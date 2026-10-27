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गुवाहाटी हत्याकांड: असम पुलिस ने SIT का गठन किया, आरोपी घनकांत गोगोई को लेकर बड़े खुलासे

गुवाहाटी के एक होटल में हुई गोलीबारी के बाद जुटी भीड़ की तस्वीर ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम पुलिस ने सोमवार को यहां एक होटल में गोलीबारी में पांच लोगों की मौत तथा एक अन्य के घायल हो जाने के एक दिन बाद इस घटना की जांच के लिए मंगलवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.

एक सरकारी बयान के मुताबिक, संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन एसआईटी का नेतृत्व करेंगे. एसआईटी के अन्य सदस्यों में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-मध्य) शाम्भवी मिश्रा, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-अपराध) देबजीत नाथ, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसीपी-मध्य) विकू अचुमी, पलटन बाजार थाने के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक कुलेशज्योति भुइयां और उसी थाना क्षेत्र के उपनिरीक्षक अविनाश दास हैं.

इस घटना में कुल पांच लोगों की जान गई है, जबकि एक व्यक्ति का अभी भी GMCH में इलाज चल रहा है. मृतकों का विवरण:

घटना क्या थी? 26 अक्टूबर 2026 को रात लगभग 9 बजे पलटन बाजार पुलिस स्टेशन को गुवाहाटी के लचित नगर स्थित होटल बिलास इन में कई राउंड गोलीबारी होने की सूचना मिली. पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। वहां पहुंचने पर, होटल के रिसेप्शन एरिया में चार लोग मृत पाए गए, जबकि दो अन्य लोग होटल के पास वाली सड़क पर घायल अवस्था में मिले. घायलों को तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई.

बता दें कि, गुवाहाटी के होटल बिलास इन में सोमवार रात हुई गोलीबारी की घटना अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है. अपनी तरह की इस पहली घटना में जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत कुल पांच लोगों की जान चली गई. इस बीच घटना के आरोपी घनकांता गोगोई (यानी हत्यारे) के जीवन के कई अनजाने पहलू सामने आए हैं. असम पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर, शहर के बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल बिलास इन से हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने बताया कि घटना के तत्काल बाद पट्टेदार घनकांत गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, उसके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था.

बयान में कहा गया है कि 'इस घटना की गंभीरता को देखते हुए' एक गहन, वैज्ञानिक तथा त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए इस विशेष जांच दल का गठन किया गया है. सोमवार रात गुवाहाटी में बोरा सर्विस इलाके के होटल ‘बिलास इन’ में संपत्ति के मालिकों और पट्टेदार (लीजहोल्डर) के बीच विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.

5. नारायण दास (48), बरपेटा के निवासी.

घायल: सत्येंद्र पाठक (43), बरपेटा के निवासी, जिनका फिलहाल GMCH में इलाज चल रहा है.

हत्या के आरोपी की पहचान घनकांत गोगोई (34) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से डिब्रूगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल गुवाहाटी के सावकुची में रहता है.

गुवाहाटी पुलिस की शुरुआती जांच के नतीजे क्या हैं?

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना 'होटल बिलास इन' की लीज (पट्टे) और उसके प्रबंधन से जुड़े विवाद के कारण हुई. होटल के मालिकों ने 10 सितंबर 2025 को आरोपी के साथ पांच साल का लीज समझौता किया था, जिसमें लगभग 1.8 लाख रुपये का मासिक किराया तय हुआ था. आरोपी द्वारा प्रॉपर्टी के नवीनीकरण (रेनोवेशन) के बाद, परिसर के इस्तेमाल और कुछ सुविधाओं को लेकर विवाद पैदा हो गया.

इन मुद्दों को सुलझाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 की शाम को होटल में एक बैठक रखी गई थी. लेकिन, बैठक के औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी ने छह लोगों पर गोली चला दी.

बाद में आरोपी को बसिष्ठा पुलिस थाना क्षेत्र से ढूंढ निकाला गया और पुलिस हिरासत में ले लिया गया. अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है. घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है, और वैज्ञानिक जांच तथा सबूत जुटाने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों को काम पर लगाया गया है. मौके से प्वाइंट 32 कैलिबर के कई खाली कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. फिलहाल, जांच अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं.

विशेष जांच दल (SIT) का गठन

घटना की गंभीरता को देखते हुए एक गहन, वैज्ञानिक और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी इस घटना की व्यापक जांच करेगी, जिसमें फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच, गवाहों के बयान, गोलीबारी की परिस्थितियों और मामले से जुड़े अन्य सभी पहलुओं का विश्लेषण शामिल होगा. घटनाक्रम के पूरे सिलसिले और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

आरोपी एक आदतन अपराधी है

असम के डिब्रूगढ़ और जोरहाट जिलों से ईटीवी भारत के संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार, गुवाहाटी हत्याकांड का आरोपी घनकांत गोगोई एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं.

आरोपी घनकांत गोगोई ने अपने आधार कार्ड में डिब्रूगढ़ जिले के एक पते का इस्तेमाल किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कोई पता मौजूद ही नहीं है जहां वह कभी रहा हो. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनकांत गोगोई ने जमीन के मामलों में कई लोगों को धोखा दिया है और फर्जी पतों का इस्तेमाल करके लोन लेकर वित्तीय धोखाधड़ी भी की है.

साल 2024 में जोरहाट जिले में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जहां उसने एक घर किराए पर लिया और फिर हथियार दिखाकर मकान मालिक को ही धमकाया कि वह घर अब उसका है. जब मकान मालिक घनकांत द्वारा दी गई धमकी की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा, तो वह और उसका परिवार वहां से भाग गए.

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