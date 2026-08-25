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H1N1 से घबराने की जरूरत नहीं, मॉनसून खत्म होने तक वायरस सक्रिय रहेगा: ICMR प्रमुख

राजीव बहल ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

H1N1 no cause for panic, says ICMR chief; virus to remain active till monsoon ends
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 8:21 PM IST

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नई दिल्ली: देशभर में खासकर दिल्ली में H1N1 इन्फ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. इन सबके बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव बहल ने मंगलवार को लोगों का डर दूर करने की कोशिश की. उन्होंने इस संक्रमण को मौसमी फ्लू बताया. उन्होंने लोगों से कहा कि, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरतना जरूरी है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए बहल ने कहा कि, कोविड-19 की तरह इन्फ्लूएंजा भी भारत में इंडेमिक (Endamic) हो गया है और समय-समय पर इसके मामले सामने आते रहेंगे. इसलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि देश में अभी फैल रहे H1N1 वायरस को मौसमी इन्फ्लूएंजा चक्र का ही हिस्सा माना जाना चाहिए.

H1N1 no cause for panic, says ICMR chief; virus to remain active till monsoon ends
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव बहल (ETV Bharat)

दिल्ली में अब तक H1N1 के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि यह संख्या पिछले सालों के औसत से काफी ज़्यादा है. हालांकि, बहल ने कहा कि मामलों में बढ़ोतरी को लेकर बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है,.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों में बुखार, खांसी और छींक जैसे लक्षण दिखें, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में रूटीन टेस्टिंग की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "जब आपको बुखार, खांसी या छींक जैसे लक्षण महसूस हों, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. शुरुआत में टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है."

बहल ने यह भी साफ किया कि वायरल इन्फेक्शन के इलाज में एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं होती है. एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल केवल गंभीर बीमारी या जटिलताओं (complications) के ज्यादा जोखिम वाले मामलों में ही किया जाता है. उन्होंने कहा, "अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो, तो उसे अस्पताल जाना चाहिए, हालांकि ऐसी जटिलताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं."

ICMR प्रमुख ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सीजनल फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि भारत में फ्लू के दो-तीन टीकों को मंजूरी मिली हुई है और फ्लू का एक टीका लगवाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) टीकाकरण की सलाह देता है, खासकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए, हालांकि यह जरूरी नहीं है.

बहल के मुताबिक, ज्यादातर इन्फ़्लूएंजा संक्रमण हल्के होते हैं, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर बीमारी हो सकती है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से भारत का इन्फ़्लूएंज़ा सर्विलांस सिस्टम काफी मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा, "पूरे भारत में सर्विलांस सिस्टम में 73 सेंटिनल लैब शामिल हैं. हर लैब में हर हफ़्ते गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (SARI) और दूसरे मामलों के 25 सैंपल की जांच की जाती है."

सर्विलांस नेटवर्क न सिर्फ इन्फ़्लूएंजा बल्कि दूसरे श्वसनतंत्रीय वायरस (रेस्पिरेटरी वायरस) पर भी नजर रखता है. सीजनल फ्लू के साथ-साथ इन्फ़्लूएंजा B और कोविड-19 के कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं. बहल ने कहा कि मॉनिटरिंग सिस्टम में डायरिया और बिना स्पष्ट कारण वाले बुखार जैसी बीमारियां भी शामिल हैं, जिससे हेल्थ अथॉरिटीज यह पता लगा सकती हैं कि किसी भी समय कौन से वायरस फैल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि फ्लू वायरस में लगातार बदलाव (म्यूटेशन) होता रहता है, जिसका मतलब है कि पहले हुए संक्रमण से यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति को अगले सीजन में दोबारा संक्रमण से सुरक्षा मिले. बचाव के उपायों पर बहल ने संक्रमण को रोकने के लिए साफ-सफाई के बुनियादी नियमों का पालन करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को बेवजह हाथ मिलाने से बचना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए और खांसते या छींकते समय सही तौर-तरीके अपनाने चाहिए.

संक्रमण रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स (सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों) से फैलता है, जो दो मीटर तक जा सकती हैं. इसलिए, बार-बार छुई जाने वाली सतहों को साफ रखना चाहिए और लोगों को बेवजह अपने चेहरे को छूने से बचना चाहिए. बहल ने कहा, "मानसून खत्म होने तक फ्लू बना रहेगा."

हल्के लक्षणों वाले लोगों के लिए दो-तीन दिन का आराम, पौष्टिक खाना और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने से ठीक होने में मदद मिल सकती है. आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने कहा, "घबराने या ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है," साथ ही उन्होंने लोगों से सावधान रहने और लक्षण बिगड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की.

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