ETV Bharat / bharat

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकारों समेत 17 को जमानत, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी गिरफ्तारी

पटियाला हाउस कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार पत्रकारों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कुल 17 आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने 5 अक्टूबर की रात जमानत का आदेश सुनाया.