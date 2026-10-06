यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकारों समेत 17 को जमानत, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी गिरफ्तारी
पटियाला हाउस कोर्ट ने वोट चोरी मामले पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी.
Published : October 6, 2026 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार पत्रकारों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कुल 17 आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने 5 अक्टूबर की रात जमानत का आदेश सुनाया.
15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने पत्रकारों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को घायल करना चिंताजनक बात है. दिल्ली पुलिस ने इन पत्रकारों और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस में पेश किया था. दिल्ली पुलिस ने इनकी दो हफ्ते की हिरासत की मांग की थी.
हिरासत की मांग का विरोध करते हुए वकील सैमन फारूकी ने कहा कि लगाए गए सभी अपराधों में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी गैरजरूरी थी. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार में किसी भी आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है. लगभग 50 लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनमें से केवल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया. घटना से संबंधित कोई सीसीटीवी फुटेज भी पेश नहीं किया गया.
फारुकी ने कहा कि आरोपी युवा हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत असहमति और विरोध दर्ज करा रहे थे. उन्होंने कहा कि कई आरोपियों को चोटें आई थीं, लेकिन घटना के तुरंत बाद न तो उनका मेडिकल कराया गया और न ही उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. पेशी के दौरान दो आरोपियों ने पुलिस थाने में हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया. उसके बाद कोर्ट ने संबंधित जिले केडीसीपी से रिपोर्ट तलब किया और संसद मार्ग थाने के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का निर्देश दिया.
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