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असम के गुवाहाटी में ताबड़तोड़ गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, एक शख्स घायल...जांच में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ians )

गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी शहर के बीचों-बीच शाम को एक भयानक घटना हुई. खबर के मुताबिक यहां बोरा सर्विस के होटल बिलास इन में बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

शहर के बीचों-बीच हुई इस गोलीबारी की घटना से लोगों में काफी नाराजगी है. हमलावर गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए. घटना के बाद, घायलों को अस्पताल ले जाया गया. उनमें से दो को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) ले जाया गया. उनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, सत्येंद्र पाठक (42) नाम के एक और व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है.