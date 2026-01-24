ETV Bharat / bharat

मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण केस; मुख्य आरोपी इमरान दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, दुबई भागने की फिराक में था

पुलिस के मुताबिक, KGN 1,2, 3 ,आयरन फायर और बी फिट जिम में धर्मांतरण का खेल चल रहा था. पूरे मामले में जीआरपी के सिपाही समेत 6 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. सातवें आरोपी इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. धर्मांतरण के आरोप में पांच जिम सील हैं. मिर्जापुर पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिड रिमांड पर इमरान को लिया है. पुलिस दिल्ली से लाकर मिर्जापुर कोर्ट में इमरान को पेश करेगी. पुलिस ने इमरान और उसके भाई लकी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था और दोनों पर लुक आउट भी जारी किया था. इमरान का भाई लकी अभी भी फरार चल रहा है.

मिर्जापुर : जिम धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, इमरान देश छोड़ दुबई जाने की फिराक में था. पुलिस ने पहले ही इमरान और उसके भाई लकी पर लुक आउट नोटिस जारी किया है. इमरान ही मुख्य आरोपी है, जिसने जिम खुलवाकर अपने भाई लकी को दिया था. बता दें कि धर्मांतरण मामले में जीआरपी का सिपाही भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने शनिवार को देर शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी इमरान है. इमरान को 23 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है. कोतवाली देहात में दो अलग-अलग महिलाओं ने तहरीर दी थी. उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था और कहा था पहले महिलाओं से दोस्ती करते थे और बाद में उन्हें बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे.

पुलिस के मुताबिक, पहले यह दोस्ती करते थे फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू करते थे. घुमना-मार्केटिंग करना और फिर दरगाह ले जाते थे. धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था और पैसे की मांग करते थे. नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देते थे. इनके मोबाइल में 50 से ज्यादा लड़कियों के फोटो पुलिस को मिले हैं.

इस मामले में पहले मोहम्मद शेख अली आलम और फैजल खान को पहले गिरफ्तार किया गया था. इनके मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई में जहीर और शादाब को भी गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि अभियुक्त जहीर केजीएन-01 जिम का मालिक है तथा केजीएन-02, केजीएन-03 ,बी फिट और आयरन फायर जिम से भी अभियुक्त जुड़े रहे हैं. पीड़िताएं इन्हीं जिमों में जाती थीं. साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने संबंधित 5 जिमों को सील कर दिया है.

अब तक गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शेख अली आलम (31) फैजल खान (34), जहीर (32), शादाब (36), फरीद अहमद (28) को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया. छठा आरोपी जीआरपी में हेड कांस्टेबल इरशाद खां (40 वर्ष) भी गिरफ्तार किया गया. इस तरह अब तक 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में सिपाही इरशाद खां गिरफ्तार, जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल में था शामिल