हर्बल ड्रिंक शुगर की टेंशन करेगा खत्म, कंट्रोल होगा डायबिटीज, प्रोफेसर को मिला पेटेंट
ग्वालियर की डॉ. रुपाली दत्त ने तैयार किया हर्बल ड्रिंक, 21 प्रतिशत तक कम हुआ लोगों का शुगर लेवल, सफल ट्रायल के बाद मिला पेटेंट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 9:06 PM IST
ग्वालियर: ब्लड शुगर यानी डायबटीज अब एक वैश्विक समस्या बन चुकी है. भारत में भी इसके आंकड़े चिंताजनक है. लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित हैं. अब तक ज्यादातर लोग दिनचर्या में बदलाव के साथ एलोपैथी दवाओं और इन्सुलिन के जरिए अपनी डायबटीज नियंत्रित करते हैं, लेकिन ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की एक गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर रुपाली दत्त ने मधुमेह नियंत्रण के लिए प्राकृतिक दवा खोजने का दावा किया है. उनका दावा है कि उनकी रिसर्च से तैयार एक हर्बल ड्रिंक से मरीजों को ब्लड सुगर में फायदा मिल रहा है.
जीवाजी विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी हैं डॉ रूपाली दत्त
डॉ. रुपाली दत्त पीएचडी होल्डर हैं और ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बतौर गेस्ट फैकल्टी पदस्थ हैं. वे यहां सेंटर फॉर आयुर्वेदिक ट्रांसलेशनल रिसर्च फैसिलिटी में अपनी शोध भी करती हैं. डायबटीज पर लगभग 7 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा हर्बल ड्रिंक तैयार किया. जिसके सेवन से डायबटीज के मरीजों में ब्लड सुगर नियंत्रण में फायदा मिला है.
पपीते के पत्तों से तैयार किया प्रोडक्ट
ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. रूपाली दत्त ने बताया कि, "पपीते के पत्तों को फर्मेंट कर एक प्रोडक्ट तैयार किया है. जो एक हर्बल ड्रिंक है. यह प्रोडक्ट डायबटीज में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है. इसका रिसर्च ट्रायल 90 डायबटिक मरीजों पर किया है. इस रिसर्च में देख गया की, इन मरीजों का ब्लड सुगर काफी हद तक कम हुआ है."
डायबटीज के 90 मरीजों पर ट्रायल, 21 फीसदी तक कम हुई शुगर
डॉ रुपाली दत्त ने बताया कि, इस रिसर्च के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय में ही रजिस्टर 500 डायबटीज के मरीजों में से 90 लोगों का चयन किया गया था. जिन्होंने अपनी सहमति दी तो उनका ब्लड सुगर टेस्ट एचबीए1सी (HBA1C) कराया गया. इसके बाद तीन महीने तक उन्हें ये हर्बल ड्रिंक पिलाया गया. तीन महीने बाद दोबारा उनका सुगर टेस्ट कराया गया तो, पाया गया कि, उनका ब्लड शुगर लेवल 21 प्रतिशत तक कम था."
डायबटीज ही नहीं अन्य बीमारियों में भी फायदेमंद
उन्होंने बताया कि यह एक लिक्विड फॉर्म दवा है. जिसे सुबह-शाम खाली पेट लिया जाता है. जैसा कि यह एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है. इसलिए इसे स्टोर कर भी रखा जा सकता है. ये जल्दी खराब नहीं होता. इसके साथ-साथ जिन मरीजों पर इसे टेस्ट किया गया था, उनमें ये भी देखा गया कि इस हर्बल ड्रिंक से ना सिर्फ ब्लड शुगर कम हुआ, बल्कि लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी इन्हें काफी फायदा मिला. ऐसे में ये हर्बल ड्रिंक मरीजों के लिए कई मायनों में कारगर साबित होगा.
हर्बल ड्रिंक का कराया पेटेंट, जल्द मरीजों को होगा उपलब्ध
इस प्रोडक्ट से डायबटीज के मरीजों को मिले फायदे को देखते हुए डॉक्टर रूपाली दत्त ने अपने हर्बल ड्रिंक को पेटेंट कराने का फैसला लिया. इसके लिए नेशनल लेवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट अप्लाई किया. जिसमे उन्हें ऑनलाइन पेटेंट मिल चुका है और अब वे इसके सर्टिफाइड होने का इंतजार कर रही हैं. इसके बाद वे इसे मार्केट में लाने की तैयारी में हैं. जिससे कि जो भी मेहनत डायबटीज मरीजों के लिए की है, वह बाजार में उनके लिए उपलब्ध हो सके.