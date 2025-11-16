ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में भीषण हादसा, हाईवे पर रेत से भारी ट्रॉली में घुसी कार, 5 लोगों की मौत

ग्वालियर झांसी हाइवे पर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, कटर से काटकर कार से निकाले शव.

5 PEOPLE DIED ROAD ACCIDENT GWALIOR
मध्य प्रदेश में भीषण हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:56 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में रतलाम के बाद ग्वालियर में रविवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. फॉर्च्यूनर गाड़ी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई. हादसे में 5 लोगों की जान चली गई. घटना रविवार सुबह करीब 6:30 की बताई जा रही है. ग्वालियर से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्वालियर झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर में सवार युवक उत्तर प्रदेश के झांसी से ग्वालियर लौट रहे थे. वे झांसी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए.

ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार कार
ग्वालियर लौटते समय जब फॉर्च्यूनर कार ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर पहले मालवा कॉलेज के मोड़ पर थी. उसी समय सामने से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई. चूंकि फॉर्च्यूनर इतनी रफ्तार में थी कि, संभलने का भी मौका ही नहीं मिला और सीधा ट्रॉली में जा घुसी. हादसे के समय कार के एयरबैग्स तो खुले लेकिन रफ्तार की वजह से एयरबैग्स भी फट गए. घटना में मौके पर भी कार सवार पांचों युवकों की मौत हो गई.

कटर से काटकर कार से निकाले शव (ETV Bharat)

कटर से काटकर कार से निकाले शव
जानकारी लगते ही पुलिस और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, तो पाया कि पांचों युवकों के शव कार में फंसे हुए थे. जिसके बाद कार को कट्टर मशीन के जरिए काट कर शवों को बाहर निकाला गया. हादसे में मरने वाले सभी ग्वालियर के बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है.

GWALIOR JHANSI HIGHWAY ACCIDENT
हादसे में कार के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

ओवरस्पीडिंग की वजह से हादसा
ग्वालियर सीएसपी हिना खान का कहना है कि, "हादसे की वजह प्रथम दृष्ट्या ओवरस्पीडिंग लग रही है, मरने वाले युवक ग्वालियर के ही रहने वाले हैं. जिनके नाम पतों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. अंदाजा लगाया जा रहा है इस घटना के समय फॉर्च्यूनर कार की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रतिघंटा रही होगी. जिसकी वजह से एयरबैग खुल कर फट गए और हादसे में किसी की जान बचने की संभावना खत्म हो गई."

रतलाम में भी गई थी 5 की जान
शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर की झपकी लगने से एक्सप्रेसवे से उतरकर खाई में जा गिरी थी थी. जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी. 48 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश में यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है.

Last Updated : November 16, 2025 at 12:04 PM IST

ETV Bharat Logo

