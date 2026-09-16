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हज 2027: 30 सितंबर तक करा सकेंगे मेडिकल जांच, सिर्फ सरकारी अस्पताल का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा मान्‍य

हज यात्रियों के साथ कौसर जहां (File Photo) ( ETV Bharat )