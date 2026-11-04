ETV Bharat / bharat

गुवाहाटी होटल गोलीबारी मामले का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर

घनकांत गोगोई को मंगलवार को गुवाहाटी में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. ( ANI )

गुवाहाटी: गुवाहाटी होटल शूटआउट के मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई (34) की मंगलवार को पुलिस फायरिंग में मौत हो गई, जब वह कथित तौर पर भागने की कोशिश कर रहा था.

इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पापोरी चेतिया ने कहा कि एनकाउंटर गौरीसागर इलाके में हुआ, जब उसे एक अलग केस के सिलसिले में शिवसागर लाया जा रहा था.

इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था. मृतकों की पहचान भूदेव भराली (65), उनकी बहन हेलेना (58), उनके बेटे देबार्षी कश्यप (39) और बहू रिनिका कश्यप (30), और परिवार के कर्मचारी नारायण दास (48) के रूप में हुई थी. वहीं परिवार का ड्राइवर सत्येंद्र पाठक गोलीबारी में घायल हो गया था.

गोगोई पर जिस गोलीबारी का आरोप है, वह 26 अक्टूबर, 2026 की रात को गुवाहाटी के उलुबारी सर्विस एरिया में होटल बिलास इन में हुई थी.

एसएसपी ने कहा, "गोगोई एक आपराधिक मानसिकता वाला आदमी था. वह हमारे ऑफिसर्स के लिए खतरा था. बचाव के लिए आईओसी के व्यक्तिगत सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली चलानी पड़ी."

एसएसपी ने बताया कि गोगोई को गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. चेतिया ने बताया कि घायल पुलिस अधिकारी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है.

एसएसपी ने कहा, "वह एक प्रशिक्षित शूटर और अलग-अलग हथियारों का अनुभवी व्यक्ति था. जब वह शौच के लिए पुलिस गाड़ी से उतरा, तो उसने हमारे जांच अधिकारी (IO) का सर्विस हथियार छीनने की कोशिश की. इस दौरान आरोपी के साथ हाथापाई हुई और हमारा ऑफिसर बुरी तरह घायल हो गया. हमारे ऑफिसर को बचाने के लिए शिवसागर सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज के पीएसओ को गोली चलानी पड़ी."

गोगोई को मंगलवार को शिवसागर पुलिस ने 2024 के बैंक धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार किया था. होटल फायरिंग मामले में गुवाहाटी की एक कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

शुरुआती पुलिस जांच में प्रॉपर्टी मालिकों और लीजहोल्डर घनकांत गोगोई के बीच लीज एग्रीमेंट और किराए के पेमेंट को लेकर विवाद की बात सामने आई है. गोगोई को शूटिंग के तुरंत बाद पकड़ लिया गया और उसके पास से एक लाइसेंसी .32-बोर पिस्तौल बरामद की गई.

एसएसपी चेतिया ने कहा कि झड़प के दौरान आईओ के हथियार से तीन गोलियां चलीं, हालांकि उनमें से कोई भी किसी को नहीं लगी. एक गोली पुलिस की गाड़ी में लगी. दूसरी तरफ गोगोई का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था. पीटीआई ने डॉक्टर के हवाले से बताया, "उनके दिल के पास गोली लगी थी. उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था."

जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसकी जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि यह केस पंजाब नेशनल बैंक के उस समय के मैनेजर देबब्रत बुरागोहेन ने 2024 में शिवसागर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था.

चेतिया ने कहा, "मामले की जांच पहले से ही चल रही थी और आरोपी की गिरफ्तारी बाकी थी. हम उसे ढूंढ रहे थे. कल रात, हमने उसे हिरासत में ले लिया और उसे शिवसागर लाया जा रहा था."

असम पुलिस ने फायरिंग की घटना की जांच के लिए छह सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. वहीं मृत गोगोई के परिवार का आरोप है कि हमला प्लान किया गया था और उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

हालांकि, शहर के बीचों-बीच हुई हत्याओं के कुछ ही दिनों के अंदर एसआईटी के तीन सदस्यों को गुवाहाटी से ट्रांसफर कर दिया गया. सोमवार को आरोपी को भारी सुरक्षा के बीच क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए साइट पर ले जाया गया.

पुलिस के बयान के अनुसार, भराली परिवार ने 10 सितंबर, 2025 को आरोपी के साथ लगभग 1.8 लाख रुपये महीने के किराए पर पांच साल का लीज एग्रीमेंट किया था. इसमें कहा गया है कि आरोपी द्वारा प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के बाद, जगह के इस्तेमाल और कुछ सुविधाओं के प्रोविजन को लेकर मतभेद पैदा हो गए. इन मामलों को सुलझाने के लिए 26 अक्टूबर को होटल में एक मीटिंग तय की गई थी. लेकिन, मीटिंग शुरू होने से पहले ही बहस मारपीट में बदल गई, जिसके बाद गोगोई ने छह लोगों पर गोली चला दी, ऐसा बयान में कहा गया.

ये भी पढ़ें- टेरर फाइनेंसिंग केस: ED ने श्रीनगर में लश्कर से जुड़े 4 ठिकानों पर तलाशी ली