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एकतरफा फैसले ले रहे हैं ज्ञानेश कुमार...उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए: कार्ति चिदंबरम

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन (06 अक्टूबर की तस्वीर), दूसरी तस्वीर कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाते हुए उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की. कार्ति चिदंबरम ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग का पूरा काम शक के दायरे में है और इसने मतदाता सूची की ईमानदारी पर सवाल उठाया है.

चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे है. इस विरोध मार्च में कार्ति चिदंबरम भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की स्थिति बर्दाश्त से बाहर है,. मुख्य चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं. ऐसे में कोई भी फैसला एकमत से या बहुमत से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकतरफा फैसले ले रहे हैं. चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग चरण में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का जिक्र करते हुए सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया, फॉर्म 6 का नया स्वरूप और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जो मतदाता सूची की ईमानदारी को कमजोर कर रहे हैं. खास बात यह है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदला हुआ फॉर्म 6 अदालत की तरफ से मंजूर नहीं किया गया था. फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए वोटरों के पंजीकरण के लिए किया जाता है. 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था. चुनाव आयोग के पैनल ने कहा कि गैर-एसआईआर अवधि के लिए, नियमों (इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960) के अनुसार लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.