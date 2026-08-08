तीन दिन की शादी और सौ दिन का ICU में संघर्ष, ग्वालियर की सिसकती सपना ने दुनिया को कहा अलविदा
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सपना की कहानी दिल तोड़ देगी. 100 दिन जिंदगी से संघर्ष किया पर आखिर में मौत से हारी. पियूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 11:53 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 11:59 PM IST
ग्वालियर: की सपना गुर्जर एक नवविवाहिता जो शादी के तीन दिन बाद अपने अपना जीवन ससुराल नहीं बल्कि अस्पताल में शुरू किया.. हर दिन जिंदगी की जद्दोजहद और 100 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई. उसने अपनी शादी के तीसरे दिन ही ससुराल में फाँसी लगा ली थी. ससुराल वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, मायके वालो की मजूदगी में इलाज हुआ, दिल्ली से लेकर ग्वालियर के कई अस्पतालों के बीच झूलती सपना के साथ ही चली गई वह वजह भी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया.. उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे ये राज राज रह गया.
सपना ने अप्रैल में बुना शादी के बाद नई जिंदगी का सपना
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र की रहने वाली सपना गुर्जर की शादी 25 अप्रैल 2026 को ग्वालियर के लक्ष्मणगढ़ निवासी सौरभ गुर्जर से हुई थी. 26 अप्रैल को बहू बनकर सपना अपने ससुराल में आई. शादी के बाद घर में हंसी खुशी का माहौल था. 28 अप्रैल को मुँह दिखायी की रस्म रखी गई, नाते रिश्तेदार इकट्ठा थे, कार्यक्रम शुरू हुआ इसी बीच सपना अपनी सास से बाथरूम जाने की कह कर उठ गई और वहाँ से चली गई. लेकिन जब बहुत देर तक वह नहीं लौटी तो घरवाले उसे बुलाने गए बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था ऐसे में किसी तरह तरवाज़ा खोला गया तो अंदर का नज़रा देख कर सभी की धड़कने रुक सी गई.
दिल्ली से ग्वालियर कई अस्पतालों में चला इलाज
ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन के मुताबिक, परिजनों के द्वारा बताया गया कि, 28 अप्रैल को कार्यक्रम के बीच बाथरूम में सपना अपनी साड़ी का फंदा बनाकर लटकी हुई थी, जल्दी से सभी लोगों ने उसे उतारा और अस्पताल लेकर नजदीकी बिरला पहुचे. सपना की सांसे चल रही थी.
इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद परिजन ने उसे इलाज के लिए दिल्ली लेजाने का फैसला किया और दिल्ली के एसएसबी हॉस्पिटल में लेजा कर भर्ती कराया. जहाँ कुछ दिन तक इलाज के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर उसे वापस ग्वालियर ले आए और शहर के अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चलता रहा. इस पूरे मामले में बड़ी बात थी कि, सपना की आंखे तो हिलती थी लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही.
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मौत के बाद परिजन ने पुलिस को दी सूचना
जून के आख़िर में उसे ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहाँ इलाज के दौरान गुरुवार रात उसकी साँसे थम गई. शादी के तीसरे दिन से अगले 100 दिनों तक तिल तिल मरती सपना अपने दर्द और इस दुनिया को छोड़ गई. चूँकि यह ख़ुदकुशी का मामला था ऐसे में परिजन ने महाराजपुरा थाना पुलिस को उसकी मौत की सूचना दी हालांकि ना तो ससुराल पक्ष ने मायके वालों पर और ना मायके वालों ने ससुरालियों पर किसी तरह का आरोप लगाया.