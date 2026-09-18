ग्वालियर में गुजरी महल का खजाना, पैरों में ड्रैगन, हाथ में फरसा, गणपति का अनोखा कलेक्शन
ग्वालियर किले के गुजरी महल में मौजूद हैं 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का अद्भुत खजाना. प्रतिमाएं हैं बेशकीमती. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 3:27 PM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश का ग्वालियर किला अपने आप में इतिहास को समाए है. इसी किले के गुजरी महल में बने पुरातत्व संग्रहालय में इतिहास से जुड़ी कई अनोखी प्रतिमाएं व उनके अवशेष भी देखने मिलते हैं. लेकिन यहां बनी गणेश गैलरी अपने आप में अद्भुत है. भगवान गणेश की तेरह पाषाण प्रतिमाएं इस संग्रहालय में मौजूद हैं, जो 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच की हैं. इन अनोखी प्रतिमाओं को अलग-अलग क्षेत्रों से यहां लाया गया था, वहीं एक प्रतिमा ऐसी है, जिसे नेपाल से लाया गया और इस प्रतिमा में भगवान गणेश के पैरों के पास चूहे के साथ एक ड्रैगन भी नजर आता है.
अनोखे हैं नृत्य मुद्रा वाले गणेश, हाथ में है फरसा
गुजरी महल में ऐसी ही एक और संरक्षित गणेश प्रतिमा है, जो 13 वीं शताब्दी की है, ये प्रतिमा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इस प्रतिमा में गणेश जी अष्ट भुजधारी हैं और नृत्य मुद्रा में हैं. एक और खास बात ये है कि गणेश जी की इस प्रतिमा में हाथ में परसु यानी फरसा है और दूसरे हाथ में कलम है. एक हाथ से गणेश जी मोदक खा रहे हैं और दूसरी ओर नृत्य मुद्रा में हैं. ग्वालियर गुजरी महल संग्रहालय के इंचार्ज सपन साहू बताते हैं कि, म्यूजियम की गणेश गैलरी में 7वीं शताब्दी से लेकर 13 वीं शताब्दी तक की कुल 13 प्रतिमाएं हैं. जो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाती हैं.
7वीं से 13वीं शताब्दी की अनोखी मूर्तियां
ग्वालियर गुजरी महल संग्रहालय के इंचार्ज सपन साहू बताते हैं, म्यूजियम की गणेश गैलरी में 7वीं शताब्दी से लेकर 13 वीं शताब्दी तक की कुल 13 प्रतिमाएं हैं. जो भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूपों को दर्शाती हैं. इनमें बाल गणेश, बैठे हुए गणेश, नृत्य करते गणेश और स्थानक मुद्रा वाले गणेश हैं. नृत्य मुद्रा वाले भगवान गणेश की प्रतिमा मुरैना जिले में स्थित पढ़ावली क्षेत्र से मिली थी. ये प्रतिमाएं कच्छपघात राजवंश के समय बनवाई गईं थी. उनका स्वरूप और कारीगरी उनकी पहचान दर्शाती हैं. गणेश प्रतिमा पर आभूषणों की बारीक कारीगरी आज भी स्पष्ट दिखाई देती है.
गणेश नृत्य मुद्रा में क्यों बनवाए गए इस सवाल पर संग्रहालय इंचार्ज सपन साहू का कहते हैं, '' भगवान गणेश बेहद चंचल और नटखट थे, और जब वे मोदक खाते तो मस्ती और नृत्य करते थे. उस मनमोहक दृश्य को इन प्रतिमाओं में नृत्य के साथ दिखाया गया है. इसी लिए प्रतिमा में नृत्य करते हुए गणेश जी के साथ निचले हिस्से में उनका मूषक और ढोल बजता सेवक भी दिखाई देता है.''
अद्भुत हैं ड्रैगन वाले पंचमुखी गणेश
गणेश जी की पाषाण प्रतिमाओं के अलावा एक खास कांस्य प्रतिमा भी इस संग्रहालय में गणेश जी की है. ये प्रतिमा पंचमुखी गणेश की है, जिसमें एक ड्रैगन भी भगवान के पैरों के पास नजर आता है. ये प्रतिमा 16वीं शताब्दी में नेपाल से लाई गई थी. इस प्रतिमा में गणेश जी के पांच मुख एक रेखा में नहीं हैं बल्कि अलग-अलग दिशाओं में हैं. जबकि उनके मुकुट के ऊपर उनका पांचवा चेहरा नजर आता है. इस प्रतिमा में गणेश जी की सवारी इसे और भी अनोखा बनाती है. इस प्रतिमा में गणेश जी के पैरों में मूषक के साथ साथ ड्रैगन भी दिखाई देता है. यह प्रतिमा संग्रहालय बनने के समय संग्रहालय को सौंपी गई थी. ये प्रतिमा नेपाल और भारत के संबंधों को भी दर्शाती है.
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बाल रूप के गणेश में दिखती है नटखट छवि
पंचमुखी गणेश के अलावा बाल गणेश की प्रतिमा भी अपने आप में अनोखी है. इस प्रतिमा में भगवान गणेश का बाल रूप दर्शाया गया है. वे एक हाथ में मोदक को छिपा रहे हैं और उनकी नटखट छवि इस प्रतिमा में दिखायी देती है. इसके अलावा एक प्रतिमा शक्ति गणेश की भी है, जिसमें भगवान गणेश पत्नी सिद्धि के साथ विराजमान हैं. दोनों ही सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, ये प्रतिमा पुरातत्व विभाग को विदिशा में खुदाई के दौरान मिली थी. यह प्रतिमा भी 13वीं शताब्दी की बताई जाती है. इनके अलावा म्यूजियम की सबसे पुरानी गणेश प्रतिमा मंदसौर से लाई गई है, इस प्रतिमा में भगवान गणेश बैठे हुए हैं, यह 7 वीं शताब्दी की है.