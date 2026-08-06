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ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंकने का आरोप, हिरासत में असिस्टेंट प्रोफेसर, इंटेलिजेंस एक्टिव

ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन गेट पर युवक ने फेंका पेट्रोल बम, आरोपी मानसिक रूप बीमार, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा जांच शुरु. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Gwalior Airforce Station Petrol bomb throwing
ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पेट्रोल बम से हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन गेट पर एक युवक ने पेट्रोल बम फेंक दिया, घटना से अचानक गेट पर अफरातफरी मच गई. आतंकी हमले की आशंका में गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अलर्ट होते ही युवक को घेर कर पकड़ लिया. लेकिन अति संवेदनशील इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए. शुरुआती पूछताछ में युवक मानसिक रूप से बीमार लग रहा है.

दरअसल, ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके में स्थित भारतीय वायु सेना के एयरफोर्स स्टेशन के महाराजपुरा स्थित चंबल गेट पर एक सिरफिरे युवक ने जमकर उत्पात मचाया. युवक ने बीयर की खाली बोतल में पेट्रोल भर कर पेट्रोल बम बनाया और आग लगाकर एयरफोर्स स्टेशन गेट पर फेंक दिया.

ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पेट्रोल बम से हमला (ETV Bharat)

महाराजपुरा पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया

अचानक पेट्रोल बम गिरने से गेट पर मौजूद वायुसेना के जवान अलर्ट हो गए और तुरंत बाहर मौजूद सिरफिरे युवक को धर दबोचा. इस घटना से जहां आस-पास के इलाके में भी दहशत हो गई वहीं घटना के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफेंड इंटेलिजेंस सहित खुफिया एजेंसिया भी अलर्ट मोड पर आ गई. वायुसेना के जवानों ने घटना की पुलिस को सूचना दी जिसके बाद महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

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वाराणसी निवासी आरोपी ने भोपाल से किया था एमटेक

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में युवक ने अपना नाम राकेश कुमार (बदला हुआ नाम) बताया है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है, आरोपी भोपाल के मेनिट से एमटेक किए हुए है साथ ही वह अपने आप को आंध्र प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होना बता रहा है. हालांकि, पुलिस अभी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है. मामले को लेकर महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल का कहना है कि "युवक से पूछताछ में वह उटपटांग बातें कर रहा है. उसकी बातों को सुनकर स्पष्ट है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. वह पुछले आठ वर्षों से मानसिक विक्षिप्त हो कर इधर उधर घूमता रहता है."

मानसिक आरोग्य शाला में कराया युवक को भर्ती

थाना प्रभारी का कहना है कि, पुलिस द्वारा आरोपी युवक के संबंध में ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में भर्ती कराने का आवेदन किया गया है जिस पर आवेदन स्वीकार कर चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट ने युवक का मानसिक परीक्षण करने के बाद उसे मानसिक आरोग्य शाला में भर्ती करने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन किया जा चुका है.

Last Updated : August 6, 2026 at 4:50 PM IST

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