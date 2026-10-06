एकतरफा फैसले ले रहे हैं ज्ञानेश कुमार...उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए: कार्ति चिदंबरम
चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाते हुए उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की. कार्ति चिदंबरम ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग का पूरा काम शक के दायरे में है और इसने मतदाता सूची की ईमानदारी पर सवाल उठाया है.
चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे है. इस विरोध मार्च में कार्ति चिदंबरम भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की स्थिति बर्दाश्त से बाहर है,.
मुख्य चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं. ऐसे में कोई भी फैसला एकमत से या बहुमत से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकतरफा फैसले ले रहे हैं.
चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग चरण में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का जिक्र करते हुए सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया, फॉर्म 6 का नया स्वरूप और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जो मतदाता सूची की ईमानदारी को कमजोर कर रहे हैं.
खास बात यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदला हुआ फॉर्म 6 अदालत की तरफ से मंजूर नहीं किया गया था. फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए वोटरों के पंजीकरण के लिए किया जाता है. 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था. चुनाव आयोग के पैनल ने कहा कि गैर-एसआईआर अवधि के लिए, नियमों (इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960) के अनुसार लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.
बाद में चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फॉर्म 6 के साथ जुड़ा घोषणा पत्र वापस ले लिया था, जहां एसआईआर पहले ही हो चुका है. हालांकि, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह काम चल रहा है, वहां इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. खास तौर पर 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए एसआईआर के दौरान, डिक्लेरेशन फॉर्म शुरू किया गया था. इसमें नए वोटर के माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी और 2002-03 में किए गए पिछले एसआईआर से मतदाता सूची से उनके लिंक की जानकारी मांगी गई थी.
फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, चिदंबरम ने कहा, "फॉर्म 6 नए मतदाताओं के नामांकन के लिए है. लेकिन फॉर्म 6 में पूछे गए सवाल वोटर के तौर पर नामांकन करने के लिए बेमतलब हैं. वे यह पूछ रहे हैं कि क्या आपके माता-पिता वोटर हैं. आपका वोट देने का अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके माता-पिता वोटर हैं या नहीं. आपका वोट देने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और किसी चुनाव क्षेत्र के निवासी हैं."
कार्ति चिदंबरम ने पूछा कि फॉर्म 6 में बदलाव की इजाजत किसने दी. ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है. सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी भी सवाल पूछ रही हैं. कार्ति चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग का पूरा काम शक वाला है. ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए.
इंडिया ब्लॉक के भविष्य के रोडमैप पर कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह लोगों का आंदोलन बन गया है. लोग इसकी मांग कर रहे हैं. यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों का आंदोलन है. आखिर में उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.
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