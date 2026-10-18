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ग्वालियर में भीषण हादसा, शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला, 13 की मौत

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण हादसा हो गया. शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में करीब 13 लोगों की मौत की खबर है. वहीं 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर है. सभी घायलों को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की खबर के बाद कलेक्टर, एसपी और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ट्रक में ओवर लोड सामान था. उसने कई लोगों और दुकानों को रौंद दिया.

असल में ग्वालियर के शीतला मंदिर पर नवरात्रों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ टूटती है और दर्शन दिन रात चलते हैं. शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच चीनोर की और से मंदिर गेट से गुजरने वाले रास्ते पर एक अनियंत्रित ट्रक अचानक श्रद्धालुओं को कुचलते हुए मंदिर गेट से टकरा गया. रास्ते की चार दुकानें भी इसकी चपेट में आ गयी. वहीं, मंडी की दीवार ढहने से कई श्रद्धालु मलबे में दब गए. ये लोग शीतला माता मंदिर पर दर्शन के लिए पहुचे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया.

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के मुताबिक, "रात करीब 1.30 बजे जानकारी मिली कि चिनोर से मंदिर की तरफ आ रहा एक ट्रक कंट्रोल खो बैठा और लगातार बाईं ओर मुड़ गया. तुरंत ही एक्सीडेंट की खबरें आने लगीं, और एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां भेजी गईं. अब तक 29 घायलों की पुष्टि हुई हैं और ज्यादातर की पहचान हो चुकी है. वहीं, मरने वालों की संख्या भी एक दर्जन से अधिक है. घायलों को जयारोग्य अस्पताल के अलावा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस हादसे में 2 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं जो ड्यूटी पर तैनात थे.''

कलेक्टर ने बताया कि, ''ट्रक ऊंची सड़क की और से अचानक मंदिर रोड पर आ गया था और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंदिर तक पहुंचा था. ऐसा कैसे हुआ ये अभी जांच का विषय है.'' रुचिका चौहान ने बताया कि, "नवरात्रि के दौरान उस सड़क पर एक स्टॉपर और एक पुलिस चेक-पॉइंट मौजूद था, इसलिए गाड़ी अंदर कैसे घुस गई, यह जांच का विषय है. हमने ट्रक की मैकेनिकल जांच करने और यह पता लगाने के लिए एक RTO टीम भी भेजी है कि क्या दिक्कत हुई और यह बाईं ओर कैसे मुड़ गया. जहां तक ​​इलाज करा रहे घायलों की बात है, टीम लगातार CT स्कैन और एक्स-रे कर रही है ताकि पता चल सके कि ट्रक में क्या दिक्कत हुई और वह बाईं ओर कैसे मुड़ गया.''

ओवर लोड ट्रक ने दुकानों और लोगों को रौंदा (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे कलेक्टर सहित अधिकारी (ETV Bharat)

अब तक 13 की मौत की पुष्टि, घायलों का इलाज जारी

जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना के मुताबिक, ''ट्रॉमा सेंटर में लाए गए लोगों में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. जबकि 7 घायल क्रिटिकल हालत में हैं. वहीं 27 मरीज को अलग अलग इंजुरी हैं. जिनकी जांचें लगातार करायी जा रही हैं. अन्य अस्पतालों से भी घायलों की जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि मरने वाले में अभी 8 लोगों की पहचान हो सकी है.''