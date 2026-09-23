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ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है: CPI-M

लेफ्ट पार्टी ने एसआईआर को स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल बताया है. पढ़ें ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

ECI CPI M on Gyanesh Kumar
सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 2:06 PM IST

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नई दिल्ली: कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने बुधवार को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की.

सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने यहां कहा, 'हम इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने की मांग करते हैं. हम एसआईआर प्रोसेस को भी तुरंत रोकने की मांग करते हैं.' उन्होंने कहा कि एसआईआर अब स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल बन गया है.

एक न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जिसमें पाया गया कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत दो इलेक्शन कमिश्नरों ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन और एसआईआर प्रोसेस से जुड़े कई फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की है, बेबी ने कहा, 'ईसीआई की ईमानदारी और डेमोक्रेटिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कानून को खत्म करके और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक सिलेक्शन कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानकर एक नया कानून बनाना होगा.

बेबी ने कहा कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा खुलासा न सिर्फ प्रोसेस पर बल्कि उससे भी ज़्यादा जरूरी खुद चुनाव आयोग (ECI) की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बेबी ने कहा, 'इस खुलासे से उन शक और चिंताओं को और बल मिला है, जो सीपीआई(एम), दूसरी विपक्षी पार्टियों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने एसआईआर प्रोसेस शुरू होने के बाद से ही उठाए थे.'

दोनों इलेक्शन कमिश्नरों की आपत्तियों का जिक्र करते हुए बेबी ने कहा कि कानून के हिसाब से तीनों इलेक्शन कमिश्नर बराबर हैं और किसी भी मतभेद को बहुमत या एकमत से सुलझाया जाना चाहिए. बेबी ने कहा, 'सीईसी ने इस नियम का पालन नहीं किया, बल्कि अपने दूसरे ईसी साथियों की आपत्तियों की परवाह किए बिना अपने विचार थोपते रहे.

खास बात यह है कि ये मतभेद बुनियादी सवालों से जुड़े हैं कि वोटरों को इलेक्टोरल रोल में कैसे जोड़ा या हटाया जा रहा है और एसआईआर को कैसे लागू किया जा रहा है.' सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि पिछले कुछ महीनों में पूरा सिस्टम इस हद तक सेंट्रलाइज हो गया है कि यह साफ नहीं हो पा रहा है कि असल में फैसले कौन ले रहा है.

बेबी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और 'मैकेनिकल' तरीके से नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं. दोनों इलेक्शन कमिश्नरों ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे एसआईआर प्रोसेस से कहीं ज्यादा हैं. यह इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी और डेमोक्रेटिक कामकाज, चुनावी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन और यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा है.'

उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष संस्था के तौर पर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी दांव पर है. बेबी ने आगे कहा, 'लोगों का कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन से भरोसा उठ गया है, जिसके लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. वह अब और ऑफिस में नहीं रह सकते.'

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