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ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है: CPI-M

सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने बुधवार को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की. सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने यहां कहा, 'हम इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने की मांग करते हैं. हम एसआईआर प्रोसेस को भी तुरंत रोकने की मांग करते हैं.' उन्होंने कहा कि एसआईआर अब स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल बन गया है. एक न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जिसमें पाया गया कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत दो इलेक्शन कमिश्नरों ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन और एसआईआर प्रोसेस से जुड़े कई फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की है, बेबी ने कहा, 'ईसीआई की ईमानदारी और डेमोक्रेटिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कानून को खत्म करके और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक सिलेक्शन कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानकर एक नया कानून बनाना होगा. बेबी ने कहा कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा खुलासा न सिर्फ प्रोसेस पर बल्कि उससे भी ज़्यादा जरूरी खुद चुनाव आयोग (ECI) की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बेबी ने कहा, 'इस खुलासे से उन शक और चिंताओं को और बल मिला है, जो सीपीआई(एम), दूसरी विपक्षी पार्टियों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने एसआईआर प्रोसेस शुरू होने के बाद से ही उठाए थे.'