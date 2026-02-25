ETV Bharat / bharat

Green Gold: असली सोने जैसे दिखते हैं बांस से बने आभूषण, खूब मुनाफा भी

मेघाली दास ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वह पूरे असम में कई लोगों को बांस के गहने बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं. मेघाली दास लोगों के बनाए प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती हैं. इस ट्रेनिंग ने कई लोगों को नौकरी ढूंढने के बजाय आत्मनिर्भर बनने में मदद की है.

असम और उत्तर-पूर्व भारत में बांस आसानी से मिल जाता है, यहां बांस की अलग-अलग तरह की किस्में मिलती हैं. स्थानीय बाजार में करीब 120 रुपये का बांस 50,000 रुपये का मुनाफा करवा सकता है, यह कैसे करें? उद्यमी मेघाली दास के पास इसका तरीका है.

गुवाहाटी: इंसानों के लिए बांस प्रकृति का एक वरदान है, जिनका हम अपनी जिंदगी में कई तरीकों से इस्तेमाल करते आए हैं. बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है. असम के गुवाहाटी की सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी मेघाली दास की एक पहल उनकी क्रिएशन्स से कई लोगों को पंख दे रही है, उनके बांस के आभूषण असली सोने की तरह बहुत ध्यान खींच रहे हैं.

इसे सब ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं, इस इलाके के कई क्रिएटर बांस से पर्दे, फ्लोर मैट, कपड़े, सजावट की चीजें बना रहे हैं. इस इलाके में बांस का इस्तेमाल घरेलू चीजों में बहुत अधिक होता है.

मेघाली दास न केवल राज्य भर के युवाओं को, बल्कि गुवाहाटी सेंट्रल जेल के कैदियों को भी बांस से गहने बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं.

वह कहती हैं कि बांस के सभी हिस्सों का इस्तेमाल गहने बनाने के लिए किया जा सकता है, वह राज्य में आत्मनिर्भरता का एक आर्थिक आंदोलन बनाने के लिए सभी को मुफ्त ट्रेनिंग दे रही हैं. उन्होंने आगे कहा, "बांस के पेड़ में कई संभावनाएं हैं, बांस को सोना कहा जाता है, बांस से कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. असम या उत्तर-पूर्व भारत में काफी बांस है. बांस से कई तरह के गहने बनाए जा सकते हैं. यह हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला एक कीमती सामान है."

उन्होंने यह भी बताया कि एक बांस से 50 हजार रुपये तक का मुनाफा हो सकता है. बांस के गहने बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती, इसे सिर्फ धैर्य से बनाया जा सकता है. बांस से और ज्यादा डिजाइन के गहने कैसे बनाए जाएं, इस पर रिसर्च चल रही है.

बांस से बने गहनों की कीमत डिजाइन की कीमत और उसे बनाने में की गई मेहनत के आधार पर 50 रुपये से 5000 रुपये तक तय की गई है. बांस के प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने की मेघाली दास की यह पहल राज्य में लोगों का ध्यान खींच रही है.

