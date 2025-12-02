ETV Bharat / bharat

मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में लॉयल्टी टेस्ट, लापता बच्चे का 5 दिन में सामने आएगा सच!

ग्वालियर के मोहनपुरा इलाके से 1 नवंबर को 3 साल रितेश घर के बाहर खेलते खेलते लापता हो गया था. दिन भर खोजने के बाद मायके में बच्चे के साथ रही मां सपना पाल परिवार को लोगों के साथ थाने पहुंचकर मासूम के अपहरण की सूचना दी. इसके बाद ग्वालियर आईजी और एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. करीब 500 लोगों ने बच्चे की खोज में सर्चिंग अभियान भी चलाया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने शक में बच्चे के पिता और माता पक्ष से गहनता से पूछताछ भी की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. थक हार कर पुलिस ने मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में पहुंची है.

ग्वालियर: बीते एक महीने से लापता 3 साल के मासूम रितेश पाल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. पुलिस की अलग टीमें बच्चे की पतासाजी में जुटी हैं, लेकिन उनके हाथ खाली है. इन सबके बीच बच्चे को खोजने के लिए पुलिस का अजीबो गरीब प्रयास देखने को मिला है. बच्चे की जानकारी जुटाने के लिए बच्चे के पिता पक्ष और माता पक्ष से जुड़े दोनों ही परिवारों के लोग और रिश्तेदारों के साथ जिन पर पुलिस को शक है. उनका मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में लॉयल्टी टेस्ट कराया गया है.

गिरगांव में महादेव का प्राचीन मंदिर है. इसे मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि "यहां कोई भी धरम उठाकर झूठी सौगंध नहीं खा सकता है. यदि कोई ऐसा करता है तो उसका नुकसान हो जाता है. धरम के लिए बाकायदा लिखा पढ़ी होती है और पंचायत बुलाई जाती है. इसी पंचायत में एक समय भी तय किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि झूठी कसम खाने का निर्णय उस समय अवधि के अंदर होने वाले नुकसान से तय होता है. ये नुकसान किसी की जान माल की हानि से तय होता है. पूर्व में के उदाहरणों के चलते मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत पर लोगों की गहरी आस्था है. इसी अदालत में पुलिस ने 3 साल के मासूम का केस भी पहुंचाया है.

दोनों पक्षों का बनाया गया पंचनामा (ETV Bharat)

मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में बना पंचनामा (ETV Bharat)

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उठाया गया 'धरम'

मंगलवार दोपहर रितेश की मां सपना पाल, मामा-मामी और नाना के साथ ही पिता दलवीर और उनके परिजनों को बुलाया गया था. इसके अलावा पुलिस के शक में शामिल टेकन सिंह, आशाराम समेत कुछ और लोग महादेव मंदिर पहुंचे थे. इसके बाद सभी पक्षों के लिखित पंचनामा बनाए गए. करीब तीन घंटों तक चली महादेव की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई. इसके बाद धरम उठाने (सौगंध) से पहले लिखे पंचनामा पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए गए. इसके बाद सभी पंचों के सामने धरम उठाया गया यानी एक एक कर सौगंध खाई गई.

महादेव मंदिर में लगी पंचायत (ETV Bharat)

महादेव की अदालत में 5 दिन में सामने आएगा सच

मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत के फैसले को बताते हुए पंचों में मुख्य पंच अमर सिंह के कहा, "रितेश पाल के केस में 50 हजार रुपये का धरम उठाया गया है. जिसके तहत 5 दिन की समय अवधि तय की गई है. यदि आने वाले 5 दिनों में यानी 6 दिसंबर शाम 6 बजे तक दोनों पक्षों में धरम उठाने वाले किसी भी शख्स का 50 हजार या उससे ज्यादा का नुकसान, जनहानि या पशु हानि होती है, तो उस पक्ष को दोषी माना जाएगा. उसकी सजा अलग से पंचायत द्वारा तय की जाएगी."

महादेव के मंदिर में कसम खाती मां (ETV Bharat)

मां ने बच्चे के लिए अपने भाइयों की खाई सौगंध

मासूम की मां सपना पाल ने कहा, "बच्चे को गुम हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है. इसलिए अब पुलिस से भरोसा उठा चुका है. अब महादेव से ही आस है बची है. बस भगवान ही बेटे को वापस ला सकते हैं." सपना पाल का आरोप है कि "बच्चे को गायब करने में पति दलवीर और ससुराल वालों का हाथ है." बच्चे की मां का कहना है कि, "अगर बच्चे के गायब होने में उसका हाथ हो तो महादेव की सजा के अनुसार उसके दोनों भाइयों की मौत हो जाएगी और अगर भाई और भाभी में से किसी का हाथ होगा यो उनके बच्चे मर जाएंगे."

1 महीने से लापता बच्चा (ETV Bharat)

माता पिता के साथ संदेहों ने भी खाई कसम

पिता दलवीर का कहना है कि, "दोनों पक्षों ने बच्चे को लेकर कसम खाई है. उन्हें विश्वास है कि भगवान की कृपा से बच्चे का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा." वहीं बच्चे की मामी ज्योति पाल ने कहा कि "उन्होंने अपने तीनों बच्चों की कसम महादेव पर खाई है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है. अगर ये गलत हो तो इसका दंड मिले." परिजन के अलावा मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में पुलिस के संदेहियों ने भी धरम उठाया है.

पुलिस ने दी थी मंदिर में कसम खाने की सलाह

ईटीवी भारत से बातचीत में बच्चे की मां सपना पाल ने बताया कि, "मजिस्ट्रेट महादेव पर कसम खाने की बात क्राइम ब्रांच की एक महिला अधिकारी रचना कंसाना द्वारा कही गई थी. उन्होंने कहा था कि अगर दोनों पक्ष गिरगांव महादेव के मंदिर पर कसम खा लेंगे तो वे उनसे सहमत होंगे और दूसरी तरफ कार्रवाई करेंगे. दोनों पक्षों को पिछले हफ्ते भी मजिस्ट्रेट महादेव पर बुलाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के न आने से उस दिन धरम नहीं उठाया जा सका था. इसीलिए मंगलवार को एक बार फिर दोनों पक्षों पर सौगंध उठाने बुलाया गया था."

'मंदिर जाना बच्चे के परिजन का निजी निर्णय'

हालांकि, जब धरम उठाया गया तब पुलिस मौके पर नहीं आई, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए तब पुलिस ने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की है. वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनिवाल का कहना है कि "बच्चे के माता पिता और परिजन उसके बारे में अपने तरीके से जानकारी जुटाने के लिए स्वतंत्र हैं. मंदिर जाने का यह उनका निजी निर्णय है."