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अफ्रीकी अश्वेतों के मसीहा बने ग्वालियर के डॉ. अमिताभ मित्रा, 2800 दुष्कर्म पीड़िताओं को दिलाया न्याय

ग्वालियर से दक्षिण अफ्रीका तक, 2800 दुष्कर्म केस में न्याय दिलाकर दक्षिण अफ्रीका के नायक बने भारतीय ऑर्थोपेडिक सर्जन. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर का डॉक्टर अफ्रीकी अश्वेतों का बना मसीहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:57 PM IST

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ग्वालियर: दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रोविंस में एक शहर है ईस्ट लंदन. यहां एक घर है जिसमें रहते हैं डॉ. अमिताभ मित्रा. मूलरूप से भारतीय जिन्होंने अपने जीवन के चार दशक गरीब और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के अफ्रीकन अश्वेतों की स्वास्थ्य सेवाओं में दे दिए. वे उस क्षेत्र के सम्मानित डॉक्टर हैं जिन्होंने अब तक हज़ारों दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाया है.

डॉ. अमिताभ मित्रा की ग्वालियर से शुरू हुई यात्रा कैसे दक्षिण अफ्रीका में पूरी हुई? कैसे वे 'डंसाने' (Mdantsane) शहर के सबसे अहम व्यक्ति बने और क्यों उनके योगदान ने हजारों जिंदगियों को न्याय दिलाया? जानिये ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव के साथ दक्षिण अफ्रीका से डॉ अमिताभ मित्रा की फोन पर खास बातचीत में.

ग्वालियर में जन्म, डॉक्टरी की पढ़ाई, नौकरी की शुरुआत यहीं से
किसी भी व्यक्ति के कर्म और किस्मत उसका भविष्य तय करते हैं. कई बार आपका व्यक्तित्व समाज पर भी गहरी छाप छोड़ जाता है. जो उसे नाम और मान दोनों दिलाते हैं. ऐसी ही शख्सियत हैं डॉ. अमिताभ मित्रा. अमिताभ मित्रा का जन्म ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर के ही गजराराजा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिसिन और फिर 1983 में ऑर्थपैडिक सर्जरी में पोस्टग्रेजुएशन किया. इसके तुरंत बाद उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ग्वालियर में ही बतौर असिस्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पहली पोस्टिंग मिली. यहां से साउथ अफ्रीका के सफर की शुरुआत हुई.

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ग्वालियर से अफ्राका तक का सफर (ETV Bharat Info)

नौकरी से इस्तीफा देने में आई थी काफी परेशानी
ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉ. मित्रा ने बताया कि, ''1983 में उन्हें ग्वालियर में पोस्टिंग मिली थी. करीब 6 महीने में ही वे पड़ोसी देश भूटान की रॉयल गवर्मेंट के संपर्क में आए. उन्होंने भूटान जाने का फैसला किया लेकिन जब इस्तीफा देने की बारी आई तो काफी मुश्किलें हुई. क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरी में इस्तीफा दे रहे थे. इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था. जिसे सरकारी नौकरी मिली उसने हाथ से नहीं जाने दी. लेकिन इसके बाद इस्तीफा मंजूर हुआ और वे परिवार के साथ भूटान चले गए.

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ग्वालियर में जन्म, डॉक्टरी की पढ़ाई, नौकरी की शुरुआत यहीं से (ETV Bharat)

भूटान शाही सरकार के लिए किया काम, अरुणाचल सीएम के घर नौकरी
डॉ. मित्रा बताते हैं कि, ''1983 से 1986 तक उन्होंने भूटान रॉयल गवर्मेंट के साथ काम किया. वहां के तत्कालीन शासक जिग्मे सिंगे वांगचुक ने ही अपॉइंट किया था. वे भूटान के हाई एल्टीट्यूट हॉस्पिटल्स में अपनी सेवायें देते थे. इसी बीच अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गेगोंग आपंग ने उन्हें अरुणाचल प्रदेश में जॉइन करने के लिए कहा. क्योंकि वे डॉ. मित्रा के पिता के पुराने दोस्त थे, दोनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साथ थे.

उनके कहने पर 1986 में डॉ अमिताभ मित्रा भूटान से अरुणाचल प्रदेश चले गए. अरुणाचल प्रदेश जॉइन करने के साथ ही वे उस समय पूरे प्रदेश के एक मात्र ऑर्थोपेडिक सर्जन थे. यहां सीएम आपंग ने उन्हें अपने अलोंग स्थित घर में रहने के लिए कहा, एक हेलीकॉप्टर भी दिया जिससे वे अरुणाचल प्रदेश की उन ऊंचाई वाली जगहों पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते थे. जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरता तो सीमावर्ती चीनी सिपाही दूरबीन से उन्हें जाते हुए देखते थे.''

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साउथ अफ्रीका में क्या पाया (ETV Bharat Info)

यूनाइटेड नेशन जॉइन किया तो साउथ अफ़्रीका में हुई पोस्टिंग
अरुणाचल प्रदेश में एक साल नौकरी करने के बाद उन्होंने 1987 में यूनाइटेड नेशन (UN) जॉइन कर लिया और उन्हें यूएनवी ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर के तौर पर साउथ अफ़्रीका भेज दिया गया. उनकी जॉइनिंग पश्चिमी अफ़्रीका के देश नाइजर में हुई इसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे भेजा गया. जिम्बाब्वे के मज़िलिकाज़ी टाउन के एंपिलो सेंट्रल हॉस्पिटल का ऑर्थोपेडिक हेड बनाया. यह ऐसी जगह थी जहां डॉ. अमिताभ मित्र को रंग भेद का सीधा असर देखने को मिला.

90 के दशक में जब जिम्बाब्वे में आर्थिक संकट आया तो वे बंतुस्तान (साउथ अफ्रीका बनने से पहले) ट्रांस्केई शिफ्ट हुए. यहां श्वेत अफ्रीकी थे और सिसकेई में अश्वेत अफ्रीकी. 1994 में नया दक्षिण अफ़्रीका बना और ट्रांस्काई और सिसकेई दोनों उसका हिस्सा बने लेकिन उन दिनों इलाक़ों में रंग भेद के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था. जिसमें साफ था कि अश्वेत अपने स्थान पर ही रहेंगे. डॉ. अमिताभ मित्र बताते हैं कि, ''उनका घर ईस्ट लंदन में था और हॉस्पिटल अश्वेतों के क्षेत्र में तो उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए अफ्रीकी एंबेसडर से अनुमति लेना पड़ती थी जिसे पास कहा जाता था.''

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अफ्रीकी लोगों को दिए जीवन के 35 साल (ETV Bharat)

अफ्रीकी लोगों को दिए जीवन के 35 साल
ट्रांस्काई में काम करने के बाद उन्होंने पड़ोसी देश सिस्काई में काम करने का फैसला लिया. इस देश में अश्वेतों का बड़ा इलाका है 'डंसाने'. जहां के सिसिलिया मकिवाने हॉस्पटल में बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्होंने काम करना शुरू किया. लगभग 35 वर्षों तक इसी हॉस्पिटल में काम किया. हाल ही में दो साल पहले उन्होंने डंसाने के हॉस्पिटल से हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस एयर हेड ऑफ ठुठुज़ेला के पद से रिटायरमेंट लिया. डॉ. मित्रा कहते हैं, "मैं पहला भारतीय हूं जो भारत से अश्वेतों के लिए अश्वेतों के देश में आकर गरीब और हिंसा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया, उस वक़्त तो एचआईवी एड्स का पेंडिमिक था. उनके बीच रहकर उनका इलाज किया."

2800 दुष्कर्म मामलो में पीड़िताओं को दिलाया न्याय
डॉ. अमिताभ मित्रा ने हेड ऑफ ठुठुज़ेला में रहते हुए हज़ारों दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाया है. डॉ. मित्रा के मुताबिक़, "टुटुज़ेला एक दुष्कर्म सेंटर हैं, क्योंकि दावा है कि हर दो सेकंड में साउथ अफ़्रीका में दुष्कर्म होता है. ठुठुज़ेला में तीन अथॉरिटी हैं, पहली साउथ अफ्रीकन पुलिस, नेशनल प्रॉसिक्यूटिंग अथॉरिटी और नेशनल अथॉरिटी ऑफ हेल्थ ये तीन एजेंसी मिलकर ठुठुज़ेला चलाती हैं. और वे पूरे ठुठुएल्ला के हेड थे. उन्हें साउथ अफ़्रीकन पुलिस सर्विस में कर्नल का ओहदा दिया गया था.

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ग्वालियर का डॉक्टर अफ्रीकी अश्वेतों का बना मसीहा (ETV Bharat)

उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुष्कर्म के केस में सबूत इकट्ठा करने से लेकर दोषियों को सजा दिलाने तक का काम किया. उनकी गवाही ने 2800 दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारवास और दोहरा आजीवन कारावास की सजा दिलाई. दोहरा आजीवन कारवास वह सजा है जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास के साथ उसकी आख़िरी सांस तक जेल में ही बितानी पड़ती है. यहां तक की किसी भी दशा में उसे जमानत नहीं दी जाती है. क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है.

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डॉ. अमिताभ मित्रा को मिल चुके हैं कई अवार्ड (ETV Bharat)

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अवार्ड देकर किया सम्मानित
डॉ. अमिताभ मित्रा के इस योगदान के लिए उनके रिटायरमेंट पर अफ्रीकन सरकार ने एक बड़ा समारोह रखा. उन्हें प्रोवेंशियल नेशनल पुलिस कमिश्नर एक्सीलेंस अवार्ड और कर्नल टू द साउथ अफ्रीकन पुलिस ऑनररी कर्नल फॉर लाइफ सम्मान से सम्मानित किया. उनके मानवीय कार्यों से प्रभावित होकर साउथ अफ्रीका की एक मात्र भारतीय मूल की एंबेसडर और महात्मा गांधी की पोती ईला गांधी ने उन्हें मॉडर्न गांधी कहा तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के दूसरे उच्चायुक्त गोपाल कृष्ण गांधी उन्हें 'अमिताभ बाबू' कहकर बुलाते हैं.

चार दशक में कमाया लोगों से सम्मान
आपकी जिंदगी में जब इतना ट्रामा खून खराबा रहा हो तो ख़ुद को मोटीवेट करने के भी कई मौके आते हैं. डॉ. अमिताभ मित्रा बताते हैं कि, ''जब भी वे बाहर जाते हैं तो लोग उनसे बहुत प्यार से पेश आते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं. कई लोगों को वह जानते तक नहीं हैं लेकिन लोग उनका सम्मान करते हैं. कहीं भी माल बाज़ार या पार्टी में जाने पर लोगों का सम्मान मिलता है तो लगता है लाइफ में कुछ अचीव किया है. हाल ही में साउथ अफ्रीका की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी ने उन्हें आने वाले इलेक्शन में टिकट देने के लिए चुना है, और अब उनकी एक नई पारी राजनीति में शुरू होने जा रही है.''

आज भी याद आता है ग्वालियर
बातचीत में बात ग्वालियर की भी निकली तो डॉ. मित्रा का कहना था कि, ''उनका ग्वालियर में आज कोई नहीं है ना रिश्तेदार ना घर लेकिन फिर भी अपने शहर से आज भी लगाव है, वे तीन साल पहले तक हर साल ग्वालियर आया करते थे. कुछ दोस्त हैं जिनसे मिलने जाया करते थे, उन्हें ग्वालियर याद आता है.'' उन्होंने अफ्रीका में अपने ईस्ट लंदन स्थित घर का नाम भी ग्वालियर रखा है. अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो ग्वालियर आना नहीं हो पा रहा है. लेकिन वे फिर ग्वालियर आने की चाहत रखते हैं, ग्वालियर की गलियों में घूमना, किलाला देखना हर उस जगह जाना चाहते हैं जहां उनका बचपन और उनकी जवानी गुजरी.''

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