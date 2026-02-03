ETV Bharat / bharat

बेहद खतरनाक है विल्सन डिजीज, ये दुर्लभ बीमारी पहली स्टेज से आगे बढ़ी तो जानलेवा

ग्वालियर में विल्सन रोग से पीड़ित 12 साल की बच्ची. ये बीमारी लाखों में किसी को. विल्सन बीमारी क्यों, कैसे होती, लक्षण क्या हैं? जानिए

Gwalior girl Wilson disease
बेहद खतरनाक है विल्सन डिजीज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 2:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में 12 साल की बच्ची आई. ये बच्ची बीमार थी. हाथ-पैरों में कंपन, शरीर में अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी थी. उसके लक्षण देख कर डॉक्टर्स ने कहा यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है. स्पेशलिस्ट से इस बच्ची को लेकर बातचीत की गई, जिनकी सलाह पर करायी जांचों में पता चला कि बच्ची 'विल्सन डिसीज़' से पीड़ित है, ये ऐसी दुर्लभ बीमारी है, जो लाखों में एक बच्चे को होती है.

पीड़ित बच्ची का उपचार जारी, सेहत में सुधार

न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश उदैनिया ने बताया "हाल ही में 12 साल की बच्ची में विल्सन डिज़ीज़ का पता चला है. इस मरीज में असामान्य व्यवहार और इन्वॉलेंट्री मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी. इसके बाद बच्ची के जींस की जांच कराने पर यह 'विल्सन डिज़ीज़' से पॉजिटिव आई. उसका इलाज चल रहा है और अब हालत में सुधार है. उसे घर भेज दिया गया है, जिससे अस्पताल में किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में कई तरह के मरीज आते हैं."

गजराराजा मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश उदैनिया (ETV BHARAT)

क्या है 'विल्सन डिज़ीज़' बीमारी ?

विल्सन डिज़ीज़ जेनेटिक (वंशानुगत) बीमारी है. जो रोगी के शरीर में मौजूद ATP7B जीन की वजह से होता है. ये जीन मरीज के माता और पिता के ज़रिए बच्चे में ट्रांसफर होता है. जिन माता-पिता के शरीर में यह पहले से मौजूद रहा होगा. डॉ दिनेश उदैनिया कहते हैं "हमारे शरीर में सारी क्रियाएं एंजायम्स के ज़रिए होती हैं. ATP7B जीन सेरुलोप्लास्मिन (ceruloplasmin) एंजायम की शरीर में कमी कर देता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा कॉपर को घोलने का काम करता है."

इस कमी की वजह से शरीर में आने वाले एक्स्ट्रा कॉपर का मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होता और यह बचा हुआ कॉपर शरीर के अलग-अलग अंगों में इकट्ठा होने लगता है और मरीज को भारी नुकसान पहुंचता है. यह बीमारी बहुत रेयर है, एक लाख में किसी एक को होती है."

Gwalior girl Wilson disease
विल्सन बीमार क्यों, कैसे होती (ETV BHARAT)

कितनी खतरनाक है विल्सन डिज़ीज़?

अगर समय पर अगर डिटेक्ट ना हो तो विल्सन डिज़ीज़ खतरनाक बीमारी है. इस रोग में बच्चे के शरीर के जिन अंगों में इसके लक्षण आते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने लगता है. डॉ उदैनिया के मुताबिक "एंजाइम की कमी से एक्स्ट्रा कॉपर जब शरीर से घुलकर बाहर नहीं निकलता तो यह विशेष रूप से लिवर में इकट्ठा होता है और दिमाग़ के बेसल गेंगलियर के हिस्से में जमा होने लगता है. जिसकी वजह से इस बीमारी के लक्षण आते हैं."

कभी-कभी यह आंखों में भी जमा हो जाता है, जिसमें आंख के कॉर्नियां के आसपास एक केसर फ़्लीस्चर (KF) रिंग बन जाती है, जो भूरे रंग की होती है. कहा जा सकता है कि शरीर के जिन अंगों में ये जमा होता जाएगा, उसके लक्षण भी वहां दिखाई देने लगेंगे. अगर यह लिवर में इकट्ठा हो तो लिवर ख़राब हो सकता है. उस स्थिति में लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय होता है.

शरीर में किन वजहों से पहुचता है कॉपर?

शरीर के लिए कॉपर यानी तांबा एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है. यह आयरन के साथ मिलकर ह्यूमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है. शरीर में कॉपर की मात्रा ऐसे भोजन से पहुंचती है, जिनमे कॉपर की मात्रा में हो, जैसे चॉकलेट खासकर डार्क चॉकलेट, काबुली चना, सोयाबीन, अन्य बीन्स, आलू, काजू , मशरूम, हरी पालक आदि में कॉपर की भरपूर मात्रा होती है. इनका सेवन शरीर में तांबे की पूर्ति करती है.

Gwalior girl Wilson disease
विल्सन बीमारी के लक्षण (ETV BHARAT)

लेकिन अगर किसी को 'विल्सन रोग' हो तो इन चीज़ों से मिलने वाला कॉपर का पूरा मेटाबोलिज्म नहीं हो पाता और वह शरीर में इकट्ठा होने लगता है. डॉ. उदैनिया का कहना है "जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिये लेकिन जिनको विल्सन रोग नहीं होता, वे सामान्य रूप से इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं."

विल्सन डिज़ीज़ के लक्षण भी जान लें

विल्सन डिज़ीज़ को कैसे पहचाना जाता है, इसके लक्षण क्या हैं. डॉ दिनेश उदैनिया के मुताबिक़ "इस बीमारी की जांच हर जगह उपलब्ध नहीं होती. ऐसे में इसके सिम्प्टम से मरीज को पहचानने में मदद मिलती है. लिवर से जुड़े लक्षणों में मरीज में थकान, भूख न लगना, उलटी, पीलिया, पेट और पैरों में सूजन की समस्या होती है. मस्तिष्क प्रभावित होने पर हाथ पैरों में कंपकंपी, शरीर में अकड़न, बोलने या निगलने में परेशानी, संतुलन बिगड़ना, अनियंत्रित हरकतें व्यवहार में बदलाव दिखने लगते हैं. आंखों की पुतली के चारों ओर ब्राउन या तांबे के रंग का रिंग भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है."

पहले स्टेज पर विल्सन डिज़ीज़ का इलाज संभव है

डॉ दिनेश उदेनिया के मुताबिक "विल्सन डिज़ीज़ खतरनाक लेकिन समय रहते अगर इसे डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज संभव है, ये दूसरे एंजाइम डेफिशियेंसी की तरह लाइलाज नहीं है. यदि केस बिगड़ जाए या इसे समय पर डिटेक्ट ना किया जा सके तब इसमें लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है. अन्यथा बच्चों के लिए दवाएं हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. और उनकी बदौलत बच्चे हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो जाते हैं."

TAGGED:

DANGEROUS WILSON DISEASE RARE
GAJRA RAJA MEDICAL COLLEGE
WILSON DISEASE TREATMENT
WILSON DISEASE SYMPTOMS
GWALIOR GIRL WILSON DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.