केएफटी, चेस्ट एक्स-रे, ब्लड शुगर समेत अन्य जरूरी जांच शामिल हैं. इन जांचों की रिपोर्ट केवल सरकारी अस्पताल या सरकारी जांच केंद्र से कराई गई होने पर ही मान्य होगी. निजी अस्पताल या निजी लैब की जांच रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी. विदेश में रहने वाले चयनित हज यात्री अपने निवास वाले देश में प्राथमिकता के आधार पर किसी सरकारी अस्पताल से प्राप्त फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

दिल्ली के 25 सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था

दिल्ली के हज यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए दिल्ली सरकार ने 25 सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की है. इनमें एलएनजेपी अस्पताल, सीबीटी अस्पताल शाहदरा, जीबी पंत अस्पताल, जग प्रवेश अस्पताल, अरुणा आसफ अली अस्पताल और मदन मोहन मालवीय अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पताल शामिल हैं. इसके अलावा हज यात्री दिल्ली या देश के किसी अन्य सरकारी अस्पताल से भी निर्धारित मेडिकल जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.

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