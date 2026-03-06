ETV Bharat / bharat

'ज्ञानेश कुमार यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होते, तो मैं उनकी उंगली काट देता': टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को यह टिप्पणी करके एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर नहीं होते, तो वह उनकी ‘‘उंगली काट देते’’. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बहुत खराब व्यवहार किया. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद कल्याण बनर्जी ने यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से कथित तौर पर मनमाने तरीके से नाम हटाए जाने के विरोध में राज्य में टीएमसी द्वारा कोलकाता में आयोजित एक रैली में समर्थकों को संबोधित करते हुए की. कल्याण बनर्जी ने पिछले महीने सीईसी और मुख्यमंत्री के बीच हुई कथित बातचीत का ज़िक्र किया, जब ममता बनर्जी उनसे मिलने और एसआईआर के खिलाफ विरोध जताने के लिए नई दिल्ली गई थीं. उन्होंने कहा, "सीईसी ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया." उन्होंने सीएम पर उंगली उठाने की हिम्मत की. अगर वे सीईसी नहीं होते, तो मैं उसी दिन उनकी उंगली काट देता." कल्याण बनर्जी के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, विपक्षी नेताओं ने संवैधानिक प्राधिकार के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना की. भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘ये टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती हैं, जिसे लोकतंत्र या संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं है."